Elecciones 2026: qué se vota en las primarias del 2 de junio en California
Los votantes californianos definirán los candidatos a gobernador y otros cargos para las elecciones generales
- 3 minutos de lectura'
El martes 2 de junio, California acudirá a las urnas para votar en las elecciones primarias. La principal contienda se presenta entre los postulantes republicanos y demócratas para el cargo de gobernador, aunque también se elegirán otros puestos a nivel estatal y federal.
Qué se vota en las primarias del 2 de junio en California
Los comicios del 2 de junio definirán al candidato de cada partido para las elecciones generales del 3 de noviembre. Debido a que Gavin Newsom, actual gobernador, no puede presentarse, a fin de año se elegirá a su sucesor entre los dos nombres más votados que resulten de esta contienda.
Más allá del Ejecutivo, el Estado Dorado también deberá votar sobre otros cargos. Según el sitio web de la secretaria de Estado, Shirley Weber, este es el listado completo de puestos que comenzarán a definirse en las elecciones del 2 de junio:
- Gobernador y vicegobernador
- Secretario de Estado, contralor y tesorero
- Fiscal general
- Comisionado de Seguros
- Miembro de la Junta Estatal de Igualación (cuatro distritos)
- Superintendente Estatal de Instrucción Pública
- Representante en el Congreso federal (52 distritos)
- Senador estatal (20 distritos pares)
- Miembro de la Asamblea Estatal (80 distritos)
La Secretaría de Estado indica que en la elección también pueden aparecer propuestas legislativas, iniciativas de la ciudadanía y referendos. En cuanto a las fechas clave, el último día para registrarse para sufragar en estos comicios fue el 18 de mayo.
Durante la jornada de las elecciones primarias, las personas podrán acercarse a los centros de votación desde las 7 hasta las 20 (hora local).
Cómo votar en las elecciones primarias del 2 de junio en California
De acuerdo con la página web oficial, los votantes pueden realizar el proceso de tres maneras distintas:
- Por correo: la boleta debe tener el matasellos del 2 de junio de 2026 o antes.
- Anticipado: permite sufragar antes del día pactado. Comenzó el 23 de mayo en muchos condados.
- En persona: se realiza en el centro de votación asignado del día de las elecciones, de 7 a 20 hs.
Qué dicen las encuestas sobre los candidatos a gobernador en California
A falta de pocos días para celebrar las elecciones, los sondeos más recientes muestran un panorama favorable para el republicano Steve Hilton.
De acuerdo con la recopilación de The New York Times, los números son los siguientes:
- Echelon Insights: realizada entre el 18 y el 21 de mayo, colocó a Hilton a la cabeza con el 25%, una ventaja de siete puntos porcentuales sobre el demócrata Tom Steyer (18%). Por detrás aparece el nombre de Xavier Becerra (15%) y Chad Bianco (12%).
- Global Strategy Group: elaborada entre el 18 y el 21 de mayo y patrocinada por Steyer, también mostró una ventaja de Hilton (22%), aunque más estrecha, con tres puntos de diferencia sobre Becerra (19%), seguido por Steyer (19%) y Bianco (12%).
- Emerson College: llevada a cabo entre el 9 y el 10 de mayo, ubicó a Becerra (20%) a la delantera sobre Steyer (19%). Luego, aparecen Hilton (18%) y Katie Porter (13%).
Otras noticias de Agenda EEUU
En vivo. Noticias del sur de Florida y Miami hoy: últimas actualizaciones del jueves 28 de mayo
En Florida. Es oficial: DeSantis firmó un paquete de leyes en mayo para beneficiar a millones de estudiantes
Confirmado para junio. El Aeropuerto de Miami inaugura una nueva terminal con trato preferencial y servicios de lujo
- 1
Platense dibujó una noche de ensueño frente a Corinthians y se clasificó para los octavos de final de la Libertadores
- 2
“Tarjeta roja al racismo”: la advertencia para quienes visitan Brasil del abogado del niño víctima del argentino detenido
- 3
Israel atacó infraestructura de Hezbollah en Líbano e Irán lanzó misiles contra una base militar de EE.UU.
- 4
Impuesto a las ganancias: cuántos asalariados y cuántos jubilados tienen descuentos de sus ingresos