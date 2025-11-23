Era agente de la CBP, dejaba pasar autos sin inspección en la frontera de Arizona y recibió una dura condena

La Justicia de Estados Unidos confirmó la sentencia para un exagente de la Patrulla Fronteriza, perteneciente a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés). Según los fiscales, aprovechó su cargo en un puesto de control de Arizona para facilitar el paso de vehículos sin inspección a cambio de sobornos.

La dura condena al exagente de la CBP en Arizona: años en prisión y multa económica

Según un comunicado difundido el 17 de noviembre por la Oficina del Fiscal del distrito de Arizona, Jorge J. Jiménez, de 54 años y residente del área de Nogales, fue sentenciado el pasado 30 de octubre a 78 meses de cárcel, equivalentes a 6,5 años, además de 15.100 dólares en multas y recargos.

Jiménez pautaba arreglos en dinero para dejar pasar vehículos hacia Estados Unidos sin inspección Facebook CBP

La pena fue impuesta tras ser hallado culpable del delito de Conspiración para Cometer Fraude por Servicios Honestos a través de Medios Electrónicos. Para los fiscales, el fallo refleja la gravedad de la conducta del exagente de las fuerzas federales, quien, según se demostró en el juicio, comprometió la integridad del sistema de control fronterizo de Estados Unidos.

Cómo operaba el esquema fraudulento del exagente de CBP en el puesto de control de Arizona

Durante el juicio, según informó FOX, los fiscales presentaron evidencia sobre el rol de Jiménez dentro del esquema fraudulento. Según las autoridades, el exagente trabajaba en la Patrulla Fronteriza desde 2010 y fue asignado al puesto de control de la I-19, la autopista que une Tucson con la frontera de Nogales.

En ese lugar, entre junio y principios de octubre de 2024, habría permitido el paso de vehículos sin revisión, a cambio de dinero.

El exagente de la CBP había montado un sistema de sobornos entre Arizona y México

De acuerdo con la acusación, Jimenez “conspiró con al menos dos individuos ubicados en México para permitir que vehículos de carga previamente acordados pasaran por su carril asignado sin inspección”.

Las autoridades federales precisaron que estos coordinadores se encontraban en México y eran ellos quienes gestionaban los arreglos y recibían los pagos en efectivo, de los que luego Jiménez cobraba su parte.

El comportamiento atribuido a Jiménez iba más allá de omitir inspecciones. Según explicaron los funcionarios federales, además de dejar pasar los vehículos, “proporcionó información sobre las actividades en el puesto de control a sus cómplices”.

El exagente de CBP había montado un esquema fraudulento en la frontera de Arizona CBP - CBP

El esquema criminal, según la evidencia presentada por las autoridades, se sostenía gracias a una comunicación constante entre Jiménez y quienes dirigían la operación desde el otro lado de la frontera sur de EE.UU.

Miles de dólares: el pago que esperaba el exagente de CBP

Los fiscales señalaron que el exagente Jiménez esperaba recibir alrededor de US$20.000, con un intercambio de dinero que debía concretarse en México.

La investigación de este caso estuvo a cargo de la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional y del Buró Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés). Por su parte, la Fiscalía Federal del Distrito de Arizona, en Tucson, se encargó de la acusación.

Heith Janke, agente especial a cargo de la oficina del FBI en Phoenix, enfatizó: “Cuando un agente incumple su juramento y perjudica a quienes prometió proteger, traiciona no solo a la comunidad, sino también a quienes portan la placa. El FBI mantiene su compromiso de colaborar con sus aliados e investigar estos casos para proteger al pueblo estadounidense y preservar la confianza pública en las fuerzas del orden”.