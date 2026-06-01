Quién es el millonario, cofundador de PayPal, que abandonó California por los altos impuestos y se mudó a Buenos Aires

Desde principios de abril, el millonario Peter Thiel, cofundador de PayPal, se instaló en la Argentina, tras abandonar Estados Unidos debido principalmente a los altos impuestos en California. Ahora, según confirmaron fuentes cercanas, planea quedarse por tiempo indefinido, y recientemente adquirió una mansión en Barrio Parque por aproximadamente 12 millones de dólares.

Peter Thiel: el empresario que cambió Los Ángeles por uno de los barrios más exclusivos de la Argentina

Con un patrimonio neto estimado de US$30.300 millones, según Forbes, Thiel se ubica en el puesto 78 entre las personas más ricas del mundo.

En la década de los 2000, forjó su fortuna con la creación de PayPal, una de las primeras plataformas digitales globales que permiten realizar pagos, transferencias de dinero y compras en línea. Además, cofundó otra empresa, Palantir, encargada de procesar macrodatos, que salió a bolsa mediante una cotización directa en 2020.

El millonario de EE.UU. decidió mudarse a Argentina debido a un marco regulatorio más beneficioso Foto de Drew Angerer / Getty Images

Recientemente, el empresario estadounidense adquirió una mansión en Barrio Parque, y luego realizó una inversión de US$10 millones en el exclusivo complejo Fasano Las Piedras, en Uruguay.

Junto con las compañías que creó, Thiel fue el primer gran inversor en Facebook. No obstante, posteriormente vendió la mayor parte de su participación en la red social y dejó la administración en 2022.

A principios de 2018, se mudó a Los Ángeles desde San Francisco. En aquel entonces, luego de años de residir en la jurisdicción, calificó a Silicon Valley como un “estado de partido único”.

La mudanza del millonario estadounidense a la Argentina

En las últimas semanas, desde su instalación en abril de 2026, Thiel se presentó en reuniones en la Casa Rosada, aunque también participó en otros eventos.

En diálogo con Forbes, una persona cercana al inversor indicó que no busca llamar la atención en su nueva residencia. “Se mueve con muy bajo perfil y con reuniones cuidadosamente filtradas”, expresó. También agregó que frecuentemente se ven grandes operativos de seguridad en torno a su mansión.

¿Quién es Peter Thiel?: el magnate que se reunió este miércoles con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada

Su mudanza se alinea con sus ideas, afines a las del presidente Javier Milei, las cuales considera “tan relevantes a nivel global como lo son para la Argentina”, según consignó Alec Oxenford, actual embajador de la República Argentina ante Estados Unidos, en su cuenta de X en 2024.

A su vez, personas consultadas por Forbes indicaron que la razón de su traslado responde principalmente a las políticas de Milei. “Está muy alineado con la ideología del Gobierno y está escuchando mucho más de lo que habla”, señalaron.

Por su parte, Manuel Adorni, jefe de gabinete de Argentina, se refirió a la situación en declaraciones recientes ante el Congreso. “Todos los multimillonarios del mundo que quieran huir de países cada vez más regulados, con impuestos más altos y gobiernos que persiguen a sus ciudadanos, son bienvenidos en la República Argentina, la nueva tierra de la libertad”, expresó, citado por The New York Times.

El millonario Peter Thiel mantuvo reuniones con el presidente Milei en la Casa Rosada tras su mudanza a Argentina Archivo

Los millonarios que se mudaron de California por los altos impuestos

En casos similares al de Thiel, otros residentes acaudalados abandonaron este año el Estado Dorado debido a la presión fiscal, aunque muchos se mudaron hacia otros estados de Estados Unidos.

Travis Kalanick , cofundador de Uber , dejó el estado en diciembre de 2025.

, , dejó el estado en diciembre de 2025. Steven Spielberg , histórico cineasta con residencia en California, se mudó a Nueva York con su esposa el 1° de enero de 2026.

, histórico cineasta con residencia en California, con su esposa el 1° de enero de 2026. Elon Musk mudó sus empresas SpaceX, Tesla, X y The Boring Company a Texas.

SpaceX, Tesla, X y The Boring Company Gigantes tecnológicos como Oracle, Hewlett Packard Enterprise y Charles Schwab trasladaron sus bases de operaciones.

trasladaron sus bases de operaciones. Larry Page, cofundador de Google, blindó su capital en Florida tras adquirir propiedades frente al mar por aproximadamente US$173 millones en Coconut Grove, Miami.

Esta decisión, en muchos casos, respondió también a una propuesta impulsada por el sindicato SEIU-UHW que establecería un gravamen único del 5% a los residentes de California cuyo patrimonio supera los US$1000 millones.