Seguro Social en EE.UU. para 2026: ¿a cuánto aumenta el cheque en enero?
La Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) anunció el incremento en octubre y comenzará a notificar a los jubilados y otros receptores en diciembre
- 4 minutos de lectura'
Como cada año, desde 1975, los beneficiarios del Seguro Social ven un aumento en sus cheques que corresponde al ajuste por costo de vida (COLA, por sus siglas en inglés). Para 2026, el incremento será del 2,8%, que se verá reflejado desde enero para la mayoría de los jubilados.
¿Cuánto sube el cheque del Seguro Social para 2026?
En un comunicado, la Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) explicó casi 71 millones de beneficiarios, incluidos los pagos del Seguro de Vejez, Sobrevivientes e Incapacidad (Oasdi, por sus siglas en inglés) verán el incremento que, en promedio, aumentará los cheques en alrededor de 56 dólares por mes.
Para aclarar de cuánto será el incremento, la SSA hizo una estimación del promedio mensual de beneficios del Seguro Social pagaderos en enero de 2026, después del aumento del 2,8% por el COLA, que quedarían de esta forma:
- Todos los trabajadores jubilados: de US$2015 a US$2071
- Pareja de ancianos, ambos recibiendo prestaciones: de US$3120 a US$3208
- Madre viuda y dos hijos: de US$3792 a US$3898
- Viuda(o) anciana sola: de US$1867 a US$1919
- Trabajador discapacitado, cónyuge y uno o más hijos: de US$2857 a US$2937
- Todos los trabajadores discapacitados: de US$1586 a US$1630
Mientras que los montos máximos de los pagos del Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI, por sus siglas en inglés) federales también subirán por el costo de vida, para llegar a:
- US$994 para una persona elegible.
- US$1491 para una persona elegible con un cónyuge elegible.
- US$498 para una persona esencial.
Los pagos incrementados a los casi 7,5 millones de personas que reciben SSI comenzarán el 31 de diciembre de 2025.
Qué es el COLA y porque aumenta el pago del Seguro Social
El COLA tiene como objetivo garantizar que el poder adquisitivo de las prestaciones del Seguro Social y SSI no se vea afectado por la inflación. Se basa en el aumento porcentual del Índice de Precios al Consumidor para Asalariados Urbanos y Empleados Administrativos (IPC-W).
El IPC-W lo determina la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo de EE.UU. Durante la última década, el aumento por este ajuste ha promediado alrededor del 3,1%. En 2025, fue del 2,5%.
Frank J. Bisignanon, comisionado de la SSA, comentó: “El Seguro Social es una promesa cumplida, y el ajuste anual por costo de vida es una de las maneras en que trabajamos para asegurar que los beneficios reflejen la realidad económica actual y sigan brindando una base de seguridad”.
Cómo saber de cuánto será el incremento y los detalles
Desde los primeros días de diciembre de 2025, la SSA comenzará a notificar a los beneficiarios sobre el nuevo monto por correo postal. Para conocer los detalles, recibirán un aviso de una sola página, que utiliza un lenguaje claro y proporciona las fechas exactas, los montos en dólares y cualquier deducción.
Las personas que tienen un usuario en my Social Security pueden consultar sus avisos de ajuste por costo de vida en línea. Esta es una forma segura, sencilla y más rápida que recibir una carta por correo postal. Los titulares de cuentas pueden configurar alertas por mensaje de texto o correo electrónico.
Para recibir un aviso de COLA en línea, se debe crear o iniciar sesión en My Social Security y cancelar la suscripción a las notificaciones impresas antes del 19 de noviembre de 2025. La cuenta también permite solicitar una tarjeta de Seguro Social de reemplazo, consultar el estado de sus solicitudes y beneficios, y más.
