¿Dónde está hoy el camión para tramitar documentos y el pasaporte mexicano en California?

La Secretaría de Relaciones Exteriores de México (SRE, por sus siglas) publicó el calendario de citas para su programa Consulado Sobre Ruedas. Durante el mes de septiembre de 2025, los mexicanos que viven en California, Estados Unidos, pueden visitar tres locaciones distintas para tramitar varios documentos oficiales, entre los cuales se incluye el pasaporte mexicano.

Dónde y cuándo podrá tramitarse en pasaporte mexicano en California

La SRE anunció en su página web que desde el 2 de septiembre de 2025 hasta el 4 de octubre del mismo año, el Consulado Sobre Ruedas estará disponible en California para los conciudadanos que tienen dificultades para ir a las sedes consulares en dicho estado.

En redes sociales, la SRE anuncia si todavía hay citas disponibles en el Consulado Sobre Ruedas (Facebook/Consulado General de México en Los Ángeles)

De acuerdo con la secretaría, los tres trámites que podrán realizarse en el Consulado Sobre Ruedas son:

Pasaporte mexicano

Matrícula consular

Credencial para votar

El programa estará disponible en tres lugares para que los interesados elijan el que les resulte más cercano a su domicilio:

Bell Gardens: Bell Gardens Neighborhood Youth Center, 5856 Ludell St Bell Gardens, CA 90201

Bell Gardens Neighborhood Youth Center, 5856 Ludell St Bell Gardens, CA 90201 Huntington Park: Salt Lake Park, 3401 E Florence Ave, Huntington Park, CA 90255

Salt Lake Park, 3401 E Florence Ave, Huntington Park, CA 90255 Baldwin Park: Esther Snyder Community Center, 4100 Baldwin Park, Blvd Baldwin Park, CA 91706

Los tres sitios tendrán citas disponibles durante las mismas fechas, las cuales son:

Del martes 2 al sábado 6 de septiembre

al sábado Del martes 9 al sábado 13 de septiembre

al sábado Del miércoles 17 al viernes 19 de septiembre

al viernes Del martes 23 al sábado 27 de septiembre

al sábado Del martes 30 de septiembre al sábado 4 de octubre

Cómo se saca cita para el Consulado Sobre Ruedas

La SRE explicó que para visitar el Consulado Sobre Ruedas es necesario agendar una cita previa, las cuales son gratuitas. Las personas que lleguen sin una cita programada, no serán atendidas.

Para sacar cita en línea también puede usarse una herramienta tecnológica llamada Llave MX, la cual emite el gobierno mexicano (Gobierno de México)

Para conseguir una visita al Consulado Sobre Ruedas, existen tres opciones disponibles:

Vía telefónica : con una llamada al número (424)-309-0009

: con una llamada al número (424)-309-0009 Por WhatsApp : con un mensaje al número (424)-309-0009 o al (213)507-2981

: con un mensaje al número (424)-309-0009 o al (213)507-2981 Vía internet

Para registrar una cita en línea, deberá ingresarse al sitio citas.sre.gob.mx. El primer paso consiste en crear una cuenta en la página web.

Para ello, la página del gobierno de México requiere llenar un formulario con información personal como nombre completo, país de residencia, teléfono y correo electrónico.

Después de proporcionar esos datos, el sistema enviará un mail para verificar la cuenta. Una vez autentificada, el usuario podrá registrar su cita en el Consulado Sobre Ruedas más cercano.

Qué documentos se necesitan para tramitar el pasaporte mexicano desde EE.UU.

La SRE especificó que no es necesario llevar copias ni fotografías para tramitar el pasaporte mexicano y la matrícula consular. Todos los papeles originales serán devueltos después de ser revisados (incluso el pasaporte cancelado será regresado).

Para renovar el pasaporte mexicano, es necesario pagar el trámite y llevar el pasaporte que ya perdió vigencia (Pexels/Edgar Rodrigo)

Los documentos requeridos para el trámite del pasaporte mexicano dependen de si se trata de una renovación o si la persona sacará su pasaporte por primera vez.

Si es la primera vez que se tramita el pasaporte, el consulado pedirá los siguientes documentos:

Acreditación de nacionalidad mexicana (acta de nacimiento, certificado de nacionalidad mexicana, carta de naturalización, etc.)

(acta de nacimiento, certificado de nacionalidad mexicana, carta de naturalización, etc.) Identificación oficial con fotografía (credencial de elector, título profesional, permiso de trabajo, tarjeta de residente, cartilla del servicio militar, etc.)

Si la persona que sacará el pasaporte es menor de edad, sus padres o tutores tendrán que llenar un formato de consentimiento y demostrar su relación filial. Para ello se utiliza una identificación oficial con fotografía del tutor y el acta de nacimiento del menor.

En el caso de la renovación del pasaporte mexicano, los interesados solo tendrán que mostrar el pasaporte que desean actualizar.

Tanto para el trámite por primera vez como para la renovación se deberá cubrir un pago correspondiente con la vigencia elegida. Por ejemplo, el pasaporte con una vigencia de seis años tiene un costo de US$133, según lo expuesto por la SRE.