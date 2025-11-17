Nuevo cheque de estímulo de más de 700 dólares en California: quiénes pueden cobrarlo

Para quienes viven en ciertas zonas de Sacramento, California, este sábado 15 de noviembre de 2025 se llevó a cabo el último pago correspondiente al programa Family First Economic Support Pilot (FFESP). El objetivo de la iniciativa es ayudar a familias que se encuentren en una situación de vulnerabilidad económica. Para eso, a ciertos participantes seleccionados se les asignó un beneficio de 725 dólares mensuales durante un año.

Sacramento, California, paga US$725 a familias seleccionadas

De acuerdo con lo que establece el sitio web oficial del programa, el FFESP se paga a las familias que cumplen con requisitos de ingresos. Además, tienen que residir en ciertas zonas de la ciudad.

Familias seleccionadas en Sacramento, California, acceden a US$725 mensuales mediante el FFESP Unsplash

En ese sentido, Sacramento paga a los residentes que cumplan con los siguientes criterios de elegibilidad:

Padres o tutores legales de niños que tienen hasta cinco años.

Deben tener alguno de los siguientes códigos ZIP: 95815, 95821, 95823, 95825, 95828 o 95838.

No participar en otros programas de renta garantizada.

Percibir un ingreso familiar menor al 200% del umbral federal de pobreza.

Sobre este último punto, el programa aclara que para el cálculo se toma la suma de todos los ingresos de los miembros de un hogar antes de impuestos. Además, no se cuenta cualquier asignación gubernamental que pueda percibir un beneficiario.

Por otro lado, el límite del 200% del umbral federal de pobreza también depende del tamaño de la familia. Según la cantidad de hijos, se establece un monto diferente en cada caso.

La ciudad de Sacramento, California, paga el FFESP a ciertas familias Fuente: Ucdavis

Cuándo se paga el FFESP en Sacramento, California

Según lo dispuesto por la iniciativa de la ciudad, este sábado 15 de noviembre se realizó el último pago de US$725. De esa manera, se completa un ciclo que comenzó en diciembre de 2024.

Las reglas establecen que los beneficiarios no tienen que rendir cuentas sobre el uso del dinero. Para recibirlo, al momento de la confirmación de la inscripción se les brindó la posibilidad de elegir entre obtener una tarjeta de crédito o una cuenta bancaria.

A pesar de que no se exige ningún tipo de devolución ni contacto para mantener la asignación, una vez por mes el FFESP se contacta con las familias de Sacramento que lo reciben.

Esto se hace con el objetivo de que brinden respuestas sobre su estado y la utilidad y funcionamiento del programa.

Este sábado Sacramento hará el último pago de US$725 correspondiente al FFESP Freepik

Uno de los únicos motivos por los que se puede cesar el pago a una familia es por una mudanza fuera de California. Además, en caso de que una revisión arroje que un grupo familiar ya no está por debajo del límite de ingresos, también puede verse comprometida su asignación.

El FFESP de Sacramento, California, termina el 15 de noviembre

Las inscripciones para recibir el beneficio se llevaron a cabo entre el 30 de septiembre y el 13 de octubre de 2024. Durante ese período, interesados podían postularse en un formulario.

Entre quienes cumplían los requisitos, el pago del FFESP se repartió a 200 familias seleccionadas. Sin embargo, con el último pago del sábado concluirá la etapa piloto del programa y los beneficiarios perderán el ingreso extra de US$725 que tenían desde hace un año.