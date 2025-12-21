La ciudad playera a menos de dos horas de Los Ángeles que entró en los mejores destinos culinarios del mundo para 2026

Escapar de Los Ángeles no siempre implica un viaje largo, y una joya costera a menos de dos horas en coche acaba de recibir un reconocimiento mundial que lo confirma. Esta vibrante ciudad playera, perfecta por su mezcla de cultura, belleza natural, sofisticación y gastronomía de primer nivel, se encuentra entre los mejores destinos del mundo para visitar en 2026.

La mejor ciudad de playa por su comida cerca de Los Ángeles

Carlsbad, California, ubicada en la costa al norte de San Diego, destacó como mejor destino gracias a su oferta gastronómica, que pasó de tacos de pescado y opciones informales de playa, a chefs modernos y organizados, que obtienen ingredientes de huertos y colmenas locales para mantener los restaurantes, según Travel and Leisure.

El restaurante Jeune et Jolie mantiene su estrella Michelín desde 2021 y es uno de los tractivos especiales de Carlsbad (Instagram/@visitcarlsbad)

La escena gastronómica local creció notablemente, e integra los lugares con estrellas Michelin como parte habitual del panorama. Entre los sitios, destaca el restaurante, Jeune et Jolie de John Resnick y el chef Eric Bost, que mantiene su estrella desde 2021.

También, el restaurante Lilo obtuvo una estrella Michelín a pocas semanas de abrir. Carlsbad exhibe un distintivo “enfoque californiano” que destaca el clima mediterráneo con comidas al aire libre, granjas locales, así como platos frescos y accesibles.

Para los entusiastas del vino, Little Victory Wine Bar es la parada obligatoria por sus vinos naturales. La oferta se completará en la primavera de 2026 con la apertura del Hotel Solea (Autograph Collection) y la adición de Verise, un nuevo restaurante italiano con servicio al aire libre, consignó Secret Los Ángeles.

Qué otras atracciones ofrece Carlsbad

Carlsbad ofrece la combinación ideal de descanso y diversión. Más allá de sus playas, la ciudad alberga diversas atracciones naturales y culturales, y una oferta gastronómica llena de estilo y sabor, detalló Visit the USA.

Entre las principales atracciones se encuentran:

El restaurante Lilo obtuvo su primera estrella Michelín y permite que la gastronomía de Carlsbad resalte a nivel mundial (Instagram/@visitcarlsbad)

LEGOLAND® de la costa oeste: personas de todas las edades vivirán la emoción en un parque temático de grandes dimensiones con más de 60 atracciones y espectáculos en vivo.

de la costa oeste: personas de todas las edades vivirán la emoción en un parque temático de grandes dimensiones con más de 60 atracciones y espectáculos en vivo. Playas de arena: destacan Carlsbad City Beach (Playa de la Ciudad de Carlsbad) y South Carlsbad State Beach (Playa Estatal de Carlsbad).

destacan Carlsbad City Beach (Playa de la Ciudad de Carlsbad) y South Carlsbad State Beach (Playa Estatal de Carlsbad). Volcán Mount Calavera (monte Calavera): se extinguió hace aproximadamente 30 millones de años y ofrece vistas panorámicas de la ciudad.

(monte Calavera): se extinguió hace aproximadamente 30 millones de años y ofrece vistas panorámicas de la ciudad. Senderos panorámico s: se puede explorar más de 100 kilómetros de rutas al aire libre.

s: se puede explorar más de 100 kilómetros de rutas al aire libre. Museos: el Museum of Making Music (Museo de Hacer Música) cuenta con exposiciones, presentaciones en vivo y oportunidades educativas únicas.

el Museum of Making Music (Museo de Hacer Música) cuenta con exposiciones, presentaciones en vivo y oportunidades educativas únicas. Rancho Leo Carrillo : para observar hermosos pavos reales y recorrer edificios históricos de esta propiedad de estilo español y parque comunitario construido por el actor y preservador Leo Carrillo.

: para observar hermosos pavos reales y recorrer edificios históricos de esta propiedad de estilo español y parque comunitario construido por el actor y preservador Leo Carrillo. Carlsbad Flower Fields (Campos de Flores de Carlsbad): jardines en las colinas del condado de San Diego.

Cuándo visitar Carlsbad y cómo moverse en la ciudad

La primavera es la temporada ideal para los visitantes, ya que se rodea de sus impresionantes campos de flores (Flower Fields), donde se puede observar la floración de los ranúnculos de Tecolote en marzo.

La floración de los ranúnculos de Tecolote, son un gran atractivo de la zona durante la primavera (Pexels)

La comunidad también se reúne para la Carlsbad Village Street Faire en mayo (evento que se repite en noviembre), señaló Let’s Roam Scavenger Hunt.

Además, sus playas para hacer surf, sus reservas naturales y sus campos de golf aseguran que la oferta de actividades al aire libre sea inagotable en cualquier momento.

Para la conectividad regional, la compañía North County Transit ofrece varias opciones, como la línea Coaster que facilita los viajes en tren de cercanías a Oceanside y San Diego. Además, el autobús Breeze n.º 101 ofrece un recorrido escénico a lo largo de la costa, informó Viator.

Carlsbad ofrece muchas otras atracciones además de la gastronomía local (Instagram/@visitcarlsbad)

Cabe destacar, que para aquellos que conducen es muy práctico visitar las atracciones fuera del núcleo urbano. La ciudad, compacta en tamaño, es ideal para recorrer en bicicleta u optar por un alquiler con opciones eléctricas y regulares para disfrutar de un paseo costero.