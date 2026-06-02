Clima en Sacramento, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 2 de junio
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 2 de junio; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Sacramento, California, indica que el martes 2 de junio la temperatura rondará entre 58 y 94 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.
El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.
Se espera que la velocidad del viento sea de 1 a 8 mph. La dirección será Sursuroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.
El tiempo en la noche en Sacramento
- Velocidad y dirección del viento: 1 a 8 mph, Sursuroeste
- Probabilidad de precipitación: 0%
- Pronóstico: soleado
El pronóstico para los próximos días en Sacramento, California
El martes 2 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 8 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.
El miércoles 3 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 95 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 6 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.
El jueves 4 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 95 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 6 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.
El viernes 5 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.
El sábado 6 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 12 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.
El domingo 7 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 12 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.
El lunes 8 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
- A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.
LA NACION
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