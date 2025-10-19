Video impactante: el momento en el que se derrumba un elevador de un depósito de granos en Illinois

Empleados de un depósito de granos en Martinon, Illinois, captaron el momento exacto en que un elevador colapsó, provocando pánico entre el personal, que salió corriendo del lugar ante el fuerte estruendo.

Se derrumba ascensor en depósito de granos en Illinois

Los hechos ocurrieron el 15 de octubre, cuando trabajadores de la Granja Donovan grabaron el instante en que uno de los tanques de concreto que almacenaba granos se partió por la mitad, tras la falla estructural de un elevador. La caída generó una enorme nube de polvo que cubrió el área y redujo la visibilidad durante varios segundos.

Colapsa elevador y destruye depósito de granos en Illinois

Según la Agencia de Gestión de Emergencias del Condado de Iroquois (EMA, por sus siglas en inglés), no hubo personas lesionadas. Una ambulancia acudió al sitio para verificar la seguridad de los empleados, mientras que el Departamento de Bomberos de Martinon inspeccionó el resto de las instalaciones para descartar riesgos adicionales.

Comienza la remoción de sacos de granos de contenedor colapsado

La EMA informó que los silos de concreto de la granja fueron construidos en 1972 y contenían aproximadamente 30.000 fanegas de granos, equivalentes a unas 810 toneladas. Tras el colapso, el jefe de bomberos Jeff Meyer solicitó apoyo de cuerpos de emergencia de los pueblos vecinos de Papineau y Watseka.

Comunicado sobre la caída del elevador en depósito de granos en Illinois (FB IroquoisCountyEMA)

El área fue acordonada ante el riesgo de nuevos derrumbes. Al mediodía, la estructura terminó de desplomarse, dañando el sistema eléctrico principal y varios postes de luz que abastecían al poblado de Martinon.

Se restablece la electricidad tras el accidente

El incidente dejó sin energía eléctrica a gran parte del municipio. Los equipos de emergencia trabajaron durante todo el día para reparar el cableado y sustituir al menos ocho postes eléctricos. La EMA informó que la electricidad se restableció completamente la noche del 16 de octubre, excepto en el área donde ocurrió el accidente.

Comunicado de la EMA sobre colapso en depósito de granos en Illinois (FB IroquoisCountyEMA)

El jefe Meyer agradeció la rápida respuesta de los servicios de emergencia: “Gracias a la observación y coordinación del personal, se evitó una tragedia. El área fue evacuada a tiempo”.

El restablecimiento de la energía eléctrica duró un día completo de trabajo, y fue hasta el 16 de octubre que la EMA anunció que la electricidad en todo el poblado de Martinon volvió a funcionar de manera normal, con excepción del área del elevador corporativo de la Granja Donovan, donde se registró el accidente.

Los trabajos de electricidad constaron en reemplazar al menos ocho postes eléctricos a lo largo del cableado desde el lugar del incidente hasta el poblado, labor que concluyó alrededor de la medianoche del jueves.

Las autoridades locales y estatales iniciaron una investigación para determinar las causas exactas del colapso del elevador de granos, que tenía más de cinco décadas de antigüedad. Ingenieros estructurales del estado de Illinois realizarán una inspección detallada para evaluar si el deterioro del concreto o una sobrecarga de peso contribuyeron al incidente. La EMA también destacó que se revisarán otros depósitos similares en la región para prevenir accidentes futuros y reforzar las normas de seguridad en las instalaciones agrícolas del condado.