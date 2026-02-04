“Gavin Newsom miente”: suspenden miles de licencias comerciales en California y migrantes se quedan sin empleo
En medio de los cruces entre el DMV y el DOT, comenzaron las revocaciones a extranjeros; el secretario de Transporte de EE.UU. apuntó contra el gobernador del Estado Dorado
Mientras continúan la incertidumbre y las declaraciones cruzadas con el gobierno de Donald Trump, California comenzó con la suspensión de licencias comerciales a migrantes. La medida se desprende de un anuncio original que había realizado el Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT, por sus siglas en inglés) en noviembre. La medida ya impactó en una empresa.
California comenzó con la suspensión de licencias comerciales a migrantes
El cruce empezó tras una auditoría que llevó a cabo el DOT, donde la autoridad federal informó que había unas 17.000 licencias de conducir para vehículos comerciales que habían sido entregadas de forma incorrecta a extranjeros.
A partir de allí, comenzaron las versiones cruzadas con el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés) de California y la incertidumbre sobre qué ocurriría con esos permisos.
Aunque la información más reciente indicaba que la medida se mantenía en suspenso durante una prórroga, algunos inmigrantes ya sufrieron la suspensión de sus licencias.
Según informó CalMatters, la regla impactó especialmente en la empresa Gillson Trucking Inc, ubicada en la ciudad de Stockton. Solamente en esta compañía, decenas de trabajadores migrantes sufrieron la cancelación de sus licencias comerciales y se quedaron sin trabajo.
La medida puede castigar fuertemente a los sijs, una comunidad religiosa de migrantes oriundos de la India. Cifras reproducidas por el medio sostienen que alrededor del 35% de los conductores comerciales de California pertenecen a este grupo.
En ese sentido, además de perjudicar a miles de migrantes, la revocación de licencias también podría causar un daño en la actividad comercial del Estado Dorado.
La respuesta de California tras la orden de suspender miles de licencias
Luego de que el comunicado original del DOT asegurara en noviembre que el DMV de California estaba obligado a suspender alrededor de 17.000 licencias comerciales, antes de que comience el 2026 llegó la respuesta del Estado Dorado.
En un comunicado con fecha del 30 de diciembre, el DMV comunicó sobre una prórroga de 60 días antes de aplicar la medida. La extensión hasta comienzos de marzo se sostendría mientras las autoridades del estado se comunicaban con sus pares federales para “resolver sus inquietudes”.
Sin embargo, horas después el secretario de Transporte de EE.UU., Sean Duffy, lo desmintió. Lo hizo a través de una publicación de X, en la que acusó al gobernador de California de no decir la verdad: "Gavin Newsom miente".
“California no tiene una ‘prórroga’ para seguir violando la ley y poniendo en riesgo a los estadounidenses en las carreteras. Si no se cumple el plazo, Gavin, el DOT actuará, lo que incluye recortar casi 160 millones de dólares en fondos federales”, escribió el funcionario.
El comunicado original del DOT que obligaba a California a suspender licencias comerciales de migrantes
La publicación oficial del DOT sostiene que se habían encontrado 17.000 licencias de conducir comerciales entregadas a “conductores extranjeros peligrosos”.
En ese sentido, se anunció la revocación de cada uno de los permisos y se instó a California a completar el proceso y realizar una auditoría para verificar el cumplimiento de la medida anunciada por las autoridades federales de EE.UU.
