Regresa la nieve a Nueva York: cuántas pulgadas se esperan para los próximos días durante el frente frío ártico

La ciudad de Nueva York y su área metropolitana volverán a experimentar condiciones invernales en los próximos días, con el regreso de la nieve y un notable refuerzo del frío. De acuerdo con los pronósticos, las precipitaciones comenzarán durante la noche del viernes y podrían extenderse hasta la mañana del sábado, en un contexto dominado por temperaturas bajas y vientos sostenidos.

Nieve y frío extremo en Nueva York: cuándo comienza y cuánta acumulación se espera

El evento estará impulsado por un sistema atmosférico conocido como Alberta clipper, caracterizado por su desplazamiento veloz y por generar episodios de nieve ligera.

Aunque no se espera una tormenta de gran magnitud, el impacto combinado con el viento y el aire gélido marcará el desarrollo del fin de semana en la región.

Para la zona específica de Central Park, los pronósticos indican una acumulación probable de menos de media pulgada durante la noche del viernes, con una probabilidad de precipitación del 60% X @NWSNewYorkNY

Según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), las primeras precipitaciones asociadas a este sistema comenzarían a observarse a partir de la noche del viernes.

Durante ese período, los copos aparecerán de forma intermitente y con intensidad leve, sin generar acumulaciones significativas en un corto lapso.

La mañana del sábado concentrará el tramo final del episodio, momento en el cual podrían registrarse las mayores acumulaciones del evento.

En líneas generales, se estima que el total de nieve caída durante todo el período se mantendrá entre media pulgada y dos (uno y cinco centímetros) en la mayor parte de la región, sin descartar diferencias locales debido a la dinámica del sistema.

Para la zona del Central Park, los modelos indican que la probabilidad de nieve ronda el 60% en la noche del viernes, con acumulaciones que, de concretarse, quedarían por debajo de media pulgada (un centímetro).

Debido a los fuertes vientos, la sensación térmica podría caer a niveles de entre -15°F y -20°F el sábado por la noche X @NWSNewYorkNY

Esta cifra se encuentra alineada con el comportamiento típico de este tipo de sistemas, que aportan frío intenso pero limitada humedad.

Frente ártico en Nueva York: temperaturas bajo cero durante el fin de semana

Más allá de la nieve, el aspecto dominante de este evento será el ingreso de un frente frío de origen ártico. Tras su avance, las temperaturas máximas mostrarán un descenso marcado durante el fin de semana.

Para el sábado, se prevé que los valores diurnos se sitúen alrededor de los 19°F (-7°C), mientras que el domingo podrían descender hasta los 17°F (-8°C).

Estas cifras se ubican por debajo de los promedios habituales para esta época del año, aunque no alcanzarían niveles récord.

En el caso de Central Park, según el pronóstico del NWS, los registros históricos para fechas similares muestran valores más extremos, lo que indica que, si bien el frío será significativo, no se tratará de un episodio sin precedentes.

Las bajas temperaturas se mantendrán tanto de día como de noche, lo que favorecerá la persistencia del aire frío durante varias jornadas. Esta situación, combinada con el viento, tendrá un impacto directo en la sensación térmica percibida por la población.

La llegada de un frente frío ártico reforzará estas condiciones, provocando que las temperaturas máximas desciendan hasta los 19°F el sábado y los 17°F el domingo X @NWSNewYorkNY

Viento y frío extremo: sensaciones térmicas peligrosas en Nueva York

Se esperan vientos predominantes del noroeste con velocidades sostenidas de entre 15 y 25 millas por hora (24 y 40 kilómetros por hora), acompañados por ráfagas que podrían alcanzar entre 35 y 45 millas por hora (56 y 72 kilómetros por hora), especialmente durante la tarde y la noche del sábado.

Como consecuencia de esta combinación de aire frío y viento, la sensación térmica descenderá a niveles considerados peligrosos para la exposición prolongada.

En la noche del sábado, los valores percibidos podrían ubicarse entre -15°F y -20°F (-26°C y -28°C), lo que incrementa el riesgo de exposición prolongada al aire libre.

Aunque hacia el domingo los vientos comenzarían a disminuir de forma gradual, seguirán presentes ráfagas de consideración, con velocidades que podrían mantenerse entre 20 y 30 millas por hora (32 y 48 kilómetros por hora). Esto prolongará el impacto del frío más allá del momento de mayor intensidad del evento.

Alberta clipper: el sistema que trae nieve ligera y frío intenso

El Alberta clipper es un sistema meteorológico que se origina en el oeste de Canadá y avanza rápidamente hacia el este.

Su principal característica es la velocidad de desplazamiento, lo que limita la cantidad de humedad disponible y, por ende, la intensidad de las precipitaciones.

En este caso, el sistema traerá nieve ligera y dispersa, sin el volumen típico de las grandes tormentas costeras.

Sin embargo, su interacción con un frente frío ártico intensifica el descenso térmico y potencia los vientos, lo que genera condiciones invernales severas.