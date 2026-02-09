Buenas noticias en California: Gavin Newsom reaparece y anuncia que el próximo Super Bowl será en Los Ángeles

California volverá a ubicarse en el centro de la escena deportiva mundial. Luego de la edición LX entre Seattle Seahawks y New England Patriots —y con el show de medio tiempo de Bad Bunny—, el gobernador Gavin Newsom celebró un nuevo hito para el estado: el Super Bowl regresará a Los Ángeles el año próximo.

El mensaje de Gavin Newsom por el Super Bowl 2027 en Los Ángeles

Gavin Newsom destacó el carácter extraordinario del Super Bowl de este domingo y enlazó directamente con el futuro inmediato de la liga en el Estado Dorado. Tras felicitar a los Seattle Seahawks por su victoria, el gobernador subrayó la magnitud del espectáculo y el rol de California como anfitriona privilegiada.

Gavin Newsom recordó que el Super Bowl de 2027 también será en California User - X: Gavin Newsom

En su publicación en redes sociales, Newsom expresó que se trató de “un Super Bowl extraordinario, realizado a una escala que solo California puede ofrecer”, y remarcó la continuidad geográfica del evento: de Santa Clara a Los Ángeles.

El Super Bowl 2027 se jugará en Los Ángeles

Detrás del mensaje del gobernador se encuentra una decisión formal de la National Football League (NFL) que fue anunciada en diciembre de 2023. En aquel momento, la liga confirmó que el Super Bowl LXI se disputará en 2027 en el SoFi Stadium de Inglewood, dentro del área metropolitana de Los Ángeles.

Será la segunda vez en la década que la región albergue el evento y marcará además un aniversario histórico: se cumplirán 60 años desde que la primera final se jugó en el LA Memorial Coliseum en 1967.

La NFL comunicó la noticia tras una reunión de invierno en Dallas, luego de que el comité asesor de grandes eventos evaluara la propuesta y los propietarios de los 32 equipos votaran a favor.

El SoFi Stadium en California será el estadio que albergue el Super Bowl 2027

El SoFi Stadium será la sede del Super Bowl 2027

El estadio elegido no es un escenario cualquiera. El SoFi Stadium ya fue sede del Super Bowl LVI en 2022 y dejó una impresión positiva en la liga. Según destacó el comisionado de la NFL, Roger Goodell, la ciudad realizó un trabajo sobresaliente durante aquella edición y la expectativa es que la edición LXI resulte aún más memorable.

El recinto de Inglewood será así el anfitrión del segundo Super Bowl en cinco años y en una pieza clave de la estrategia de la NFL para combinar deporte, entretenimiento y cultura en un mismo espacio.

De todas maneras, el Super Bowl no se limita a un solo partido. Como parte de las actividades oficiales de la edición LXI, el área metropolitana de Los Ángeles será sede de una agenda intensa conocida como Super Bowl Week.

El programa incluye eventos como NFL Honors, Super Bowl Experience y la tradicional Opening Night, además de iniciativas comunitarias distribuidas en distintos puntos de la ciudad.

La intención, según explicaron los organizadores, es que tanto residentes como visitantes puedan participar de experiencias memorables durante toda la semana previa al partido.

La NFL es la encargada de elegir la ciudad anfitriona y desde ese momento comienzan los preparativos KEVIN C. COX� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

Cómo elige la NFL las sedes del Super Bowl

Según detalló Yahoo Sports, desde 2018, la liga ya no recibe postulaciones abiertas: ahora es la propia NFL la que contacta a ciudades que cumplen con sus exigentes requisitos. Si esta ciudad acepta, debe negociar los términos y presentar una propuesta que luego es sometida a votación por los propietarios de los equipos.

Entre las condiciones que deben cumplirse se incluyen aspectos logísticos y estructurales muy específicos, como la capacidad mínima del estadio, la infraestructura tecnológica, la disponibilidad hotelera y la cercanía de espacios de entrenamiento.

También se consideran factores como la experiencia para los fanáticos y la posibilidad de albergar todos los eventos paralelos que forman parte de la semana del Super Bowl. Este sistema explica por qué las sedes se definen con varios años de anticipación y por qué ciudades como Los Ángeles, con antecedentes exitosos, parten con ventaja.