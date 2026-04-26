Avance oficial: la propuesta de ley en California para exigir prueba de ciudadanía en las elecciones 2026

Una iniciativa para exigir identificación de quienes votan en California ya calificó para aparecer en la boleta de las elecciones generales del 3 de noviembre. De aprobarse, la medida exigirá que todos los residentes del estado presenten una prueba de ciudadanía cada vez que acudan a las urnas.

Punto por punto: en qué consiste la propuesta de ley para exigir prueba de ciudadanía

El proyecto es liderado por el congresista republicano Carlo DeMaio y el senador estatal Tony Strickland. Ambos sostienen que la normativa prevé restaurar la confianza en el sistema electoral de California.

La iniciativa busca exigir tanto la presentación de un documento de identidad con foto como la verificación de ciudadanía Freepik

“La ‘Iniciativa de Identificación de Votantes en California’ es una forma sensata y bipartidista de restaurar la confianza que todos los votantes deberían tener en nuestro sistema”, dijo DeMaio en un comunicado de prensa.

Y agregó: “Nuestra medida exige que los funcionarios rindan cuentas por mantener listas de votantes precisas y verificar la identidad de quienes emiten su voto en nuestras elecciones”.

De acuerdo con la secretaria de Estado de California, Shirley N. Weber, el proyecto de ley exige que todos los votantes presenten una identificación oficial emitida por el gobierno cada vez que acudan a las urnas para votar. Además, se solicitará la verificación de la ciudadanía.

Para realizar la confirmación de los documentos, se requerirá el uso de registros oficiales, entre ellos información de la base de datos de la Administración del Seguro Social federal.

El proyecto de ley exige que todos los votantes deben presentar una identificación oficial cada vez que vayan a votar Chris Pizzello - AP

“Todo votante legítimo merece saber que su voto no será anulado por fraude o error, y la identificación del votante es la solución lógica”, señaló DeMaio.

Cómo funciona la propuesta de ley y de qué manera incide en los votantes

La iniciativa busca exigir tanto la presentación de un documento de identidad con foto como la verificación de ciudadanía. Para evaluar cada mecanismo, se organizará de diferentes maneras, según el sitio oficial del proyecto:

Documentos para votar

Voto en persona: la normativa exigiría que cada votante presente una identificación con fotografía emitida por el gobierno cada vez que acuda a las urnas.

la normativa exigiría que cada votante presente una cada vez que acuda a las urnas. Voto por correo: los electores que utilicen este método deberán proporcionar los últimos cuatro dígitos de un número de identificación gubernamental (como la licencia de conducir o el Seguro Social).

Verificación de ciudadanía

La Secretaría de Estado y las oficinas del condado estarían obligadas a verificar el registro de cada votante cada vez que este emita un voto con registros oficiales.

Estatus actual del proyecto y críticas sobre la normativa

DeMaio y Tony Strickland presentaron la iniciativa en julio del año pasado y debían recolectar 874.641 firmas para que la propuesta fuera incluida en la boleta electoral estatal de 2026.

A principios de marzo, confirmaron la compilación de 1,3 millones de firmas en los 58 condados de California.

“Esperamos ampliar este movimiento de reforma bipartidista a medida que entramos en la fase de aprobación de la campaña”, dijo DeMaio en un evento público.

Con estas firmas, la normativa va a estar presente en la boleta del 3 de noviembre. Esto generó críticas por parte de organizaciones civiles como la ACLU y la Liga de Mujeres Votantes, quienes advirtieron que estas exigencias podrían generar barreras al voto, según consignó Univision.

“Esta medida de identificación no se trata de proteger a los votantes, se trata de importar las mentiras electorales y las tácticas de intimidación de la actual administración federal a California”, dijo Jenny Farrell, directora ejecutiva de La Liga de Mujeres Votantes de California.