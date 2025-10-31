Al estilo del Louvre: roban más de mil piezas de museo de California y el FBI lo investiga

El Museo de Oakland de California sufrió el robo de más de mil piezas, dentro de las que se encuentran artículos de colección importantes en la historia del estado. El hecho ha sido comparado con lo que ocurrió en el Museo de Louvre, ubicado en París, aunque el de Estados Unidos tuvo lugar cuatro días antes que el de Europa, pero recién se hizo público esta semana.

Roban piezas de arte históricas del Museo de California

El robo de más de mil piezas del Museo de California, que incluyen objetos como joyas, artículos de nativos americanos, trofeos deportivos históricos para la entidad, entre otros, se produjo la madrugada del pasado 15 de octubre, de acuerdo con AP News.

El Museo de Oakland de California alberga arte, historia y ciencias naturales (museumca.org)

Sin embargo, la policía de Oakland informó a la prensa de lo ocurrido recién el miércoles 29 de octubre. Horas después de notificarle a los medios de comunicación, la directora del museo, Lori Fogarty, explicó que la noticia del robo se hacía pública ante la posibilidad de que los objetos robados fueran vendidos en mercados, por internet u ofrecidos a casas de empeño.

Además de una “pérdida para el museo”, la directora también explicó que se trataba de una falta para toda la comunidad californiana, pues los artículos robados formaban parte de la cultura e historia del Estado Dorado.

Fogarty también aclaró que se trataba de un “delito de oportunidad” y no de un robo planeado, pues parecía que los ladrones entraron, tomaron lo que podían llevarse fácilmente y salieron del lugar.

Cuáles son los objetos robados del Museo de Oakland de California

Elementos de seguridad locales, así como la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) continúan con la investigación del robo de artefactos que se registró la madrugada del 15 de octubre en el depósito externo del Museo de esta ciudad californiana, según el comunicado de prensa de la Policía de Oakland.

Cesta de nativos americanos sustraída del Museo de Oakland de California (FB/Oakland Police Department)

Dentro de los más de mil objetos sustraídos se encuentran:

Cestas de nativos americanos

Joyas

Computadoras portátiles

Colmillos de morsa tallados

Retratos históricos

Collares pertenecientes a figuras importantes en California

Otras piezas de arte

Colmillos de morsa tallados, robados de un museo de California (FB/Oakland Police Department)

El Departamento de Policía pidió que las personas que tengan información sobre alguno de los artefactos robados se ponga en contacto con ellos o con el Equipo de Delitos de Arte del FBI, el cual investiga robo, fraude, falsificación y tráfico de bienes culturales o antigüedades.

La sustracción de estos artículos se registró cuatro días antes del famoso robo del Museo de París, aunque el personal de Oakland se percató de la falta de piezas de colección hasta el día siguiente y aún se mantienen las investigaciones sobre la forma de operar de los ladrones.

Dónde está y cómo es el Museo de Oakland de California

Este espacio, que se encuentra en el corazón de la ciudad de Oakland, alberga arte y exposiciones interactivas, además de contar con un jardín y ser un lugar de encuentro para todos los interesados en la historia y cultura de California, según su sitio web.

A través del arte, ciencias naturales e historia y con una colección de más de dos millones de objetos, el museo busca inspirar empatía y comprensión hacia el Estado Dorado, además de sembrar equidad y conexiones en su comunidad.

El Museo de Oakland cuenta con diferentes exposiciones y galerías de arte, historia, y naturaleza (FB/Museo de Oakland de California) 839447496169876

El Museo de Oakland cuenta con diferentes exposiciones y galerías de arte, según su cartelera, dentro de las que destacan:

Espacios negros: recuperar y permanecer , dedicada a la historia de resistencia de la comunidad afroamericana.

, dedicada a la historia de resistencia de la comunidad afroamericana. Estudiantes en huelga , con fotografías sobre los movimientos estudiantiles en la entidad.

, con fotografías sobre los movimientos estudiantiles en la entidad. Visiones ancestrales , centrada en la moda, historias e identidad, por la artista Chelsea Ryoko Wong.

, centrada en la moda, historias e identidad, por la artista Chelsea Ryoko Wong. Espacio de juego en la naturaleza para niños.

en la naturaleza para niños. Poder Negro, dedicada a la historia de este movimiento en California.

Las entradas se pueden conseguir en la página web del museo, tienen diferentes costos según las exposiciones que se visitarán, y cada primer domingo del mes, son gratuitas.