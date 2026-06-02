Elecciones primarias en California 2026: dónde voto y cómo encuentro mi centro de votación hoy

El 2 de junio se celebran las elecciones primarias en California por la gobernación, la Cámara de Representantes y otros cargos públicos. Para que el votante encuentre su centro de votación o mesa electoral, puede utilizar diferentes recursos físicos, digitales y telefónicos que las autoridades electorales ponen a disposición.

Cómo encontrar el centro de votación para las elecciones primarias de California 2026

La forma más directa en que las autoridades comunican a los votantes su lugar de votación es mediante correo postal. De acuerdo con el calendario electoral de la Secretaría de Estado, el funcionario de cada condado tiene la responsabilidad de enviar por correo un aviso con la ubicación del centro de votación, junto con la guía de información para el votante.

El funcionario electoral de cada condado debe enviar por correo un aviso con la ubicación del centro de votación Jeffrey Phelps - FR59249 AP

De igual modo, existen portales oficiales diseñados para proporcionar esta información de forma instantánea. Los principales son:

“Mi Estado de Votante” (My Voter Status): es la herramienta principal del Secretario de Estado para verificar el registro y encontrar los detalles del lugar de votación asignado.

es la herramienta principal del Secretario de Estado para verificar el registro y encontrar los detalles del Sitio web “Cómo Votar en California”: en este portal se puede buscar la mesa de votación y obtener información sobre qué esperar el día de la elección.

Las oficinas electorales de cada condado también publican las ubicaciones exactas y los horarios de operación de sus centros de votación Richard Drew - AP

Las oficinas electorales de cada condado también publican las ubicaciones exactas y los horarios de operación de sus centros de votación y buzones de entrega oficiales en sus respectivas páginas de internet.

Otras alternativas para que los votantes encuentren su centro de votación

En caso de que el elector tenga dificultades para encontrar el centro de votación, puede solicitar asistencia personalizada a través de la Línea Directa para Votantes. Se puede llamar al (800) 345-VOTE (8683) para recibir asistencia en español sobre dónde votar.

Se puede llamar a la Línea Directa para Votantes en California para conocer el centro de votación asignado Unsplash

De igual modo, se puede contactar con la oficina de elecciones de cada condado para confirmar la ubicación asignada.

Cuándo son las elecciones generales en California

Para las elecciones generales del 3 de noviembre, el proceso será el siguiente: durante esta jornada, las urnas y centros de votación van a estar abiertos desde las 7 hasta las 20 (hora local). Dicha fecha es el último plazo para devolver las boletas de voto por correo.

El día de la elección general es el próximo 3 de noviembre Steven Senne - AP

Luego del cierre de urnas, los funcionarios de cada condado inician el conteo continuo de votos y deben reportar los totales a la Secretaría de Estado al menos cada dos horas.

En principio, se publican los resultados de las boletas de voto por correo procesadas previamente. Sin embargo, no se puede acceder o divulgar ningún conteo antes del cierre de urnas, según consignó el documento presentado por la secretaría de Estado en California.