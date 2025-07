Las familias que cumplan estos requisitos recibirán un cheque por US$725 en California

Con el objetivo de combatir la pobreza y apoyar a las familias más vulnerables, en Sacramento, California, se implementa un programa piloto de ingresos garantizados llamado “Prevención familiar primero” (Family First Economic Support Pilot), que a partir de julio de 2025, y por tiempo limitado, proporcionará hasta 725 dólares a familias que cumplan con los requisitos.

Cuáles son los requisitos que deben cumplir las familias para recibir la ayuda de US$725

Los servicios del programa piloto Family First se crearon con el objetivo de promover la seguridad y bienestar infantil en California con ayuda económica para evitar que los menores de edad sean separados de sus padres, quienes no pueden pagar sus necesidades básicas, de acuerdo con The Epoch Times.

Familias con alto nivel de pobreza pueden recibir apoyo económico del programa Family First (Unsplash)

El programa es impulsado por United Way California Capital Region en conjunto con el Departamento de Servicios para Niños, Familias y Adultos (DCFAS, por sus siglas en inglés) de Sacramento, brinda a las familias un apoyo económico de 725 dólares y además les da acceso a una red integral de servicios.

Para aplicar a este estímulo económico, los interesados deben enviar una solicitud en el sitio oficial del programa. El apoyo está dirigido especialmente para las familias de nativos americanos y afroamericanas que recibirán este monto por hasta 12 meses, junto con otros servicios.

Los postulantes deben cumplir con ciertos criterios de elegibilidad. Es fundamental residir en un hogar dentro de los códigos postales de Sacramento: 95815, 95821, 95823, 95825, 95828 y 95838. Además, deben ser padres o tutores legales de niños o niñas de entre cero y cinco años de edad, y que el menor conviva con el solicitante al menos la mitad del tiempo.

Otro punto importante es que los ingresos conjuntos de las familias (con un promedio de cuatro integrantes) deben ser iguales o inferiores al nivel federal de pobreza, lo que equivale a 15.000 dólares anuales o menos. Asimismo, los interesados no deben estar participando en otros programas de ingresos garantizados, ya sean del gobierno de Estados Unidos o de organizaciones privadas.

¿Aún se puede aplicar para el programa de apoyo económico?

Aunque el primer pago se realizó durante la primera quincena de julio de 2025, la aplicación de solicitudes para el programa de apoyo Family First ya cerró en abril pasado. Es importante destacar que este beneficio está limitado a solo 200 familias que cumplan con los requisitos de elegibilidad.

Familias de bajos recursos pueden recibir un apoyo de hasta 725 dólares en Sacramento (Unsplash)

Ante ello, las familias que fueron seleccionadas recibirán el apoyo mensual de 725 dólares por 12 meses, por lo que el programa actual concluirá el 15 de julio de 2026.

Cuándo surgió el programa Family First en Sacramento y que busca evitar

En abril de 2023, el Departamento de Servicios Sociales de California presentó el plan Family First para aprovechar los fondos federales, detalló al medio Michelle Callejas, directora del Departamento de Servicios para Niños, Familias y Adultos del condado.

El Ffesp entregará pagos mensuales de US$725 a 200 familias seleccionadas en Sacramento desde diciembre de 2024 Canva

El programa que los supervisores locales aprobaron por unanimidad, consiste en pagos recurrentes en efectivo a la población del estado con escasos recursos por un tiempo en específico, con la intención de apoyar a las familias y satisfacer las necesidades que consideren más importantes.

Asimismo, Callejas dijo que uno de los objetivos es apoyar a las familias que están en riesgo de que el estado les quite a sus hijos por no contar con los recursos para cubrir sus necesidades básicas.

Al respecto, detalló que los niños afroamericanos menores de cinco años tienen cuatro veces más probabilidades de ser separados de sus familias y ser colocados en hogares de acogida que los niños blancos, entre otras disparidades, mientras que los niños de casas de nativos americanos tienen el doble de posibilidades.