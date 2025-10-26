Cómo hizo San Francisco para evitar el desembarco del ICE y la Guardia Nacional: el plan ejecutado por su alcalde

Las redadas impulsadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) generaron preocupación en la comunidad latina de California. En ese contexto, San Francisco logró evitar los operativos gracias a una serie de gestiones políticas del alcalde Daniel Lurie, quien dialogó con el presidente Donald Trump y evitó acciones migratorias en la ciudad.

La gestión del alcalde de San Francisco para evitar los operativos migratorios

Según consignó The New York Times, las autoridades de San Francisco lograron evitar el despliegue de agentes federales que la administración Donald Trump había preparado como una “ola” de refuerzo de la aplicación de la ley en la ciudad.

Daniel Lurie logró frenar las redadas en el Área de la Bahía Facebook Daniel Lurie

Lurie actuó con discreción y aprovechó sus conexiones con el mundo de los gigantes tecnológicos de Silicon Valley. Cuando la administración federal se preparó para enviar agentes fronterizos al Área de la Bahía para una importante ofensiva de inmigración, el alcalde llamó al presidente y su vice, JD Vance.

Según informó el medio estadounidense, el equipo del mandatario estatal armó un mapa de los líderes empresariales que podrían persuadir al jefe de Estado. Luego, se comunicaron con ellos para que le transmitieran al presidente que la ciudad no era el paisaje apocalíptico que el presidente “solía ver en Fox News”.

Trump decidió cancelar el operativo migratorio en San Francisco

Como resultado de la gestión del mandatario local, el presidente Trump anunció en Truth Social que, tras hablar con él en la noche del miércoles, acordó cancelar la oleada de agentes que había planeado para el sábado.

En el posteo realizado, escribió: “El gobierno federal se preparaba para intensificar la presencia policial en San Francisco, California, el sábado, pero amigos míos que viven en la zona me llamaron anoche para pedirme que no siguiera adelante, dado que el alcalde Daniel Lurie lograba avances sustanciales”.

El presidente anunció el acuerdo con el mandatario estatal para frenar los operativos migratorios @realDonaldTrump

Luego, explicó: “Hablé con el alcalde anoche y me pidió, muy amablemente, que le diera una oportunidad para ver si podía revertir la situación. Le dije que creo que podría ser un error”.

Finalmente, comentó que empresarios como “Jensen Huang, Marc Benioff y otros” lo llamaron para explicarle que el futuro de la ciudad es “prometedor”. “Por lo tanto, no intensificaremos la presencia policial prevista para el sábado. ¡Estén atentos!”, advirtió.

Los empresarios tecnológicos que impidieron operativos migratorios en San Francisco

Donald Trump brindó nombres de algunos magnates con los que conversó, como por ejemplo Jensen Huang, director ejecutivo del fabricante de chips Nvidia, y Marc Benioff, director ejecutivo de Salesforce.

El polo tecnológico de Silicon Valley fue clave para evitar los operativos migratorios Michael Vi - Shutterstock

Por otro lado, The New York Times mencionó también a Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI y residente del barrio de Russian Hill, y a Ron Conway, capitalista de riesgo conocido como el “Padrino de Silicon Valley”. Ambos habrían ejercido presión tras bambalinas y dialogado con el mandatario federal.

En un contexto de fuerte presión por parte de la administración federal contra los estados y ciudades santuario, San Francisco evitó la inminente incursión del gobierno de Trump en sus calles. Si bien la suspensión es temporal, marca un precedente importante para la jurisdicción.