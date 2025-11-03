El accidente de auto en Illinois que terminó en un violento operativo de la patrulla fronteriza

A raíz de un accidente de auto que tuvo lugar en Evanston, ciudad que limita con Chicago, agentes de la Patrulla Fronteriza desplegaron un operativo en el área. Las imágenes captadas por transeúntes muestran cómo los oficiales golpean a un hombre inmovilizado en el suelo mientras manifestantes piden que se detenga. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) justificó el actuar de los funcionarios en un comunicado.

Operativo de la patrulla fronteriza tras un accidente de auto en Chicago

El viernes 31 de octubre, una colisión entre un automóvil de las autoridades y un vehículo particular desató el caos en la región. Instantes después tuvo lugar una operación en el lugar del choque, cerca de la intersección de Oakton y Asbury en Evanston, ciudad ubicada al norte de Chicago. La testigo Kerry Littel, según citó CBS News, filmó un video que fue ampliamente difundido en redes sociales.

Los agentes de la patrulla fronteriza desarrollaron un violento operativo para detener a un conductor tras un accidente de auto OCTAVIO JONES - AFP

En las imágenes se puede observar cómo dos funcionarios de la patrulla fronteriza sostienen al hombre en el suelo. Mientras algunos oficiales intentan disuadir a la multitud reunida alrededor de la escena, los dos agentes comienzan a golpearlo repetidamente. Sobre el final del video, el grupo de manifestantes grita al unísono: “Vergüenza, vergüenza, vergüenza”. Tras los incidentes, tres ciudadanos fueron arrestados.

El descargo de las autoridades por el violento operativo de la patrulla fronteriza en Chicago

A través de un comunicado, compartido en X (ex Twitter), funcionarios del DHS declararon que los agentes “estaban siendo seguidos agresivamente de cerca por un vehículo rojo”.

Un portavoz de la agencia justificó las decisiones tomadas por los oficiales involucrados en el operativo: “Una multitud hostil rodeó a los agentes y su vehículo, insultándolos y escupiéndoles. Uno de ellos agredió físicamente a un agente de la Patrulla Fronteriza y le dio una patada. Mientras lo arrestaban, el agresor agarró los genitales del agente y los apretó”.

La presencia de la patrulla fronteriza en Chicago aumentó tras el lanzamiento de la Operación Midway Blitz Eric Gay/AP

En esa línea, las autoridades señalaron que “esto es una experiencia extremadamente dolorosa para la mayoría de las personas y justificó ciertas reacciones”. Para concluir, detallaron: “El agente propinó varios golpes defensivos al agresor para liberar sus genitales”.

El escenario en Chicago ante la presencia de la patrulla fronteriza

Las tensiones continúan en aumento tras el lanzamiento de la Operación Midway Blitz en Chicago, impulsada por el presidente Donald Trump. Bajo las directrices del gobierno federal, tanto el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) como el resto de las fuerzas de la ley buscan aumentar los arrestos de inmigrantes.

Mientras se desarrollaba el operativo posterior al accidente de auto, cinco inmigrantes mexicanos fueron arrestados en Evanston y en la vecina Skokie. Al respecto, CBS informó que los cinco se encontraban en Estados Unidos de manera irregular y tenían antecedentes penales.

Cerca de donde ocurrió el incidente, el comandante de la Patrulla Fronteriza, Gregory Bovino, fue visto en el Home Depot durante la jornada. En este escenario, la escuela secundaria Evanston Township fue puesta bajo un “protocolo de campus cerrado”. Esto significa que los estudiantes debían permanecer en el campus durante la hora del almuerzo y los periodos de tiempo libre.

El violento operativo tras el accidente de auto en Chicago suscitó un intercambio entre el comandante de la patrulla fronteriza y el alcalde de Evanston KAMIL KRZACZYNSKI / AFP

Ante las numerosas redadas migratorias, el alcalde de Evanston, Daniel Biss, pidió al ICE que se retire de la ciudad. “Nuestro mensaje para ICE es simple: ¡Fuera de Evanston! Ya basta, y por eso les digo a todos los residentes de Evanston: inscríbanse, capacítense, únanse a un equipo de respuesta rápida, participen en el esfuerzo por mantener seguros a nuestros vecinos", expresó.

La situación también generó un intercambio en X entre Biss y Bovino. “Daniel, uno de los tres inmigrantes ilegales polacos detenidos ayer, tenía una Notificación Roja de INTERPOL por dirigir el crimen organizado y el narcotráfico en Polonia. ¿Lo prefieres trabajando en tu casa o a un estadounidense con permiso legal que gane un salario digno?“, inquirió el comandante de la patrulla fronteriza.

Las palabras respondieron a un mensaje del alcalde en el que escribió que “Trump, Bovino y el ICE/CBP están secuestrando a nuestros vecinos y agrediendo a manifestantes”. Ante la mención de Bovino, Biss citó una imagen con la definición del “debido proceso”.