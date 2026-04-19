Dónde entregan comida gratis en California esta semana del 20 al 24 de abril de 2026
Cronograma detallado de asistencia alimentaria con puntos y horarios en Fresno y otros condados, coordinado por Central California Food Bank
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En California, se realizarán operativos comunitarios con distribución gratuita de alimentos en distintas localidades entre el 20 y el 24 de abril. Las personas que atraviesen dificultades para cubrir sus necesidades básicas podrán acercarse a estos espacios para obtener productos sin costo, ya sea para consumo inmediato o para preparación en el hogar.
Central California Food Bank: quién coordina la asistencia alimentaria en Fresno y alrededores
Las jornadas forman parte del calendario oficial del Central California Food Bank, la principal organización de asistencia alimentaria en la región central del estado.
La entidad opera en los condados de Fresno, Madera, Tulare, Kings y Kern, y reparte alimentos a través de una red de más de 260 agencias asociadas.
Según datos institucionales, alcanza a más de 320 mil personas cada mes, entre ellas más de 100 mil niños.
El sistema se articula mediante operativos comunitarios que incluyen centros fijos, mercados barriales y programas móviles, lo que permite organizar las entregas en múltiples localidades.
La organización forma parte de la red nacional Feeding America.
Dónde se realizan las entregas de comida gratis en California esta semana
Los operativos se distribuyen en distintas ciudades con horarios específicos. El cronograma es:
Fresno
|Horario
|Organización
|Dirección
Martes 21, de 9 hs a 12 hs
St. Rest Baptist Church
1550 E Chester Riggins Ave, Fresno, CA 93706
Martes 21, de 9.30 hs a 11.30 hs
St. James Episcopal Cathedral
4147 E Dakota Ave, Fresno, CA 93726
Miércoles 22, de 9 hs a 11 hs
Butler Pentecostal Church of God
3542 E Butler Ave, Fresno, CA 93702
Miércoles 22, de 14 hs a 16 hs
Fresno United
2940 S Martin Luther King Jr Blvd, Fresno, CA 93706
Miércoles 22, de 16 hs a 18 hs
Biola Community Center
4925 N Seventh St, Biola, CA 93606
Jueves 23, de 8.30 hs a 10.30 hs
Catholic Charities Neighborhood Market
149 N Fulton St, Fresno, CA 93701
Jueves 23, de 12.30 hs a 14.30 hs
West Fresno Family Resource Center
1825 S Delno Ave, Fresno, CA 93706
Jueves 23, de 14 hs a 16 hs
Clovis Hills Community Church
819 Tulare St, Fresno, CA 93706
Viernes 24, de 10 hs a 13 hs
Feed My Sheep
117 E Lemon Ave, Fresno, CA 93706
Viernes 24, de 10 hs a 12 hs
Fresno Christian Reformed
1639 W Shields Ave, Fresno, CA 93705
Viernes 24, de 18 hs a 20 hs
Mt. Zion Assemblies
4368 N Brawley Ave, Fresno, CA 93722
Avenal
|Horario
|Organización
|Dirección
Lunes 20, de 10 hs a 12 hs
Iglesia Cristiana Siervos de Cristo
849 Skyline Blvd, Avenal, CA 93204
Miércoles 22, de 10.30 hs a 12.30 hs
Avenal Rotary Club
108 W Kings St, Avenal, CA 93204
Lemoore
|Horario
|Organización
|Dirección
Lunes 20, de 9 hs a 11 hs
West Hills College Lemoore
555 College Ave, Lemoore, CA 93245
Lunes 20, de 10 hs a 12 hs
West Hills College Lemoore (Mobile Pantry)
555 College Ave, Lemoore, CA 93245
Huron
|Horario
|Organización
|Dirección
Lunes 20, de 10 hs a 13 hs
Westside Family Services
16854 4th St, Huron, CA 93234
Tulare
|Horario
|Organización
|Dirección
Lunes 20, de 14 hs a 16 hs
Iglesia Jesús es el Señor
1917 W Inyo Ave, Tulare, CA 93274
Miércoles 22, de 9 hs a 11 hs
The Salvation Army
314 E San Joaquin Ave, Tulare, CA 93274
Cantua Creek
|Horario
|Organización
|Dirección
Lunes 20, de 9 hs a 11 hs
EOC Cantua Creek
16101 S Derrick Ave, Cantua Creek, CA 93608
North Fork
|Horario
|Organización
|Dirección
Lunes 20, de 10 hs a 12 hs
North Fork Seventh-day Adventist
56160 Rd 200, North Fork, CA 93643
Woodlake
|Horario
|Organización
|Dirección
Martes 21, de 6 hs a 8 hs
Woodlake Food Pantry
