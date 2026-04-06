Adiós Gavin Newsom: Trump se mete en la contienda a gobernador y ya tiene su favorito en California

La carrera por la gobernación de California sumó un nuevo capítulo que podría redefinir el escenario político: el presidente Donald Trump decidió involucrarse en la contienda y respaldar públicamente a un candidato republicano. Su irrupción no solo sacudió a su propio partido, sino que también alteró los cálculos de los demócratas.

Un respaldo que cambia el tablero: Trump apoya a Steve Hilton

Trump expresó su apoyo al exconductor de Fox News Steve Hilton a través de un mensaje publicado en Truth Social durante la madrugada del lunes. En ese mensaje, el mandatario fue enfático tanto en su respaldo como en sus críticas a la actual administración estatal encabezada por Gavin Newsom.

Steve Hilton ahora cuenta con el apoyo de Donald Trump Laure Andrillon - FR172152 AP

“Steve puede dar vuelta la situación antes de que sea demasiado tarde, y, como presidente, lo ayudaré a hacerlo”, escribió Trump.

Además, reforzó su postura: “Tiene mi respaldo COMPLETO Y TOTAL. Será un gran gobernador y, lo más importante, nunca los decepcionará”.

Este apoyo llega en un momento clave, cuando la contienda presenta una gran cantidad de candidatos y ningún favorito claro, según analizó NBC News.

En California rige el sistema conocido como “jungle primary”, en el que todos los postulantes compiten en una misma boleta sin importar su partido, y los dos más votados avanzan a la elección general.

La interna republicana se redefine con el apoyo de Trump a Hilton

El aval de Trump tendría un impacto directo dentro del Partido Republicano. Hasta ahora, la competencia principal dentro de ese espacio estaba repartida entre Hilton y el sheriff del condado de Riverside, Chad Bianco. Sin embargo, la decisión del presidente podría inclinar la balanza de manera decisiva.

De acuerdo con Politico, este movimiento representa un golpe potencialmente letal para la campaña de Bianco, ya que dificulta la posibilidad de que ambos candidatos republicanos dividan el voto de manera equilibrada. Esa estrategia era vista como una de las pocas oportunidades del partido para lograr que dos candidatos propios avanzaran a la instancia final.

La carrera de Bianco podría terminar luego del apoyo de Trump a Hilton X (@RightWingDad)

Entre los efectos más relevantes del respaldo de Trump se destacan:

Consolidación del voto republicano en torno a Hilton

Reducción de las chances de Bianco de competir con igual peso

Mayor dificultad para que dos republicanos lleguen al tramo final

Del otro lado, un escenario demócrata fragmentado

Mientras los republicanos reconfiguran su estrategia, el campo demócrata presenta una fuerte dispersión de candidaturas. Según NBC News, hay al menos ocho figuras relevantes que compiten por ese espacio, lo que contribuye a un escenario de alta incertidumbre.

Entre los nombres más destacados se encuentran:

Eric Swalwell es el demócrata mejor posicionado en las encuestas Facebook Eric Swalwell - Facebook Eric Swalwell

Las encuestas reflejan esa fragmentación. Un sondeo del Instituto de Estudios Gubernamentales de la Universidad de California, Berkeley, indicó que ningún candidato supera el 17% de intención de voto, lo que evidencia la ausencia de un liderazgo claro.

En ese relevamiento, Hilton y Bianco aparecían en los primeros lugares con 17% y 16% respectivamente, seguidos por Swalwell con 14% y Porter con 13%. Este contexto alimenta el riesgo —aunque considerado bajo— de que los demócratas queden fuera de la elección general si el voto se dispersa demasiado.