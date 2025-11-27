DMV en California: guía para registrar un vehículo radicado fuera del estado y qué documentos piden en 2025

Quienes se mudan a California desde otro punto de Estados Unidos con vehículos propios están obligados a registrarlos ante el Departamento de Vehículos Motorizados estatal (DMV, por sus siglas en inglés). Esto se realiza mediante la presentación de documentos dentro de ciertos plazos estipulados.

Registrar un auto en California: los 20 días clave y qué pasa en caso de atrasarse

Una vez que se establece oficialmente la residencia en California, los nuevos residentes cuentan con 20 días para registrar su vehículo en el DMV y evitar cargos por retraso.

El nuevo residente cuenta con 20 días para registrar su vehículo en California Yelp

El organismo de control vehicular del Estado Dorado les aconseja a los recién llegados que gestionen sus citas para registrar un automotor a través del sistema en línea para tal fin y agilizar el proceso.

Documentos obligatorios del DMV para registrar un auto de otro estado

Para poder cumplir con el proceso de forma correcta, el DMV de California solicita una serie de documentos esenciales para completar el registro de un vehículo procedente de otro estado de EE.UU.:

Formulario completado de Solicitud de Título o Registro (Form REG 343).

Título del vehículo del estado de origen.

del estado de origen. Registro del vehículo del estado de origen.

del estado de origen. Prueba de seguro válida.

Certificado de emisiones (Smog Certificate) , si corresponde.

, si corresponde. Pago de tarifas, según corresponda.

Tras la inspección del número de identificación del vehículo (VIN, por sus siglas en inglés) por parte de un empleado del DMV, se entregarán la tarjeta de registro, las calcomanías y las placas correspondientes.

Hay que cumplir con todo lo requerido para poder circular en regla en California

Así es la nueva licencia de conducir de California: cambios, seguridad y vigencia

Recientemente, el DMV californiano informó sobre la actualización de las licencias de conducir en el Estado Dorado. La nueva versión del documento incorpora un diseño renovado y refuerza las medidas de seguridad.

Se trata de la primera actualización integral en diseño y protección desde 2010, y del primer cambio estético desde 2018, cuando se implementó la Real ID.

Según el comunicado oficial publicado en el sitio web del DMV, las modificaciones principales incluyen:

Incorporación de una firma digital en uno de los códigos de barra del reverso de la licencia como medida anti-falsificación.

en uno de los códigos de barra del reverso de la licencia como medida anti-falsificación. Eliminación de la banda magnética que estaba presente en las tarjetas anteriores.

que estaba presente en las tarjetas anteriores. Un nuevo diseño visual.

La entidad destacó que California se posiciona como uno de los primeros estados en el país en implementar esta tecnología para proteger las licencias de sus residentes.

Se lanzó un nuevo diseño para las licencias de conducir y tarjetas de identificación de California DMV California - DMV California

Además de las mejoras de seguridad, la licencia presenta un nuevo diseño que resalta los paisajes de California. Según el DMV, incluye imágenes de secoyas, amapolas y la costa, ubicadas detrás de la foto y los datos del conductor.

¿Sirve la licencia anterior de California?: esto dice el DMV

Aunque la versión renovada reemplazará gradualmente a las anteriores, no es obligatorio actualizarla antes de su vencimiento, según aclaró el director del DMV, Steve Gordon. Los conductores pueden seguir utilizando su registro vigente sin inconvenientes hasta que expire.

Al momento de la renovación, se entregará automáticamente la nueva versión del documento. “Sabemos que algunos conductores querrán la licencia de inmediato, pero no hay necesidad de reemplazar la actual hasta que expire”, explicó Gordon.