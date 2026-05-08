Escándalo en California: un condado encontró casi 600 boletas electorales sin computar de las últimas elecciones

El condado de Humboldt, en el norte de California, reportó el hallazgo de un grupo de boletas que no pasaron por el proceso de conteo en las elecciones de 2025. Según trascendió, se trata de 596 documentos sin escrutinio que permanecieron en el interior de un buzón de depósito con llave.

Por qué aparecieron 596 boletas sin escrutar en el condado de Humboldt tras la elección en California

El personal del departamento de elecciones señaló que el origen de la situación estuvo ligado a un problema de coordinación sobre el estado del buzón de recolección. Según un reporte del New York Post, la falla se produjo por una falta de comunicación sobre si el buzón había sido vaciado por completo antes de que se llevara a cabo la validación final en los comicios.

Casi 600 boletas sin contar aparecieron en un condado de California

Debido a que el buzón mantuvo el cierre de seguridad y los sobres conservaron el sello de origen, los funcionarios descartaron que hubiera manipulación en los documentos de los ciudadanos.

Juan Pablo Cervantes, registrador de votantes del condado de Humboldt, asumió la responsabilidad por el suceso a través de un comunicado. Según informó Fox News, el funcionario manifestó que el error se produjo debido a que un trabajador del área no siguió los pasos de los protocolos de operación.

“Si bien el error se produjo porque un funcionario electoral no siguió los procedimientos adecuados, la responsabilidad de lo sucedido recae en última instancia sobre mí. No contaba con controles lo suficientemente estrictos para evitarlo, pero ahora sí los tenemos”, afirmó Cervantes.

Qué medidas tomó el condado de Humboldt tras el hallazgo de votos sin contar

Como respuesta ante la detección de los votos sin abrir, la oficina electoral modificó las reglas para el manejo de los buzones. La autoridad implementó un sistema de “bloqueo y etiquetado” que se aplicará en cada sitio de depósito del territorio.

Este mecanismo tiene el fin de garantizar que cada caja pase por una revisión física para confirmar la ausencia de contenido antes de que los resultados de una jornada de votación reciban la firma de cierre.

En total, se hallaron 596 boletas guardadas con llave, correspondientes a las elecciones de noviembre Unsplash

Según dijo el New York Post, el registrador Cervantes manifestó su compromiso para utilizar todas las herramientas legales disponibles con el objetivo de incorporar esos votos a los registros oficiales.

Qué establece la Proposición 50 impulsada por Gavin Newsom en California

La votación del 4 de noviembre de 2025 tuvo como punto central la Proposición 50, una medida impulsada por el gobernador Gavin Newsom y de los representantes del partido demócrata en la legislatura.

Según informó Fox News, esta norma permite que la legislatura del estado tenga la facultad de rediseñar los mapas de los distritos congresionales federales para las elecciones nacionales en 2026, 2028 y 2030. Bajo el sistema habitual, esta tarea corresponde a una comisión independiente de los partidos políticos.

El fundamento de la Proposición 50 se basó en un plan para contrarrestar los cambios en los mapas realizados en estados con gobiernos del partido republicano, como el caso de Texas. La propuesta obtuvo el respaldo del electorado con una cifra cercana al 65% de los votos a nivel estatal.

Qué pasará con las 596 boletas halladas y cuáles son los plazos legales en California

A pesar de la cantidad de votos encontrados en Humboldt, las autoridades confirmaron que el resultado de los comicios no sufrirá modificaciones. La oficina de elecciones indicó que el volumen de boletas no alcanza para modificar los números obtenidos en la votación de la Proposición 50, que contó con un margen de 28 puntos a favor en ese condado.

Pese a este hallazgo, el resultado de la elección se mantendrá igual en California Unsplash

La legislación californiana establece que las boletas de las elecciones deben pasar por un proceso de destrucción una vez que transcurre un periodo de seis meses desde la certificación de los datos. Según dijo el New York Post, el límite para destruir los papeles en el caso de Humboldt se sitúa en junio, debido a que el cierre de los resultados ocurrió en diciembre.