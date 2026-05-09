Cierre temporal del DMV en California: cómo renovar la licencia de conducir en mayo 2026

El Departamento de Vehículos Motorizados de California (DMV, por sus siglas en inglés) anunció el cierre de tres de sus oficinas, ubicadas en Hemet, West Covina y San Pedro. En ese marco, los usuarios cuentan con menos opciones para realizar el trámite de renovación para su licencia de conducir en mayo de 2026.

Cómo renovar la licencia de conducir en California ante el cierre de oficinas

Por lo general, el DMV cuenta con tres opciones para realizar el trámite de renovación de licencia, tal como lo indica su sitio web. Se puede realizar en línea, por correo o de forma presencial.

Las opciones para renovar la licencia de conducir en California Imagen creada con IA

Sin embargo, en las localidades afectadas por el cierre, ya no estará disponible la última opción. Eso quiere decir que solo se podrá realizar de forma virtual.

La entidad local aseguró que la mayoría de sus transacciones pueden realizarse sin necesidad de acudir a una sede física. Incluso, se puede consultar la herramienta denominada como "asesor de servicios“, que permite identificar las opciones disponibles según cada gestión.

Pasos para renovar la licencia de conducir de California en línea

En primera medida, los usuarios deberán cumplir con una serie de requisitos para poder renovar su licencia de forma virtual. Según el DMV, lo más importante es que la documentación esté dentro de los 90 días anteriores o 12 meses posteriores a la fecha de vencimiento.

Más allá de la cuestión de tiempo, el proceso virtual no incluye el trámite de la solicitud por primera vez en California.

Así puedes tramitar tu licencia de conducir en línea en California

Una vez el usuario haya verificado que cumple con las condiciones, puede ingresar a la plataforma específica para comenzar con la solicitud. Para ello será necesario crear una cuenta MyDMV y luego agregar la información de pago correspondiente.

Por qué el DMV cerró tres oficinas en California

Las sedes Hemet, West Covina y San Pedro cerraron de forma temporal por diferentes motivos, que van desde trabajos de renovación hasta fallas estructurales. Las primeras dos ya tienen fecha de reapertura, mientras que la última no funcionará hasta nuevo aviso.

Sede de Hemet (1200 S. State St.)

Suspendió su atención desde el 27 de marzo por tareas de reemplazo del piso interior. Su reapertura está prevista para el 20 de mayo a las 9 hs (horario local).

Algunas opciones a las que los vecinos pueden acudir mientras tanto se encuentran en Temecula, Riverside East, Redlands y Palm Springs.

Cuáles son las opciones para renovar la licencia de conducir en California tras el cierre de oficinas del DMV Foto de freepik

Sede de West Covina (800 S. Glendora Ave.)

Se encuentra inactiva desde el 1° de mayo. El principal motivo del cierre radica en que se realizarán trabajos de pintura y se instalarán nuevos pisos en el edificio. Sin embargo, el organismo prevé reanudar la actividad el 18 de mayo a las 8 hs (horario local).

Otras alternativas para las personas de la zona mientras esta se encuentre inactiva son las de El Monte, Pomona, Montebello y Pasadena.

Sede de San Pedro (1511 N. Gaffey St.)

Por razones de seguridad para los empleados y los solicitantes, esta sucursal cerró hasta nuevo aviso. El conflicto nació por una inundación en el interior del edificio.

Por el momento, las otras opciones que los usuarios tendrán disponibles en la zona son Torrance, Long Beach y Compton.