El cachetazo de Gavin Newsom a Kamala Harris y su temor por las elecciones 2028: “Aplastante”

El gobernador de California, Gavin Newsom, volvió a colocarse en el centro del debate político nacional con declaraciones que sacudieron al Partido Demócrata y que, de manera indirecta, impactaron de lleno en la figura de Kamala Harris. En una entrevista televisiva, el mandatario estatal habló de los “fracasos del pasado” y de la “aplastante” derrota sufrida en los comicios de 2024.

La aparición de Newsom en televisión y su golpe por elevación a Harris

Durante su paso por The Late Show with Stephen Colbert, Newsom recibió elogios por su estilo desafiante y por la forma en que ha sabido captar la atención de los demócratas en un escenario de incertidumbre.

El comediante Stephen Colbert bromeó al decir que el gobernador de California se volvió popular por algo poco habitual en un dirigente de su partido: “Ser interesante”. Esa ironía sirvió de antesala para que Newsom desplegara sus argumentos.

Al abordar el presente de la política estadounidense, Newsom lanzó una frase que muchos interpretaron como un dardo directo a Harris, aunque nunca la mencionó: “Como Partido Demócrata, tenemos mucho trabajo por hacer para compensar nuestros fracasos del pasado. Nos aplastaron en estas últimas elecciones”.

La entrevista, que según Politico sirvió de plataforma para reforzar su imagen nacional, mostró a un Newsom confiado, sonriente y decidido a presentarse como la alternativa más sólida rumbo a 2028.

El recuerdo de 2024 y la justificación de Harris por la derrota ante Trump

Mientras Newsom usaba la televisión nocturna para hablar de errores colectivos, Harris buscó dar su versión sobre lo ocurrido en el último ciclo presidencial. Horas antes, en el programa The View, la exvicepresidenta sostuvo que la falta de tiempo fue el factor determinante que selló su derrota frente a Trump.

Según explicó, el retiro de Joe Biden de la contienda apenas tres meses y medio antes de las elecciones la obligó a iniciar una campaña improvisada y contrarreloj.

“Había muchos factores, pero creo que probablemente uno de los más grandes, en mi opinión, fue que simplemente no tuvimos suficiente tiempo”, señaló Harris, en alusión a los 107 días que tuvo para enfrentar a un expresidente con una maquinaria electoral activa durante más de una década.

La exvicepresidenta incluso describió esa contienda como “la elección presidencial más cerrada del siglo XXI”. Sin embargo, las cifras no la favorecieron: perdió el voto popular, el Colegio Electoral y los siete estados clave en disputa.

Newsom y su estrategia de cara a 2028

Las encuestas ya lo posicionan como el favorito para liderar al Partido Demócrata en 2028. Para Newsom, el futuro pasa por ofrecer una oposición firme a Trump y a lo que describe como “acciones autoritarias de un gobierno autoritario”.

En ese sentido, Newsom subrayó en la entrevista con Colbert que su estrategia fue provocar al presidente y a figuras conservadoras como Sean Hannity. Según dijo, parte de su éxito radica en “ponerles un espejo” para exponer su comportamiento.

El gobernador incluso se permitió ironizar con la venta de merchandising político. Colbert primero sacó una remera en donde se ve a Newsom junto a algunas figuras del movimiento MAGA y luego una gorra roja con la frase “¡Gavin Newsom tenía razón en todo!”, en referencia a una prenda idéntica que utilizó Donald Trump Semanas atrás.