Una lluvia inusual para abril golpea una parte de California: qué esperar hasta el miércoles

Un cambio en las condiciones meteorológicas afecta a sectores de California con un patrón de lluvias poco frecuente para el mes de abril. De acuerdo con el pronóstico de esta semana, el fenómeno impactará principalmente el área de la bahía de San Francisco y la costa central hasta el miércoles.

Avance de las lluvias y ráfagas de viento en California

El evento, que está asociado a un sistema de baja presión acompañado por un frente frío que avanza desde el Pacífico norte, provoca precipitaciones, descenso térmico y aumento de la inestabilidad atmosférica.

Un sistema de tormentas transitorio que se acerca desde el lunes hasta el miércoles traerá consigo viento, fuertes lluvias y posibles tormentas eléctricas con granizo pequeño NWS

Los informes del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) indicaron que el episodio se extenderá entre el lunes y el miércoles, con variaciones en intensidad y distribución según el día.

Las precipitaciones comenzaron en sectores del norte y progresan hacia el sur y el interior durante la jornada del lunes. Este desplazamiento afecta áreas urbanas y corredores de transporte en la región.

El tránsito podría verse condicionado por la presencia de lluvia en rutas y autopistas. La visibilidad y el estado del pavimento son factores a considerar durante este período.

En cuanto al viento, se prevén corrientes del sur con velocidades sostenidas y ráfagas que pueden superar las 30 millas por hora (48 kilómetros por hora) en zonas expuestas, especialmente en la costa y áreas elevadas.

El martes se prevén tormentas eléctricas aisladas o dispersas en el Área de la Bahía y la Costa Central, con rayos, lluvias intensas y granizo pequeño como principales amenazas NWS

Acumulaciones de lluvia e impactos previstos para California

Los acumulados estimados varían según la ubicación. En zonas bajas, se esperan entre 0,5 y 1,5 pulgadas (uno y tres centímetros), mientras que en áreas montañosas los valores pueden alcanzar hasta tres pulgadas (siete centímetros).

“No hay suficiente humedad para que se convierta en un río atmosférico, pero es posible que se produzcan inundaciones urbanas en áreas con drenaje deficiente”, señaló el meteorólogo del NWS, Brayden Murdock, a SFGate.

El especialista explicó que el evento se desarrolla bajo una configuración de frente frío bastante normal. Sin embargo, señaló que es inusual para estas fechas.

El martes se espera mayor inestabilidad y descenso térmico en el Área de la Bahía

Para el 21 de abril se espera el punto de mayor actividad del sistema. Las condiciones atmosféricas favorecerán la formación de tormentas eléctricas aisladas a lo largo del día.

Estas tormentas podrían incluir:

Descargas eléctricas

Lluvias intensas en lapsos breves

en lapsos breves La posible caída de granizo de tamaño reducido

El fenómeno se concentra en distintos sectores, con probabilidad más alta en áreas del este de la bahía.

“El martes probablemente será el día más fresco”, señaló Murdock. Las temperaturas máximas se ubicarán en valores más bajos que los habituales para la época, con registros cercanos a los 60°F (15,5°C), debido a la cobertura nubosa y la humedad.

Se prevén lluvias en parte del Área de la Bahía en California NWS

Mejora gradual a partir del miércoles en California

Durante la mañana del miércoles aún se mantendrá la posibilidad de precipitaciones en parte del Estado Dorado, aunque con menor intensidad y cobertura. Con el avance del día, el sistema comenzará a retirarse de la región.

Se prevé una disminución de la nubosidad hacia la tarde, con condiciones más estables y presencia de sol en varios sectores:

San Francisco : tras una probabilidad del 30% de las lluvias aisladas, la zona se volverá mayoritariamente soleada con una temperatura máxima cercana a los 65°F (18°C) .

: tras una probabilidad del 30% de las lluvias aisladas, la zona se volverá con una temperatura máxima cercana a los . Al norte de la Bahía (incluye Sonoma y Novato) : en este sector también se prevé que el cielo esté mayoritariamente soleado después de que se disipen las áreas de niebla matutina y las probabilidades de lluvia.

: en este sector también se prevé que el cielo esté después de que se disipen las áreas de niebla matutina y las probabilidades de lluvia. Al este de la Bahía : aunque el foco de las tormentas eléctricas estará sobre este sector antes de que el sistema se retire, se espera que las condiciones mejoren para mediados de la semana .

: aunque el foco de las tormentas eléctricas estará sobre este sector antes de que el sistema se retire, se espera que las . Costa central y región general de la bahía: la banda principal de lluvia saldrá de la región entre la tarde y la noche del miércoles, lo que permitirá que las condiciones se estabilicen en gran parte del área.

A pesar de la mejoría general, es posible que algunas lluvias persistentes se mantengan hasta la tarde del miércoles en ciertos sectores mientras el sistema termina de alejarse hacia el interior del país norteamericano.

Este cambio marcará el inicio de un período con condiciones más cercanas a los promedios estacionales, que se consolidarán hacia el final de la semana.