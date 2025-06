Son mexicanos, pero no hablan español: radiografía de los zapotecos, la comunidad que se enfrenta al ICE en EE.UU.

Las detenciones del ICE a decenas de extranjeros en Los Ángeles trajeron consigo ciertos temores en la comunidad. Sobre todo los zapotecos, la comunidad indígena migrante con mayor presencia en la ciudad.

La comunidad indígena zapoteco y su historia en Los Ángeles

Por ocho décadas, las comunidades indígenas mexicanas se han trasladado a Estados Unidos por las transformaciones en la vida rural de los pueblos originarios.

Pueblos originarios

Un estudio del doctor de estudios latinoamericanos, Roberto Parra (2023), advirtió que la migración de los zapotecos se dividen en tres contextos históricos:

Década de los cuarenta : en 1942, se constituyó el “ Plan Nacional Bracero ”, un acuerdo temporal entre EE.UU. y México que le permitió a los mexicanos trabajar de forma legal en el país norteamericano. En ese tiempo, los zapotecos no tardaron en asentarse en los núcleos cercanos a los condados agrícolas de California .

: en 1942, se constituyó el “ ”, un acuerdo temporal entre EE.UU. y México que le permitió a los mexicanos trabajar de forma legal en el país norteamericano. En ese tiempo, los no tardaron en asentarse en los núcleos cercanos a los condados agrícolas de . Década de los ochenta : una nueva ola de zapotecos ingresó a EE.UU. bajo el Inmigration Reform and Control Act (IRCA) creado por el presidente Ronald Reagan, que le abrió las puertas a casi dos millones de México en EE.UU.

: una nueva ola de zapotecos ingresó a EE.UU. bajo el Inmigration Reform and Control Act (IRCA) creado por el presidente Ronald Reagan, que le abrió las puertas a casi dos millones de México en EE.UU. Década de los noventa: con la reestructuración industrial en California y el aumento de demanda en los trabajos precarizados dio pie al ingreso de migrantes indocumentados.

El lugar de asentamiento para los zapotecos en Estados Unidos es California. De acuerdo con un testimonio presentado por El Nuevo Sol, muchos de ellos crearon sus propias comunidades en Venice y Santa Mónica.

Archivo - Venice es de las ciudades con mayor colectividad zapoteca en California

“La migración es particularmente de los zapotecos y la mayoría vivimos en California, en Los Ángeles, para ser exacto. Hay gentrification (aburguesamiento) en Venice porque es allí donde llegamos, en Venice y Santa Mónica“, aseveró Gabriel Martínez, un oaxacaliforniano que es narrador de los festivales Guelaguetza en el sur de California.

Cómo es el mapa actual de la comunidad zapoteca en California

Los Angeles Times publicó un informe que refleja cómo está organizada la comunidad indígena latinoamericana en el Estado Dorado. Los datos fueron recopilados durante la pandemia del COVID-19.

La comunidad indígena latinoamericana está más presente en California Getty Images

Alrededor del 20% de los migrantes mexicanos en EE.UU. se considera indígena. Este número aumenta un 40% en el caso de los guatemaltecos que se identifican como parte de la comunidad maya.

Otro estudio citado por el medio reflejó que 165 mil trabajadores indígenas y sus familiares vivían en áreas rurales de California. Este sondeo excluyó las ciudades principales del estado: San Francisco, Oakland, San José, Los Ángeles, el condado de Orange, y San Diego.

Sin embargo, múltiples pedagogos consideran que la estimación de esta población es difícil de identificar porque los inmigrantes se niegan a decir que hablan una lengua indígena, una costumbre que cada vez pierde validez entre las comunidades.

Gran parte de las comunidades indígenas en EE.UU. no hablan sus idiomas natales por miedo a la discriminación Moises Castillo - AP

“La televisión, las revistas, o las constituciones, no incluyen la visión indígena, estos referentes no lo aprecian, no lo hablan ni lo promueven. No es común que las escuelas primarias tengan libros en zapoteco o en otras lenguas nativas. Las lenguas nativas están a contracorriente al mundo“, destacó Gabriel Martínez sobre la pérdida de la lengua zapoteca en las comunidades indígenas actuales en Estados Unidos.