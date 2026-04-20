Midterm election: la nueva encuesta que muestra por qué los latinos en Florida son la clave para ganar en 2026

Florida y el resto de EE.UU. se encaminan a distintas elecciones para la Cámara de Representantes, el Senado y otros cargos. En este escenario, la comunidad latina aparece como un grupo clave, con posturas diversas sobre el rumbo del Estado del Sol y del país, según una nueva encuesta.

Qué se sabe del voto latino para las elecciones en Florida

De acuerdo con un estudio del Latino Public Opinion Forum de la Universidad Internacional de Florida (FIU), realizado en marzo de este año, el sentimiento de la comunidad latina es “pesimista” y está “condicionado por las presiones económicas”.

El costo de vida y la inflaciónes son la mayor preocupación entre los latinos Freepik

El 67.2% de los encuestados considera que el país va por el camino equivocado. Ese registro se observa sobre todo entre los jóvenes de 18 a 29 años, donde el 90.1% comparte esta visión.

Entre las preocupaciones presentes se encuentran el costo de vida y la inflación, que ocupa el 27.4%; la inmigración y seguridad fronteriza (15.7%); y los costos de salud (14.1%).

Política migratoria: el gran factor entre los latinos

En relación con las políticas migratorias de la administración Trump, la mayoría de los latinos apoya medidas como un camino a la ciudadanía (85,5%) y la posibilidad de obtener estatus legal sin ciudadanía (77,2%).

Sin embargo, el apoyo a las políticas de control migratorio es limitado: Florida es el estado donde más respaldo reciben, con un 44%.

El 43.9% apoya las deportaciones y apenas un 29.3% respalda las tácticas actuales Imagen ilustrativa generada con IA

“Los encuestados de origen cubano constituyen la clara excepción favorable a la aplicación de la ley: presentan un apoyo mucho mayor a la deportación y al ICE, más una percepción mucho menor de exposición personal”, cita el estudio.

¿Demócratas o republicanos? Qué partido político representa a los latinos

La afiliación política es el principal factor de división entre los latinos, incluso por encima del origen o la edad.

A nivel nacional, el Partido Demócrata mantiene una ventaja de 29 puntos en la intención de voto, tanto para el Congreso como para la presidencia.

Solo el 30.7% aprueba la gestión de la administración Trump, mientras que el 66.7% la desaprueba Evan Vucci - AP

Con este panorama, solo el 30,7% aprueba la gestión de la administración Trump, frente a un 66,7% que la desaprueba.

Sin embargo, los republicanos aún tienen margen de crecimiento entre los latinos críticos de Trump, ya que algunos de ellos estarían dispuestos a votar por otros candidatos del partido

Preguntas y respuestas sobre pensamiento latino en Florida

¿Cuáles son las principales preocupaciones de la comunidad latina?

El costo de vida y la inflación (27.4%), la inmigración y seguridad fronteriza (15.7%) y los costos de salud (14.1%).

¿Qué opinan los latinos sobre la política migratoria?

Existe un amplio apoyo a medidas como el camino a la ciudadanía (85.5%) y el estatus legal sin ciudadanía (77.2%).

¿Existen diferencias dentro de la comunidad latina respecto a la migración?

Sí. Los latinos de origen cubano son los únicos que muestran mayor apoyo a las deportaciones y a las acciones del ICE, según el estudio.

¿Tienen los republicanos oportunidades de captar el voto latino?

Sí, especialmente entre quienes desaprueban a Trump pero estarían dispuestos a votar por otros candidatos republicanos.

¿Hay apoyo a políticas más estrictas como las deportaciones?

Sí, pero es menor: el 43.9% apoya las deportaciones y solo el 29.3% respalda las tácticas actuales de ICE.