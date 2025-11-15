Conducían un camión de tacos en California y perdieron todo en un fuerte choque: “Destruido en segundos”
Las puertas del vehículo se abrieron repentinamente tras la colisión y todos los insumos de su negocio se esparcieron por la vía
Una familia de California conducía su camión de tacos el pasado 2 de noviembre, cuando un conductor que estaba bajo los efectos del alcohol chocó contra ellos. En la secuencia, las puertas del vehículo se abrieron por el impacto y toda la mercadería salió despedida. Actualmente, avanzan con una demanda judicial a la par que iniciaron una recaudación en redes sociales para cubrir los gastos derivados de las pérdidas de su herramienta de trabajo.
Familia de California perdió su camión de tacos en un choque: así buscan recuperarse
A principios de noviembre, la autopista I-15 fue el escenario de una impactante colisión que dejó nueve heridos. En el accidente fue perjudicada un hogar de cuatro personas, residentes de Hemet, que conducía un camión de tacos, cuyos ingresos conformaban el sustento de cada día.
Antes del choque, el vehículo de Tacos Herradura iba en dirección sur por la vía, de regreso a su hogar tras participar en un evento en Prado Olympic Shooting Park. Cuando se acercaban a Nichols Road, un conductor presuntamente ebrio perdió el control de su rodado e impactó de frente contra el tráfico.
Cidy Cosio, integrante de la familia, relató que el camión se estrelló contra la línea divisoria de la autopista. El golpe provocó que la puerta se abriera y que los insumos y equipos del negocio se esparcieran por la carretera.
“Todo por lo que habían trabajado tan duro quedó destruido en segundos”, señalaron en un GoFundMe.
El conductor aparentemente hacía “donas” en el terraplén antes de perder el control y chocar contra el tráfico, según el testimonio de la familia. Los cuatro ocupantes del camión, Raquel, Luis y sus dos hijas, fueron llevados a hospitales diferentes para recibir tratamiento por sus heridas.
Cómo avanza la recuperación de la familia de California que perdió su camión de tacos
La conductora del vehículo al momento del impacto, Raquel, expresó su desazón por lo ocurrido. “Lo perdimos todo en cuestión de segundos. Lo último que vi fue el impacto frontal contra nosotros”, indicó en diálogo con CBS News.
Para recuperarse del accidente, un amigo de la familia inició la campaña de recaudación en línea. “Por la gracia de Dios, sobrevivieron a lo que pudo haber sido un accidente fatal. Pero el camino por delante será largo”, escribió en GoFundMe.
El objetivo es reunir 25.000 dólares mediante donaciones para afrontar los gastos del proceso judicial y recuperar sus herramientas para trabajar con su emprendimiento. “Las facturas médicas, el tiempo de recuperación y la pérdida de su negocio tomarán meses, quizá más, para superarse”, agregó luego.
Hasta el momento, llevan recaudados US$18.974. “Nuestra comunidad nos ha ayudado en todo lo que ha podido, y realmente lo agradezco”, expresó Cosio al respecto.
A su vez, según citó el medio Patch, New Era Foodtrucks expresó en una publicación de Instagram: “Cuando estén listos para reconstruir su remolque o construir uno nuevo, estaremos aquí para ayudarlos. Y los tendremos a todos en nuestras oraciones para una pronta recuperación”.
El conductor ebrio que causó el choque en California fue arrestado: así está la familia afectada
Según los documentos de la Patrulla de Caminos de California, citados por CBS, el conductor es un hombre de 31 años que reside en Escondido, dentro del condado de San Diego. Fue arrestado por conducir bajo los efectos del alcohol.
En cuanto al estado de salud de la familia, el esposo de Cosio sufrió una fractura de esternón en la colisión. Además, sus dos hijas aún tienen contusiones por el impacto.
Mientras aguarda el progreso del proceso judicial, Raquel Cosio manifestó que espera que el hombre de 31 años se percate de la gravedad de su conducta, que podría haber resultado en un accidente fatal. “Esperemos que aprenda de sus errores”, señaló. Aún no hay fecha fijada para que el conductor comparezca ante el tribunal.
