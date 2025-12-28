De Property Brothers: los famosos gemelos expertos en construcción abrieron las puertas de sus lujosas casas en Los Ángeles

Desde hace años, Jonathan y Drew Scott se han consolidado como uno de los dúos más reconocidos de la televisión estadounidense en el ámbito de la construcción y renovación de viviendas de lujo. A través de su exitoso programa Property Brothers, los gemelos han mostrado su talento para transformar casas, aunque fuera de cámaras cada uno refleja gustos muy distintos. Esa diferencia se aprecia claramente en las mansiones donde viven en Los Ángeles, las cuales diseñaron y renovaron personalmente.

Cómo son las mansiones de los gemelos Scott en Los Ángeles

Las residencias actuales de Jonathan y Drew Scott, ubicadas en Los Ángeles, California, fueron remodeladas por ellos mismos y representan estilos opuestos: una de inspiración georgiana clásica y otra de colonial moderno, de acuerdo con Semana.

El comedor de Jonathan Scott es de madera de roble (Instagram @jonathanscott)

Jonathan Scott vive junto a su esposa, la actriz Zooey Deschanel, en una mansión de estilo georgiano construida en la década de 1930. El inmueble fue adquirido en 2020 y sometido a una renovación integral que respetó su arquitectura original y carácter histórico.

La propiedad cuenta con más de 4000 metros cuadrados de construcción, amplias áreas verdes, jardín, piscina, solárium, hamacas, cocina exterior y una pista deportiva. En el interior, conserva un estilo clásico con un recibidor amplio, escalera de madera alfombrada, paredes paneladas en blanco y pisos de roble. El comedor destaca por su mesa ovalada de madera oscura y mobiliario de estética tradicional, mientras que la cocina combina muebles verdes con una encimera de mármol veteado. El dormitorio principal resalta por su diseño sobrio y funcional.

En contraste, la vivienda de Drew Scott presenta un estilo colonial moderno estadounidense. Se trata de una casa de tres plantas con fachada blanca, líneas limpias y ventanas de marcos negros. El exterior cuenta con un amplio jardín pensado para la convivencia familiar.

En el interior, el comedor mezcla elegancia y modernidad con tonos blancos y dorados, acompañado de una gran mesa de madera. La cocina comparte algunos elementos con la de su hermano, aunque utiliza una paleta de colores distinta, con pisos de madera oscura y azulejos blancos. Uno de los dormitorios más llamativos está decorado en azul oscuro y cuenta con una cabecera tapizada en terciopelo marrón con detalles metálicos.

La pelea de los gemelos Scott

Pese a su éxito conjunto, los hermanos protagonizaron en el pasado un desacuerdo relacionado con el salario que recibían por el programa. Jonathan Scott declaró que realizaba una mayor carga de trabajo durante las grabaciones, ya que Drew solo aparecía en segmentos específicos, mientras él participaba en la mayor parte del proceso, según US Magazine.

La casa de Drew Scott es de estilo colonial moderno (Instagram @mrdrewscott)

Aunque el tema generó tensión entre ambos, con el paso del tiempo dejó de ser motivo de conflicto y hoy aseguran que sus diferencias económicas no afectan su relación personal ni profesional.

Los escándalos de Jonathan Scott

Antes de su matrimonio con Zooey Deschanel, Jonathan Scott estuvo involucrado en diversas polémicas. Una de las más sonadas fue una demanda presentada por una pareja de Las Vegas, quienes pagaron 193 mil dólares a la productora Cineflix para la renovación de su casa.

Las cocinas de los gemelos tienen elementos similares (Instagram @mrdrewscott)

Según los demandantes, tras la emisión del episodio, ni los gemelos ni la producción volvieron a contactarlos, y la obra presentó múltiples fallas, lo que derivó en una acusación por fraude y trabajos defectuosos.