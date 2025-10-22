Nueva ley de alquileres 2025 en California: así beneficia a los inquilinos que no puedan pagar

Una nueva legislación transformará las reglas del alquiler en California. La AB246, firmada por el gobernador Gavin Newsom, dicta que los inquilinos beneficiarios del Seguro Social no podrán ser desalojados si el gobierno federal interrumpe sus pagos. Sin embargo, hay ciertas condiciones que se deben cumplir.

AB 246: la ley que cambia todo para los alquileres en California

La medida es parte de un paquete de leyes de vivienda aprobado por la legislatura estatal, con el objetivo de proteger adultos mayores y personas con discapacidad que dependen de los pagos federales para pagar su renta.

Criterios legales vinculados con la compraventa de bienes raíces

La AB246, patrocinada por el asambleísta Isaac Bryan, modifica un aspecto clave desde el 1° de enero de 2026. El próximo año, las personas que atraviesen dificultades económicas tendrán más garantías en el Estado Dorado gracias a la denominada "Ley de Protección al Inquilino del Seguro Social de 2025“.

La nueva regulación fue aprobada en ambas Cámaras de la Legislatura estatal y contó con el apoyo de Newsom. En síntesis, establece una pausa temporal para los procedimientos de desalojo contra quienes reciban beneficios del Seguro Social, incluido el Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI, por sus siglas en inglés).

Para que la ley aplique, el gobierno debe haber interrumpido los pagos federales por causas ajenas al arrendatario.

A quiénes beneficia la nueva ley en California

Anteriormente, los inquilinos que afrontaban esta situación estaban desprotegidos. Cuando la ley comience a aplicar, los propietarios no podrán iniciar desalojos mientras duren los retrasos en los pagos federales.

El objetivo de la ley, según expresó Bryan en declaraciones citadas por CalMatters, es evitar que los californianos “caigan en la indigencia porque les cortaron la Seguridad Social“. El proyecto se originó a principios de este año, cuando las políticas de recorte presupuestario amenazaban con reducir los pagos de las prestaciones.

El impacto del Seguro Social en California

En todo el estado, aproximadamente seis millones de personas reciben ingresos del Seguro Social. Si bien no está claro cuántos integran a los 17 millones de arrendatarios en la región, el número de adultos mayores que obtienen prestaciones cada mes y alquilan en Estados Unidos aumentó un 30% en la última década.

La legislación atañe a quienes reciben beneficios del Seguro Social en California

Cómo evitar un desalojo con la nueva ley de alquileres en California

Quienes enfrentan el proceso de desalojo podrán evitarlo si logran demostrar que el gobierno federal tuvo la responsabilidad al retrasar el pago de las prestaciones que utilizan para pagar el alquiler.

El procedimiento requiere que los ciudadanos se presenten ante la corte y expongan pruebas de que la dificultad económica les impide abonar el monto requerido.

Pasados 14 días de la restitución de los beneficios, deberán pagar la totalidad del alquiler atrasado o llegar a un acuerdo mutuo

Una vez que se restablezcan los beneficios del Seguro Social, tendrán hasta 14 días para pagar la totalidad del alquiler atrasado o llegar a un acuerdo mutuo con el arrendador .

o . Asimismo, si pasan seis meses desde que el tribunal llegó a la resolución, volverá a regir la obligación de abonar el monto determinado por el valor de la locación.

Con la nueva legislación, más ciudadanos estarán protegidos contra el desalojo en el Estado Dorado.