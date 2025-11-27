Buenas noticias en California: confirman el calendario de pagos del Seguro Social en diciembre 2025

Las personas que reciben el Ingreso Suplementario (SSI, por sus siglas en inglés) y los pagos por Jubilación, Discapacidad o Sobrevivencia (RSDI, por sus siglas en inglés) ya pueden ver el calendario oficial del Seguro Social con las fechas de pago para diciembre de 2025 en California. Hay que destacar que para este último mes del año, se comenzarán a ver reflejados los aumentos en el pago de las pensiones, debido a los Ajustes por el Costo de Vida en Estados Unidos.

Fechas de pagos del Seguro Social en California para diciembre 2025

La Administración de Seguridad Social (SSA, por sus siglas en inglés) aclaró que los depósitos del Seguro Social se harán en orden, según el día de nacimiento de cada afiliado al programa, en el segundo, tercero y cuarto miércoles de cada mes.

Los beneficiarios del Seguro Social recibirán un aumento del 2.8% para 2026 (Archivo) Freepik

Para diciembre de 2025, que marca el último pago de las pensiones de 2025, el calendario de depósitos queda de la siguiente forma, de acuerdo al día de nacimiento:

Día de nacimiento del día 1º al 10: los depósitos estarán disponibles el miércoles 10 de diciembre.

los depósitos estarán disponibles el miércoles 10 de diciembre. Día de nacimiento del día 11 al 20: los depósitos estarán disponibles el miércoles 17 de diciembre.

los depósitos estarán disponibles el miércoles 17 de diciembre. Día de nacimiento del día 21 al 30: los depósitos estarán disponibles el miércoles 24 de diciembre.

Los beneficios del SSI podrán recibir el pago el día 1 de cada mes, excepto en los meses en los que esta fecha cae en fin de semana, para estos casos los pagos se adelantan a un viernes antes. En este caso, la fecha corresponde al lunes 1 de diciembre.

Por otro lado, quienes reciban Seguridad Social desde antes de mayo de 1997 o sean afiliados a este programa y al de Ingreso Suplementario, recibirán el pago del primer beneficio el miércoles 3 de diciembre.

Cabe aclarar que el 31 de diciembre serán depositados los beneficios del SSI correspondientes al 1 de enero de 2026.

La Administración de Seguridad Social ya publicó las fechas de cobro correspondientes a enero de 2026 (Archivo) Freepik

Cómo serán los pagos del Seguro Social en enero del 2026 para California

Para el primer mes del 2026, los pagos continuarán efectuándose según la fecha de nacimiento del beneficiario, consignó la administración. De esta manera, el cronograma queda de la siguiente manera:

Fecha de nacimiento del día 1° al 10 : beneficios disponibles el día 14 de enero

: beneficios disponibles el día Fecha de nacimiento del día 11 al 20 : beneficios disponibles el día 21 de enero

: beneficios disponibles el día Fecha de nacimiento del día 21 al 31: beneficios disponibles el día 28 de enero

Los beneficiarios del Seguro Social inscritos antes de mayo de 1997 o quienes reciban ambos beneficios, de Seguro Social y SSI, recibirán su depósito el viernes 2 de enero.

Como el pago del SSI correspondiente a enero se realizará el 31 de diciembre de 2025, el pago de febrero de 2026 estará disponible a partir del viernes 30 de enero de 2026.

Beneficiarios del Seguro Social tendrán un aumento en 2026

Alrededor de 75 millones de estadounidenses se verán beneficiados con el aumento de los beneficios del Seguro Social y el pago de Ingreso Suplementario a partir de 2026, según la SSA.

La Administración del Seguro Social presenta cuatro categorías principales de beneficios (Archivo) Facebook/Social Security Administration

El objetivo es “mantener las prestaciones en concordancia con la economía actual”, por lo que se implementará un Ajuste por Costo de Vida (COLA, por sus siglas en inglés), del 2.8%.

Este ajuste busca mitigar la inflación y representa una inyección de aproximadamente US$56 adicionales al mes para el beneficiario jubilado promedio.

La administración aclaró que el aumento del Seguro Social será en 2026 para los afiliados. Por otro lado, quienes reciben el SSI, podrán ver sus beneficios con el nuevo monto tras el aumento a partir del 31 de diciembre de 2025, debido al pago adelantado ante el feriado del 1° de enero.