Contra las ciudades santuario: el operativo que busca arrestar estos inmigrantes en California

El gobierno de Donald Trump puso en marcha un programa federal para enfrentar la política santuario en California. Se trata de una operación encabezada por el fiscal federal Bill Essayli que busca arrestar a inmigrantes irregulares con antecedentes penales antes de que sean liberados por las autoridades locales.

Operación Ángel Guardián: arrestos antes de la liberación

De acuerdo a la Oficina del Fiscal Federal, el 10 de mayo comenzó oficialmente la Operación Ángel Guardián en el sur de California. La medida se concentra en los siete condados del Distrito Central, donde residen cerca de 1,5 millones de inmigrantes sin papeles.

El fiscal Bill Essayli aseguró que emitirán hasta 50 órdenes federales semanales para evitar que se liberen detenidos reincidentes. X (@billessayli)

La estrategia consiste en emitir órdenes de arresto federales para personas detenidas en cárceles locales de:

Los Ángeles

Orange

Riverside

San Bernardino

San Luis Obispo

Santa Bárbara

Ventura

El objetivo es evitar que queden en libertad debido a la ley estatal que impide colaborar con las agencias migratorias federales. En una entrevista con Fox News, Essayli aseguró que emitirán hasta 50 órdenes por semana. Desde el inicio de la segunda gestión de Trump, ya se presentaron unas 350 denuncias en su jurisdicción.

La meta: eludir las restricciones de las leyes de California

Según Essayli, “los criminales extranjeros más peligrosos bajo custodia estatal son frecuentemente liberados”, debido a que las políticas de estado santuario de California bloquean la cooperación con las autoridades federales. De acuerdo al fiscal, esto deja sin efecto las detenciones administrativas, pero no las penales.

El gobierno republicano apunta a evitar la liberación de delincuentes reincidentes. El caso de José Cristian Saravia-Sánchez, quien mató a un hombre en Inglewood tras haber sido deportado en 2013 y arrestado 11 veces entre 2022 y 2024, fue citado como ejemplo.

“Mientras California ignore las retenciones migratorias, no podrá ignorar las órdenes de arresto federales”, afirmó Essayli. Las agencias federales revisarán los expedientes de quienes ingresen en las cárceles locales y, si cumplen los criterios, solicitarán su detención inmediata por reingreso ilegal.

ICE, FBI, DEA, ATF y la Patrulla Fronteriza conforman la fuerza conjunta que escanea expedientes en busca de posibles arrestos federales ICE

Las agencias federales que participan del operativo

La operación involucra una serie de organismos que conforman una fuerza conjunta que escanea diariamente las bases de datos criminales:

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ( ICE , por sus siglas en inglés).

( , por sus siglas en inglés). El Buró de Investigaciones Federales ( FBI , por sus siglas en inglés).

( , por sus siglas en inglés). La Administración de Control de Drogas ( DEA , por sus siglas en inglés).

( , por sus siglas en inglés). La Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos ( ATF , por sus siglas en inglés).

( , por sus siglas en inglés). La Patrulla Fronteriza.

La fiscalía ya concretó 13 arrestos entre el 10 y el 15 de mayo. Los responsables esperan que la cifra aumente en los próximos días. Essayli explicó que este procedimiento se realiza mientras el detenido aún se encuentra bajo vigilancia estatal y sin posibilidad de portar armas.

La política migratoria como prueba para otras jurisdicciones

California será un “campo de pruebas” para replicar esta estrategia en otros estados, de acuerdo al fiscal. Essayli afirmó que esta iniciativa marca un punto de partida para combatir las jurisdicciones santuario a nivel nacional.

El programa Ángel Guardián busca neutralizar las barreras legales locales. Las autoridades federales advirtieron que cualquier resistencia por parte de gobiernos locales tendrá consecuencias judiciales.

“No tienen opción, tendrán que cumplir. Y si no lo hacen, pueden esperar enfrentar consecuencias. Así que no anticipo resistencia alguna de las autoridades locales”, advirtió Essayli. La administración pretende mostrar que puede actuar sin necesidad de la colaboración estatal.

Con Trump al mando, los fiscales reactivaron las causas por reingreso ilegal y priorizan la vía penal sobre la administrativa Alex Brandon - AP

Una postura opuesta a la administración de Joe Biden

Según Fox News, durante la gestión de Joe Biden, los casos por reingreso ilegal casi no se presentaron. Essayli remarcó que en dos años solo se iniciaron 17 causas de este tipo en Los Ángeles.

Con Trump en el poder, el enfoque cambió de manera drástica. Ahora se prioriza el procesamiento penal de extranjeros reincidentes, a través de herramientas judiciales. “Esta es la forma más segura de capturar a inmigrantes ilegales criminales”, aseguró el fiscal.

Además, el operativo también se complementa con la app CBP Home para autodeportaciones. Las personas sin antecedentes penales pueden gestionar su salida voluntaria con beneficios económicos.