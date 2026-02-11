Cambios en las reglas del DMV en California que afectan a todos los conductores en febrero 2026

Los conductores de California deben estar atentos en febrero a una serie de cambios que comenzaron a aplicarse desde comienzos de 2026 por parte del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés). El paquete normativo reúne leyes que modifican reglas de circulación, sanciones y controles.

¿Qué cambios apuntan a mejorar la seguridad vial?

Entre las medidas publicadas por el DMV que empezaron a regir desde el primer día de 2026 se encuentra un conjunto de leyes orientadas a reforzar la seguridad vial, endurecer las consecuencias legales de conductas de riesgo al volante y ampliar las obligaciones de los conductores en situaciones de tránsito de emergencia.

Las autoridades locales podrán reducir o eximir multas de estacionamiento a personas que demuestren incapacidad de pago Freepick

Estas son:

La ley AB 366 , que extiende hasta el 1 de enero de 2033 el programa piloto estatal de dispositivos de bloqueo de encendido (IID, por sus siglas en inglés) para personas condenadas por manejar bajo los efectos del alcohol o drogas. El sistema impide que el vehículo arranque si detecta alcohol en el conductor.

, que el estatal de (IID, por sus siglas en inglés) para personas condenadas por manejar bajo los efectos del alcohol o drogas. El sistema impide que el vehículo arranque si detecta alcohol en el conductor. La AB 1087 modifica los plazos de libertad condicional para casos de homicidio culposo cometidos bajo intoxicación , al elevarlos de dos a un rango de entre tres y cinco años.

, al elevarlos de dos a un rango de entre tres y cinco años. La AB 390 , que amplía la obligación de reducir la velocidad y cambiar de carril al extenderla más allá de los vehículos de emergencia tradicionales. La normativa incorpora a todos los vehículos de mantenimiento vial debidamente identificados —incluidos los operados por contratistas— y cualquier otro carro detenido que exhiba luces intermitentes o dispositivos de advertencia, como conos, bengalas o elementos retrorreflectivos, aun cuando no se trate de una unidad policial, médica o de auxilio.

, que tradicionales. La normativa incorpora a todos los vehículos de mantenimiento vial debidamente identificados —incluidos los operados por contratistas— y cualquier otro carro detenido que exhiba luces intermitentes o dispositivos de advertencia, como conos, bengalas o elementos retrorreflectivos, aun cuando no se trate de una unidad policial, médica o de auxilio. La SB 720 habilita a los gobiernos locales a implementar sistemas automatizados alternativos para detectar infracciones en semáforos. El texto legislativo precisa que las violaciones registradas estarán sujetas únicamente a sanciones civiles.

La obligación de reducir la velocidad y cambiar de carril se amplía a más vehículos detenidos con señalización de advertencia Freepick

Multas de estacionamiento y criterios de equidad

La AB 1299 autoriza a los gobiernos locales a reducir o eximir multas de estacionamiento cuando la persona demuestre imposibilidad de pago y solicite un plan. La medida busca evitar la acumulación de deuda, el remolque y la subasta de vehículos, situaciones que afectan de manera desproporcionada a personas de bajos ingresos.

Uso indebido de placas y vehículos abandonados

En el plano del control vehicular y del uso del espacio público, las nuevas leyes también ponen el foco en el uso indebido de placas y en la gestión de vehículos abandonados en zonas urbanas.

La AB 1085 sanciona a quienes fabriquen o vendan en California dispositivos destinados a oscurecer o interferir con la lectura visual o electrónica de las placas, con multas de hasta US$1.000 por cada ítem. La ley también penaliza a los conductores que instalen, utilicen u operen vehículos con esos productos , así como a quienes alteren directamente las placas. En estos casos, con multas de US$250 por infracción.

sanciona a quienes fabriquen o vendan en California dispositivos destinados a oscurecer o interferir con la lectura visual o electrónica de las placas, con multas de hasta US$1.000 por cada ítem. La ley , así como a quienes alteren directamente las placas. En estos casos, con multas de US$250 por infracción. La AB 630 autoriza a los condados de Alameda y Los Ángeles, hasta el 1 de enero de 2030, a remover o desechar vehículos recreativos abandonados con un valor estimado de US$4.000 o menos, siempre que una agencia pública haya verificado previamente que no funcionan. A su vez, se establece un procedimiento obligatorio de notificación, plazos para que el propietario pueda reclamar el vehículo y el derecho a una audiencia posterior a la remoción. Además, dispone que la agencia pública asuma los costos de remolque y almacenamiento si se determina que el vehículo no era inoperable o no constituía un riesgo, y obliga a las autoridades locales a reportar anualmente datos sobre los vehículos retirados y las personas encontradas en su interior.

Los plazos de libertad condicional por homicidio culposo bajo intoxicación aumentan hasta cinco años Freepick

Nuevas reglas para los vehículos autónomos y motos eléctricas

En materia de nuevas tecnologías y clasificación de vehículos, las leyes vigentes establecen criterios específicos para la identificación de conducción automatizada y para el encuadre normativo de ciertos modelos de vehículos eléctricos:

La SB 480 permite que los vehículos autónomos incorporen luces demarcadoras que indiquen cuando el sistema de conducción autónoma está activado, con el fin de informar a otros conductores, peatones y fuerzas de seguridad.

permite que los que indiquen cuando el sistema de conducción autónoma está activado, con el fin de informar a otros conductores, peatones y fuerzas de seguridad. La SB 586 clasifica a las motocicletas eléctricas no aptas para autopistas como vehículos de uso exclusivo fuera de carretera. Estas deberán cumplir las reglas aplicables a los OHV, incluido el uso de placa o identificación expedida por el DMV.

Una norma que modificará las reglas de compra de vehículos

En materia de adquisición de automóviles, la SB 766 promulga la Ley CARS, que entrará en vigencia el 1 de octubre de 2026.

La norma prohíbe prácticas engañosas u ocultamiento de información clave en la venta de vehículos y establece un período de tres días para cancelar la compra o arrendamiento de unidades con un valor inferior a US$50.000.