199 W Antelope Ave, Woodlake, CA 93286
Coarsegold
|Horario
|Organización
|Dirección
Martes 21, de 9 hs a 13 hs
Coarsegold Historic Village
35300 CA-41, Coarsegold, CA 93614
Orange Cove
|Horario
|Organización
|Dirección
Martes 21, de 9 hs a 11 hs
EOC Orange Cove
1705 S Anchor Ave, Orange Cove, CA 93646
Orosi
|Horario
|Organización
|Dirección
Martes 21, de 9 hs a 11 hs
Open Gates Orosi
41645 Rd 128, Orosi, CA 93647
Corcoran
|Horario
|Organización
|Dirección
Martes 21, de 10 hs a 12 hs
Fountain of Life
1725 Chittenden Ave, Corcoran, CA 93212
Earlimart
|Horario
|Organización
|Dirección
Martes 21, de 14 hs a 16 hs
Rural Foundation for Community Advancement
712 E Washington St, Earlimart, CA 93219
Lemon Cove
|Horario
|Organización
|Dirección
Miércoles 22, de 9 hs a 11 hs
Lemon Cove Community Church
32937 Sierra Dr, Lemon Cove, CA 93244
Three Rivers
|Horario
|Organización
|Dirección
Miércoles 22, de 9.30 hs a 12.30 hs
Three Rivers Bread Basket
41673 N Fork Dr, Three Rivers, CA 93271
Mendota
|Horario
|Organización
|Dirección
Jueves 23, de 9 hs a 11 hs
Rojas Pierce Park
350 Sorensen Ave, Mendota, CA 93640
Visalia
|Horario
|Organización
|Dirección
Jueves 23, de 9 hs a 11 hs
Visalia Nazarene Church
3333 W Caldwell Ave, Visalia, CA 93292
Strathmore
|Horario
|Organización
|Dirección
Viernes 24, de 10 hs a 12 hs
Strathmore Full Gospel Assembly of God
19570 Orange Belt Dr, Strathmore, CA 93267
Cómo funciona First Fruits Market, la tienda gratuita de alimentos en Fresno
First Fruits Market es una tienda de alimentos sin costo impulsada por el Central California Food Bank que ofrece una modalidad de distribución de alimentos similar a la de un supermercado.
El lugar está diseñado para que las personas puedan recorrer las góndolas y elegir los productos disponibles durante su visita.
Según la información oficial, el mercado dispone de alimentos frescos de temporada, como frutas y verduras, además de lácteos, huevos, productos congelados, carnes y artículos básicos de despensa. La disponibilidad varía cada semana en función del stock.
El acceso se organiza mediante un sistema de turnos por orden de llegada.
Al ingresar, las personas reciben un número y, cuando son llamadas, deben registrarse antes de comenzar a seleccionar los productos.
El centro funciona en City Center Fresno, ubicado en 2025 E Dakota Ave, Fresno, CA 93726. Abre los miércoles, viernes y sábados entre las 8.30 hs y las 14.30 hs.
Groceries2Go en California: cómo solicitar alimentos con turno en Fresno y ciudades cercanas
Groceries2Go es otro programa del Central California Food Bank que permite retirar alimentos mediante un sistema de turnos programados en línea. El acceso se realiza exclusivamente con cita previa.
Según la información oficial, las personas reciben una caja con alimentos no perecederos destinados a la preparación de comidas nutritivas.
El contenido varía según la disponibilidad e incluye productos como tortillas, huevos, carne, alimentos frescos y artículos secos de despensa.
Los turnos pueden solicitarse con hasta dos semanas de anticipación y cada persona puede acceder al servicio cada dos semanas, con un máximo de dos citas por mes.
El programa funciona en la sede principal del banco de alimentos en Fresno y en otros puntos adicionales distribuidos en los condados de Fresno, Kings y Tulare. Los centros disponibles son los siguientes:
|Centro
|Ubicación
Central California Food Bank
4010 E Amendola Dr, CA 93725
Church of the Nazarene (Laton)
6258 Murphy Ave, CA 93242
Masjid (Fresno)
2111 E Shaw Ave, CA 93710
Pleasant Valley Christian Center (Coalinga)
160 E Birch Ave, CA 93210
St. Anthony’s Food Pantry (Reedley)
1452 11th St, CA 93654
Call to Glory Ministries (Tulare)
322 S G St, CA 93724
Exeter Seventh Day Adventist (Exeter)
600 Lenox Ave, CA 93221
Visalia Emergency Aid Council (Visalia)
217 NE 3rd Ave, CA 93291
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