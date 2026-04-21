Clima en San Francisco, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 21 de abril

El pronóstico del tiempo para San Francisco, California, indica que el martes 21 de abril la temperatura rondará entre 53 y 64 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probable lluvia débil.

La probabilidad de precipitación de 62%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 12 mph. La dirección será Sur.

El pronóstico detallado para hoy indica: probable lluvia débil.

El tiempo en la noche en San Francisco



Velocidad y dirección del viento : 5 a 12 mph, Sur

: 5 a 12 mph, Sur Probabilidad de precipitación : 62%

: 62% Pronóstico: probable lluvia débil

El pronóstico para los próximos días en San Francisco, California

El martes 21 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 12 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probable lluvia débil. Probabilidad de precipitación : 62%.

: 62%. A la noche, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia débil. Probabilidad de precipitación: 36%.

El miércoles 22 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia débil, luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 30%.

: 30%. A la noche, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 12 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia débil. Probabilidad de precipitación: 32%.

El jueves 23 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 12 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 2%.

El viernes 24 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 2%.

: 2%. A la noche, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 13 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 2%.

El sábado 25 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 6%.

: 6%. A la noche, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 3%.

El domingo 26 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 7%.

: 7%. A la noche, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 7%.

El lunes 27 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 10%.

: 10%. A la noche, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 6%.