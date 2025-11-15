Buenas noticias para inquilinos en Los Ángeles: la ley que frena la suba en alquileres y modifica la renta de casas
Una nueva ordenanza modifica una norma que regula miles de viviendas y mejora las condiciones en la ciudad de California
El Concejo Municipal de Los Ángeles, California, le dio una gran noticia a cientos de miles de inquilinos. A partir de la nueva ordenanza que se aprobó, se limitan los aumentos anuales de la renta para quienes formen parte de un programa de alquileres.
Los Ángeles limita los aumentos de alquileres para ciertos inquilinos
La ciudad aprobó la medida que proponía limitar los aumentos a los inquilinos que formen parte del Programa de Estabilización de Alquileres (RSO, por sus siglas en inglés). A partir de la ordenanza, se impone un nuevo tope para la actualización anual del valor de la renta.
La votación tuvo horas de debate y finalmente se dio un holgado resultado de 12 a dos para la aprobación, según ABC7.
Concretamente, la medida modifica la ley de estabilización de renta y cambia el piso y techo para el porcentaje de aumento. Además, elimina cargos adicionales que se podían agregar bajo ciertas circunstancias.
A partir de junio de 2026, los inquilinos de Los Ángeles que formen parte del RSO no podrán tener un aumento anual mayor al 4%. Por su parte, el piso será de un punto porcentual, por lo que los incrementos habilitados están dentro del corredor que va entre 1% y 4%.
Actualmente, las normas del RSO establecen que se puede aplicar un aumento anual de entre 3% y 8%, por lo que el cambio será marcado a favor de los inquilinos. A pesar de este beneficio, había una propuesta inicial más ambiciosa.
En un primer momento, el Comité de Vivienda y Personas sin Hogar de Los Ángeles proponía un piso de 0% y un techo de 3% para los incrementos, porcentajes que luego se modificaron.
La nueva ordenanza en Los Ángeles también limita cargos extra a inquilinos del RSO
Junto con el límite del 4% como porcentaje de aumento máximo, también se tomó otra medida que favoreció a los inquilinos. Con la modificación a la ley, se elimina un porcentaje extra que muchos enfrentaban.
Además del aumento de hasta 8% permitido, actualmente los propietarios que paguen la electricidad o el gas de las viviendas tienen derecho a incrementar el alquiler entre 1% y 2% extra.
Por eso, con estas reglas los arrendatarios pueden pasar a pagar hasta un 10% más en una renovación. Ese cargo también se elimina con la nueva ordenanza.
Cuántos inquilinos de Los Ángeles se beneficiarán por el cambio en la ley
Este cambio será el primero que se realice en la ley de estabilización de renta en 40 años. Se estima que unas 650 mil viviendas en Los Ángeles se favorecerán de las nuevas condiciones.
Las unidades que se encuentran reguladas por el RSO son las construidas antes del 1° de octubre de 1978. De acuerdo con el sitio web oficial del programa, el desarrollo inmobiliario lleva a que cada vez haya menos viviendas regidas por esta normativa.
Mientras en el período que comenzó el 1° de enero de 2024 había un 4% de las unidades de la ciudad con estas características, actualmente el porcentaje es menor al 2%.
