Clima en San Francisco, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 24 de junio
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 24 de junio; además, cuál es el panorama para los próximos días
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para San Francisco, California, indica que el miércoles 24 de junio la temperatura rondará entre 55 y 71 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.
La probabilidad de precipitación de 2%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 3 a 10 mph. La dirección será Oestesuroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.
El tiempo en la noche en San Francisco
- Velocidad y dirección del viento: 3 a 10 mph, Oestesuroeste
- Probabilidad de precipitación: 2%
- Pronóstico: mayormente soleado
El pronóstico para los próximos días en San Francisco, California
El miércoles 24 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
- A la noche, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 1%.
El jueves 25 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 2%.
El viernes 26 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 18 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 3%.
- A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 12 a 15 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 2%.
El sábado 27 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 16 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 3%.
- A la noche, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 14 a 20 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 2%.
El domingo 28 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 13 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 16 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 2%.
El lunes 29 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 13 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 14 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.
El martes 30 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 13 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
- A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 13 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 2%.
LA NACION
Más leídas
- 1
Se aproxima una ciclogénesis que traerá el pico de frío más alto de la semana, tormentas y ráfagas de 90 km/h: las zonas afectadas
- 2
Wang Chuanfu, presidente de BYD: “BYD se convertirá en el fabricante de automóviles número uno del mundo en 5 años”
- 3
Calles desiertas, agobio y un debate sobre el uso del aire acondicionado: así vivió Francia el día más caluroso de su historia
- 4
Todos corren, Messi piensa: el truco eterno del máximo goleador de la historia de los mundiales