Dónde entregan comida gratis en California esta semana del 20 al 24 de abril de 2026

En California, se realizarán operativos comunitarios con distribución gratuita de alimentos en distintas localidades entre el 20 y el 24 de abril. Las personas que atraviesen dificultades para cubrir sus necesidades básicas podrán acercarse a estos espacios para obtener productos sin costo, ya sea para consumo inmediato o para preparación en el hogar.

Central California Food Bank: quién coordina la asistencia alimentaria en Fresno y alrededores

Las jornadas forman parte del calendario oficial del Central California Food Bank, la principal organización de asistencia alimentaria en la región central del estado.

La organización opera en cinco condados y distribuye alimentos a través de más de 260 agencias Freepik

La entidad opera en los condados de Fresno, Madera, Tulare, Kings y Kern, y reparte alimentos a través de una red de más de 260 agencias asociadas.

Según datos institucionales, alcanza a más de 320 mil personas cada mes, entre ellas más de 100 mil niños.

El sistema se articula mediante operativos comunitarios que incluyen centros fijos, mercados barriales y programas móviles, lo que permite organizar las entregas en múltiples localidades.

La organización forma parte de la red nacional Feeding America.

Dónde se realizan las entregas de comida gratis en California esta semana

Los operativos se distribuyen en distintas ciudades con horarios específicos. El cronograma es:

Fresno

Horario Organización Dirección Martes 21, de 9 hs a 12 hs St. Rest Baptist Church 1550 E Chester Riggins Ave, Fresno, CA 93706 Martes 21, de 9.30 hs a 11.30 hs St. James Episcopal Cathedral 4147 E Dakota Ave, Fresno, CA 93726 Miércoles 22, de 9 hs a 11 hs Butler Pentecostal Church of God 3542 E Butler Ave, Fresno, CA 93702 Miércoles 22, de 14 hs a 16 hs Fresno United 2940 S Martin Luther King Jr Blvd, Fresno, CA 93706 Miércoles 22, de 16 hs a 18 hs Biola Community Center 4925 N Seventh St, Biola, CA 93606 Jueves 23, de 8.30 hs a 10.30 hs Catholic Charities Neighborhood Market 149 N Fulton St, Fresno, CA 93701 Jueves 23, de 12.30 hs a 14.30 hs West Fresno Family Resource Center 1825 S Delno Ave, Fresno, CA 93706 Jueves 23, de 14 hs a 16 hs Clovis Hills Community Church 819 Tulare St, Fresno, CA 93706 Viernes 24, de 10 hs a 13 hs Feed My Sheep 117 E Lemon Ave, Fresno, CA 93706 Viernes 24, de 10 hs a 12 hs Fresno Christian Reformed 1639 W Shields Ave, Fresno, CA 93705 Viernes 24, de 18 hs a 20 hs Mt. Zion Assemblies 4368 N Brawley Ave, Fresno, CA 93722

Avenal

Horario Organización Dirección Lunes 20, de 10 hs a 12 hs Iglesia Cristiana Siervos de Cristo 849 Skyline Blvd, Avenal, CA 93204 Miércoles 22, de 10.30 hs a 12.30 hs Avenal Rotary Club 108 W Kings St, Avenal, CA 93204

Lemoore

Horario Organización Dirección Lunes 20, de 9 hs a 11 hs West Hills College Lemoore 555 College Ave, Lemoore, CA 93245 Lunes 20, de 10 hs a 12 hs West Hills College Lemoore (Mobile Pantry) 555 College Ave, Lemoore, CA 93245

Huron

Horario Organización Dirección Lunes 20, de 10 hs a 13 hs Westside Family Services 16854 4th St, Huron, CA 93234

Tulare

Horario Organización Dirección Lunes 20, de 14 hs a 16 hs Iglesia Jesús es el Señor 1917 W Inyo Ave, Tulare, CA 93274 Miércoles 22, de 9 hs a 11 hs The Salvation Army 314 E San Joaquin Ave, Tulare, CA 93274

