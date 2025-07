Adiós California: Kamala Harris no se postulará para gobernadora, pero podría apuntar a la presidencia en 2028

Kamala Harris confirmó que no se postulará para la gobernación de California del próximo año. Este anuncio abre la puerta a una posible candidatura para las elecciones presidenciales de EE.UU. de 2028, según consignó The Washington Post, tras la derrota que sufrió contra Donald Trump en noviembre de 2024.

El comunicado oficial de Kamala Harris en sus redes sociales

La exvicepresidenta de la administración Biden informó su medida a través de sus redes sociales, durante la tarde de este miércoles 30 de julio. En el comunicado explicó que la decisión de no presentarse como candidata para la gobernación de California la tomó “tras seis meses de reflexión”.

Kamala Harris detalló que reflexionó por seis meses cómo podría ayudar al prueblo estadounidense X/@KamalaHarris

“Durante los últimos seis meses, he dedicado tiempo a reflexionar sobre este momento en la historia de nuestra nación y sobre la mejor manera de seguir luchando por el pueblo estadounidense y de promover los valores e ideales que tanto aprecio”, comenzó Harris en su cuenta de X.

“Soy una servidora pública comprometida y, desde los primeros días de mi carrera, he creído que la mejor forma de marcar una diferencia en la vida de las personas y luchar por un futuro mejor era mejorar el sistema desde dentro. Ha sido un profundo honor realizar ese trabajo y servir al pueblo de California y de nuestra nación, como fiscal, procuradora general, senadora de los Estados Unidos y vicepresidenta", continuó.

Kamala Harris fue vicepresidenta de EE.UU. durante la administración Biden (AP foto/Mark Schiefelbein) Mark Schiefelbein - AP

“En los últimos meses, he considerado seriamente pedirle al pueblo de California el privilegio de servir como su gobernadora. Amo este estado, a su gente y su promesa. Es mi hogar. Pero tras una profunda reflexión, he decidido que no me postularé para gobernadora en esta elección", cerró.

Según medios como The Washington Post, este escenario abre las puertas a una posible candidatura para las elecciones presidenciales de EE.UU. de 2028. El año pasado, luego de que Joe Biden tomara la decisión de no ir por la reelección, Kamala Harris enfrentó a Donald Trump y perdió.

Qué dicen las encuestas sobre Kamala Harris en mira a las elecciones presidenciales 2028

Kamala Harris se consolida como la principal figura del Partido Demócrata de cara a las elecciones presidenciales de 2028. Así lo revela una reciente encuesta nacional de McLaughlin & Associates, realizada en junio de 2025, que la muestra con una ventaja de más de 20 puntos sobre el gobernador de California, Gavin Newsom.

Kamala Harris se consolida como la principal figura del Partido Demócrata, incluso por sobre Gavin Newsom AP

El estudio, llevado a cabo entre el 10 y el 15 de junio, posiciona a Harris como la favorita para la interna demócrata, en un escenario donde también crece el porcentaje de indecisos. Su liderazgo refuerza las especulaciones sobre una posible candidatura presidencial, especialmente tras su reciente decisión de no competir por la gobernación de California.

Con un 30% de apoyo, Kamala Harris encabeza la interna demócrata, superando por amplio margen a Pete Buttigieg (10%) y a Gavin Newsom, quien se ubica en tercer lugar con un 8%. Otros posibles candidatos, como Cory Booker y Alexandria Ocasio-Cortez, registran un respaldo del 7 %, según detalla el informe de McLaughlin & Associates. La encuesta fue realizada a 1000 personas a nivel nacional, de las cuales 434 se identificaron como votantes demócratas.