Buenas noticias para los conductores de California: por qué este 10 de noviembre es una fecha clave para las licencias

El Departamento de Vehículos Motorizados de California (DMV, por sus siglas en inglés) anunció la reapertura de una oficina clave para la zona del lado este de la Bahía de San Francisco. Estas son buenas noticias para los conductores, que desde este 10 de noviembre podrán hacer el trámite de licencias y otros en esta ubicación.

Este 10 de noviembre reabre oficina para hacer trámites de licencias de conducir

El DMV anuncia que la oficina Oakland Coliseum, ubicada en el 501 de la 85th Ave., reanudará sus servicios desde este lunes 10 de noviembre, después de permanecer varios meses cerrada por afectaciones causadas por vandalismo.

El horario de atención en la instalación recién reabierta es el siguiente:

Lunes: de 8 a 17 hs

Martes: cerrada

Miércoles: de 9 a 17 hs

Jueves: de 8 a 17 hs

Viernes: de 8 a 17 hs

Sábado y domingo: cerrada

Los servicios prestados en la oficina de Oakland Coliseum, son:

Trámite de licencias de conducir

Placas, permisos y distintivos

Archivos

Registro

Reemplazar artículos perdidos/robados/dañados

Solicitar documentos originales varios

Pruebas de manejo

Transferencias de título

Además, esta oficina cuenta con un quiosco de autoservicio que evita a los residentes hacer largas filas, ya que son prácticos y están abiertos todos los días.

El departamento cerró la instalación el pasado 14 de abril tras ser vandalizado. El personal descubrió una tubería de agua con fuga en el techo, lo que causó inundación y otros daños al inmueble.

Después de siete meses en reparaciones, la oficina del DMV de California reabrió sus puertas este 10 de noviembre DMV California - DMV California

De acuerdo con el comunicado de la agencia estatal, se determinó que alguien robó el cableado que cortó la electricidad al sistema HVAC (calefacción, ventilación y aire acondicionado, por sus siglas en inglés) y los postes de luz del estacionamiento.

Para la reapertura, se debió reemplazar el sistema HVAC y se limpiaron los conductos de aire. También se cambiaron otras partes dañadas de la infraestructura, además de añadirse medidas adicionales de seguridad para desalentar futuros actos de vandalismo.

Otra oficina del DMV de California que reabrió en noviembre

Hace unos días, el DMV de California anunció otra reapertura. La agencia notificó que la oficina en San Pedro (comunidad que forma parte de la ciudad de Los Ángeles), ubicada en el 1511 de N. Gaffey St. reanudó sus servicios el pasado lunes 3 de noviembre.

La oficina cerró el 28 de octubre por fumigación contra termitas, pero desde hace unos días regresó a su horario normal de atención, de lunes a viernes de 8 a 17 hs, y sábados y domingos sin servicio.

“Pruebe primero en línea”: el consejo del DMV de California

Pese a las recientes reaperturas, la agencia estatal advierte acerca de los trámites en persona, ya que han mejorado sus servicios web. “Antes de ir a una oficina: ¡pruebe primero en línea!”, señala.

La solicitud de licencia de conducir y tarjeta de identificación en línea permite a los residentes de California ahorrar tiempo DMV California - DMV California

El DMV indica que ha implementado numerosas medidas para ofrecer servicios digitales, por lo que la mayoría de las tareas no requieren la visita física, lo que incluye trámites sencillos de autoservicio que ya no están disponibles en las oficinas.

“El DMV recomienda a los clientes utilizar sus servicios en línea y otros canales de servicio para realizar trámites, incluyendo la renovación de licencias de conducir y matrículas de vehículos”, precisa la dependencia.