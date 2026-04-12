El candidato que busca destronar a Newsom en California y promete defender a los migrantes del ICE

De cara a las elecciones primarias para gobernador de California, Eric Swalwell se muestra como el principal candidato demócrata en la carrera para suceder a Gavin Newsom. Como parte de su campaña, recientemente anunció que resistirá fuertemente los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) si es elegido.

Eric Swalwell: trayectoria del congresista y su rol en la carrera por la gobernación de California

Más allá de su faceta de candidato a gobernador, Swalwell tiene una amplia experiencia política tanto en el Estado Dorado como a nivel nacional en Estados Unidos. Como parte de su plataforma de campaña, compartió una biografía en su sitio web.

Swalwell, además de candidato a gobernador de California, es un legislador con una amplia experiencia en la función pública Facebook Eric Swalwell - Facebook Eric Swalwell

Allí, el demócrata contó que creció en Dublín, criado por su padre, un policía, y su madre, emprendedora y dueña de un pequeño negocio. Su familia es republicana, pero él decidió seguir la orientación política opuesta porque su partido “tenía las mejores ideas”.

Dentro de un hogar en el que no sobraba nada económicamente, Swalwell tuvo su primer trabajo a los diez años como repartidor de periódicos. El congresista trabajó durante su adolescencia hasta que obtuvo una beca para jugar al fútbol y estudiar Derecho en la Universidad de Maryland.

Con esfuerzo y durante un período en el que también combinó estudio, deporte y trabajo, se convirtió en el primer graduado universitario de su familia y volvió a California para trabajar en la oficina del fiscal de distrito del condado de Alameda. Allí, formó parte de una unidad dedicada a investigar crímenes de odio.

En 2010, cuando tenía 29 años, comenzó en la función pública como concejal de Dublín. Tiempo después, escaló y se convirtió en miembro de la Cámara de Representantes de EE.UU., cargo que renovó y sostuvo durante 12 años.

Como uno de los principales representantes demócratas, Swalwell generó una rivalidad con Donald Trump y ahora quiere suceder a Gavin Newsom en California Fotomontaje: X y ericswalwell.com

En sus labores, integró comités relacionados con inteligencia y tuvo un rol importante entre los demócratas en investigaciones sobre las elecciones de 2016. Incluso, participó de los procesos de juicio político contra Donald Trump.

Elecciones en California: la postura de Eric Swalwell frente al ICE y las políticas migratorias

En un evento de campaña reciente que llevó a cabo en Sacramento, el demócrata mostró una postura dura contra los operativos federales de inmigración. Según consignó ABC News, Swalwell adelantó una fuerte resistencia contra el ICE si logra el triunfo.

Dado el contexto en el que comentó sobre esta cuestión, se trata de una promesa. El candidato no profundizó sobre cómo se traduciría esto en medidas concretas, pero lo presentó como una bandera de su campaña.

@latinus_us El demócrata Eric Swalwell presionó al director interino de ICE, Todd Lyons, para que se disculpara por las muertes de Renee Good y Alex Pretti, asesinados en Minneapolis durante operativos de ICE. #Latinus #InformaciónParaTi ♬ original sound - Latinus - Latinus

Encuestas en California: cómo se posiciona Eric Swalwell frente a Hilton y otros candidatos

Cuando anunció su postulación en noviembre, muchos analistas en California se vieron sorprendidos. Dada la cantidad de nombres demócratas y las figuras de peso que ya tenían meses de preparación, la llegada del congresista llegó como algo inesperado para muchos.

Sin embargo, hasta el momento los sondeos lo presentan como el principal aspirante oficialista a suceder a Newsom. De acuerdo con la recopilación de encuestas de Real Clear Polling, estos son los números promedio a partir de los últimos sondeos:

Si finalmente esas posiciones se replicaran en las primarias del 2 de junio, los votantes de California deberían elegir a su próximo gobernador entre Hilton y Swalwell en las generales del 3 de noviembre.