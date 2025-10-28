Guía para entender por qué el gobierno de Trump puede suspender las licencias comerciales a no ciudadanos en California

California enfrenta la posible suspensión de las licencias de conducir comerciales (CDL, por sus siglas en inglés) a miles de trabajadores. Esto forma parte de una propuesta de revisión por parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que busca alienar los permisos con los requisitos de la Ley Real ID.

¿Cómo funciona actualmente la emisión de licencias de conducir para migrantes en California?

Desde la implementación de la Ley AB 60 en 2015, California permite que residentes, incluidos aquellos sin estatus legal documentado, obtengan licencias de conducir estándar.

La Ley AB 60 permite a los migrantes tener licencia de conducir en California Freepik - Freepik

Sin embargo, las licencias comerciales (CDL)-indispensables para operar camiones grandes y vehículos de transporte público-están regidas por regulaciones federales más estrictas. A pesar de esto, el estado ha logrado emitir CDL a migrantes que cumplen con los requisitos de habilidad y seguridad locales.

¿Cuál es la amenaza específica que se cierne sobre las licencias comerciales para migrantes en California?

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) evalúa una nueva reglamentación que podría exigir que todas las licencias de conducir comerciales cumplan plenamente con los estándares de la Ley REAL ID.

Si la propuesta se aprueba, las CDL solo podrían ser emitidas o renovadas a individuos que puedan demostrar presencia legal en Estados Unidos, cerrando la posibilidad a muchos migrantes que actualmente dependen de ellas para su sustento.

¿Qué implicaciones tiene la Ley Real ID en este contexto?

La Ley Real ID, promulgada en 2005, estableció requisitos mínimos de seguridad para las licencias de conducir y tarjetas de identificación estatales que son aceptadas para fines federales, como abordar vuelos domésticos o acceder a instalaciones gubernamentales.

La Ley Real ID estipula como requisito la verificación del estatus legal del solicitante AP News

Entre ellas, la verificación del estatus legal del solicitante, un requisito que los migrantes indocumentados no pueden cumplir, lo que los excluiría de obtener CDL bajo esta normativa federal.

¿A cuántas personas podría afectar esta eventual medida y qué sectores laborales se verían perjudicados?

Se estima que miles de migrantes que trabajan en California podrían perder su capacidad legal para operar vehículos comerciales, según advierten grupos de defensa. Esto impactaría a la vital industria del transporte, la agricultura y la construcción, sectores que dependen en gran medida de esta mano de obra especializada. La pérdida de estos conductores podría generar escasez de personal y un aumento en los costos operativos en toda la cadena de suministro del estado.

¿Qué consecuencias económicas y sociales tendría para California la prohibición de CDL para migrantes?

Las repercusiones irían más allá de los individuos afectados, impactando la estabilidad económica de California. El estado podría enfrentar una crisis en su fuerza laboral de transporte, afectando la logística y la economía en general.

Al implementarse estas medidas en la licencia de conducir, se prevé una crisis en la fuerza laboral de transporte Freepik

A nivel social, miles de familias perderían su principal fuente de sustento, incrementando la pobreza y la inestabilidad. Además, expertos en seguridad vial señalan que podría llevar a un aumento de la conducción sin licencia, lo que representaría un riesgo adicional para todos en las carreteras.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.