Cantua Creek

Horario Organización Dirección Lunes 20, de 9 hs a 11 hs EOC Cantua Creek 16101 S Derrick Ave, Cantua Creek, CA 93608

North Fork

Horario Organización Dirección Lunes 20, de 10 hs a 12 hs North Fork Seventh-day Adventist 56160 Rd 200, North Fork, CA 93643

Woodlake

Horario Organización Dirección Martes 21, de 6 hs a 8 hs Woodlake Food Pantry 199 W Antelope Ave, Woodlake, CA 93286

Coarsegold

Horario Organización Dirección Martes 21, de 9 hs a 13 hs Coarsegold Historic Village 35300 CA-41, Coarsegold, CA 93614

Orange Cove

Horario Organización Dirección Martes 21, de 9 hs a 11 hs EOC Orange Cove 1705 S Anchor Ave, Orange Cove, CA 93646

Orosi

Horario Organización Dirección Martes 21, de 9 hs a 11 hs Open Gates Orosi 41645 Rd 128, Orosi, CA 93647

Corcoran

Horario Organización Dirección Martes 21, de 10 hs a 12 hs Fountain of Life 1725 Chittenden Ave, Corcoran, CA 93212

Earlimart

Horario Organización Dirección Martes 21, de 14 hs a 16 hs Rural Foundation for Community Advancement 712 E Washington St, Earlimart, CA 93219

Lemon Cove

Horario Organización Dirección Miércoles 22, de 9 hs a 11 hs Lemon Cove Community Church 32937 Sierra Dr, Lemon Cove, CA 93244

Three Rivers

Horario Organización Dirección Miércoles 22, de 9.30 hs a 12.30 hs Three Rivers Bread Basket 41673 N Fork Dr, Three Rivers, CA 93271

Mendota

Horario Organización Dirección Jueves 23, de 9 hs a 11 hs Rojas Pierce Park 350 Sorensen Ave, Mendota, CA 93640

Visalia

Horario Organización Dirección Jueves 23, de 9 hs a 11 hs Visalia Nazarene Church 3333 W Caldwell Ave, Visalia, CA 93292

Strathmore

Horario Organización Dirección Viernes 24, de 10 hs a 12 hs Strathmore Full Gospel Assembly of God 19570 Orange Belt Dr, Strathmore, CA 93267

Cómo funciona First Fruits Market, la tienda gratuita de alimentos en Fresno

First Fruits Market es una tienda de alimentos sin costo impulsada por el Central California Food Bank que ofrece una modalidad de distribución de alimentos similar a la de un supermercado.

El lugar está diseñado para que las personas puedan recorrer las góndolas y elegir los productos disponibles durante su visita.

Según la información oficial, el mercado dispone de alimentos frescos de temporada, como frutas y verduras, además de lácteos, huevos, productos congelados, carnes y artículos básicos de despensa. La disponibilidad varía cada semana en función del stock.

El acceso se organiza mediante un sistema de turnos por orden de llegada.

Al ingresar, las personas reciben un número y, cuando son llamadas, deben registrarse antes de comenzar a seleccionar los productos.

El centro funciona en City Center Fresno, ubicado en 2025 E Dakota Ave, Fresno, CA 93726. Abre los miércoles, viernes y sábados entre las 8.30 hs y las 14.30 hs.

Groceries2Go en California: cómo solicitar alimentos con turno en Fresno y ciudades cercanas

Groceries2Go es otro programa del Central California Food Bank que permite retirar alimentos mediante un sistema de turnos programados en línea. El acceso se realiza exclusivamente con cita previa.

Según la información oficial, las personas reciben una caja con alimentos no perecederos destinados a la preparación de comidas nutritivas.

El contenido varía según la disponibilidad e incluye productos como tortillas, huevos, carne, alimentos frescos y artículos secos de despensa.

Los turnos pueden solicitarse con hasta dos semanas de anticipación y cada persona puede acceder al servicio cada dos semanas, con un máximo de dos citas por mes.

El programa funciona en la sede principal del banco de alimentos en Fresno y en otros puntos adicionales distribuidos en los condados de Fresno, Kings y Tulare. Los centros disponibles son los siguientes: