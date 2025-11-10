Buenas noticias para los conductores de California: por qué este 10 de noviembre es una fecha clave para las licencias
En el Estado Dorado, el permiso de conductor es un requisito indispensable si se busca maniobran un vehículo en la vía pública
- 3 minutos de lectura'
El Departamento de Vehículos Motorizados de California (DMV, por sus siglas en inglés) anunció la reapertura de una oficina clave para la zona del lado este de la Bahía de San Francisco. Estas son buenas noticias para los conductores, que desde este 10 de noviembre podrán hacer el trámite de licencias y otros en esta ubicación.
Este 10 de noviembre reabre oficina para hacer trámites de licencias de conducir
El DMV anuncia que la oficina Oakland Coliseum, ubicada en el 501 de la 85th Ave., reanudará sus servicios desde este lunes 10 de noviembre, después de permanecer varios meses cerrada por afectaciones causadas por vandalismo.
El horario de atención en la instalación recién reabierta es el siguiente:
- Lunes: de 8 a 17 hs
- Martes: cerrada
- Miércoles: de 9 a 17 hs
- Jueves: de 8 a 17 hs
- Viernes: de 8 a 17 hs
- Sábado y domingo: cerrada
Los servicios prestados en la oficina de Oakland Coliseum, son:
- Trámite de licencias de conducir
- Placas, permisos y distintivos
- Archivos
- Registro
- Reemplazar artículos perdidos/robados/dañados
- Solicitar documentos originales varios
- Pruebas de manejo
- Transferencias de título
Además, esta oficina cuenta con un quiosco de autoservicio que evita a los residentes hacer largas filas, ya que son prácticos y están abiertos todos los días.
El departamento cerró la instalación el pasado 14 de abril tras ser vandalizado. El personal descubrió una tubería de agua con fuga en el techo, lo que causó inundación y otros daños al inmueble.
De acuerdo con el comunicado de la agencia estatal, se determinó que alguien robó el cableado que cortó la electricidad al sistema HVAC (calefacción, ventilación y aire acondicionado, por sus siglas en inglés) y los postes de luz del estacionamiento.
Para la reapertura, se debió reemplazar el sistema HVAC y se limpiaron los conductos de aire. También se cambiaron otras partes dañadas de la infraestructura, además de añadirse medidas adicionales de seguridad para desalentar futuros actos de vandalismo.
Otra oficina del DMV de California que reabrió en noviembre
Hace unos días, el DMV de California anunció otra reapertura. La agencia notificó que la oficina en San Pedro (comunidad que forma parte de la ciudad de Los Ángeles), ubicada en el 1511 de N. Gaffey St. reanudó sus servicios el pasado lunes 3 de noviembre.
La oficina cerró el 28 de octubre por fumigación contra termitas, pero desde hace unos días regresó a su horario normal de atención, de lunes a viernes de 8 a 17 hs, y sábados y domingos sin servicio.
“Pruebe primero en línea”: el consejo del DMV de California
Pese a las recientes reaperturas, la agencia estatal advierte acerca de los trámites en persona, ya que han mejorado sus servicios web. “Antes de ir a una oficina: ¡pruebe primero en línea!”, señala.
El DMV indica que ha implementado numerosas medidas para ofrecer servicios digitales, por lo que la mayoría de las tareas no requieren la visita física, lo que incluye trámites sencillos de autoservicio que ya no están disponibles en las oficinas.
“El DMV recomienda a los clientes utilizar sus servicios en línea y otros canales de servicio para realizar trámites, incluyendo la renovación de licencias de conducir y matrículas de vehículos”, precisa la dependencia.
Otras noticias de Licencia de conducir
Cuánto cuesta. Los requisitos para sacar la licencia de conducir como inmigrante en Texas en noviembre 2025
Malas noticias. Son migrantes y encontraron trabajo como camioneros, pero una nueva regla de EE.UU. ahora les quita todo
Cuánto cuesta. Requisitos y proceso para solicitar la licencia de conducir como migrante en Illinois
- 1
Ander Herrera, tras el triunfo de Boca sobre River: “Jugué muchos clásicos en Europa, pero como esto no hay nada”
- 2
El atrevido comentario de Franco Colapinto sobre Dua Lipa en La Bombonera y una invitación muy especial
- 3
¿Cuánto midió el programa debut de Moria Casán en eltrece? ¿Le ganó a Barbarossa?
- 4
Entró a su empresa, vio que lo habían robado y murió: buscan a los delincuentes que quedaron filmados