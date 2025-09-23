Comida a domicilio gratis para inmigrantes en California: cómo recibir ayuda ante las redadas del ICE

Ante los recientes operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), muchos inmigrantes en California optaron por no salir de sus hogares por temor a ser detenidos. Para atender esta necesidad, una organización sin fines de lucro implementó un programa de reparto de comida a domicilio para familias que lo necesiten.

Ayudas alimenticias puerta a puerta para los migrantes en California

California fue uno de los estados más afectados por los operativos del ICE, lo que motivó a muchos inmigrantes a permanecer en sus hogares y evitar espacios públicos. En este contexto, la entidad sin fines de lucro CLUE Justice comenzó a entregar despensas completas a domicilio a quienes tengan esta necesidad alimenticia.

La entidad sin fines de lucro buscan evitar que los migrantes no reciban comida por miedo a ICE facebook.com/northtexasfoodbank/

“CLUE es un poderoso movimiento de personas de fe en el sur de California que trabajan para crear una economía que funcione para todos, no solo para los que están en la cima”, detalla la organización en su página web.

La iniciativa surgió luego de notar que muchos extranjeros dejaron de acudir al banco de alimentos que funcionaba cada miércoles y viernes. Según relataron voluntarios a Telemundo 52, la medida busca garantizar que los inmigrantes puedan recibir productos frescos sin exponerse a las redadas en lugares públicos.

Génesis Méndez, miembro de CLUE Justice, explicó que, en un principio, las familias desconfiaron de la ayuda en la puerta de su casa. No obstante, con el tiempo incluso se hicieron amigos de quienes les entregaban alimentos. Según le contó a American Community Media, ella lleva comida a unos cinco o seis hogares dos veces por semana.

Las entregas suelen incluir verduras frescas, frutas, huevos, arroz, leche y otros productos básicos indispensables. Los alimentos provienen de las donaciones que realiza el Banco Regional de Alimentos de Los Ángeles.

Cómo recibir comida gratis en la puerta de tu casa en California

La organización CLUE Justice abre sus puertas para que aquellos que lo necesitan puedan recibir donaciones de alimentos los miércoles y viernes frente a una iglesia en el barrio coreano de Los Ángeles. Sin embargo, ante el incremento de las redadas, el número de asistentes bajó considerablemente en los últimos meses.

Los voluntarios distribuyen por alimentos por toda la ciudad @FoodBank

Según el testimonio de uno de los organizadores, se distribuía comida para “500 y 800 familias”. Al agravarse la situación migratoria, se registró “una disminución drástica”. “Apenas venían 200 personas y nos sobraba mucho”, comentó. Entonces, tuvieron la idea de comenzar a repartir de manera directa en las viviendas.

Para aquellos que no puedan o no quieran asistir por temor, la organización ofrece la posibilidad de llamar al teléfono 818-201-5157 o escribir al correo sbin@cluejustice.org. Entonces, la persona debe brindar detalles de la situación que le impide salir de su hogar y comentar su necesidad alimentaria, para así poder recibir la ayuda.

Otras formas de obtener comida gratis en California

Además de esta opción al sur de California, existen decenas de bancos de alimentos que operan en todo el estado, así como también programas como CalFresh y “De la granja a la familia”, que ofrecen múltiples formas de obtener comida sin costo.

Existen distintos centros de ayuda alimenticia en todo el estado (Facebook/FIND Food Bank)

Para quienes buscan ayuda inmediata, una llamada al 2-1-1 puede ser el primer paso. Esta línea gratuita y disponible las 24 horas del día ofrece información personalizada sobre los servicios cercanos a cada ubicación.

En tanto, una de las organizaciones más conocida es California Association of Food Banks (CAFB, por sus siglas en inglés), que reúne a 42 bancos de alimentos distribuidos por todo el estado. Además, reciben y almacenan grandes cantidades de productos alimenticios provenientes de múltiples fuentes.