Seguro Social en California: calendario de pagos de noviembre y quiénes recibirán su cheque el 31 de octubre

En noviembre de 2025, los afiliados al Seguro Social en Estados Unidos recibirán sus beneficios, de acuerdo con el tipo de programa al que estén inscritos. De acuerdo con la Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés), los habitantes de California tendrán sus pagos en cuatro fechas principales.

Fechas de pago del Seguro Social en noviembre para California

Los beneficiarios de los programas de Ingreso Suplementario (SSI, por sus siglas en inglés) y de Jubilación, Sobrevivientes y Discapacidad (RSDI, por sus siglas en inglés) obtendrán sus depósitos en diferentes días del mes, según el calendario de la SSA.

Fechas de pago de los programas del Seguro Social en noviembre de 2025 (Pixabay/SSA)

En específico, los afiliados al SSI tendrán un pago adelantado que se enviará a sus tarjetas el viernes 31 de octubre, aunque el pago está estipulado para el día 1° de cada mes, este noviembre de 2025 cae en fin de semana.

Por otro lado, quienes reciban Seguridad Social desde antes de mayo de 1997 o sean afiliados a este programa y al de Ingreso Suplementario, recibirán el pago del primer beneficio el lunes 3 de noviembre.

En cuanto a los demás depósitos, la SSA aclaró que se harán en orden, según el día de nacimiento de cada afiliado al programa, en el segundo, tercero y cuarto miércoles de cada mes. En noviembre de 2025 las fechas son:

Día de nacimiento del día 1.º al 10: miércoles 12 de noviembre.

miércoles 12 de noviembre. Día de nacimiento del día 11 al 20: miércoles 19 de noviembre.

miércoles 19 de noviembre. Día de nacimiento del día 21 al 30: miércoles 26 de noviembre.

Calendario de pagos del Seguro Social para octubre, noviembre y diciembre de 2025 en California y otros estados de EE.UU. (SSA)

Quiénes pueden cobrar el Seguro Social en California

Para poder recibir los beneficios del Seguro Social en California, la administración indica que los interesados deben cumplir con las características de elegibilidad, aplicables para adultos y menores de edad.

En primer lugar, deben tener pocos o nulos ingresos, incluye salarios y otros beneficios. Además de pocos o nulos recursos, que son todos los bienes que posee, como dinero en la cuenta de banco o vehículos.

Así mismo, podrán ser afiliados de la Seguridad Social si tienen 65 años o más, o alguna incapacidad que haya afectado su habilidad para trabajar durante 12 meses o más. O si se trata de menores de edad que se vean severamente limitados en sus actividades diarias.

Las personas que no son ciudadanas estadounidenses también pueden ser beneficiarias de la SSA, pero además de los requisitos mencionados previamente, deberán cumplir con los requisitos de las leyes para no ciudadanos.

Los menores de edad con incapacidad pueden ser beneficiarios del Seguro Social en California (Facebook/Social Security Administration)

El Seguro Social tendrá un aumento de beneficios para 2026

Alrededor de 75 millones de estadounidenses se verán beneficiados con el aumento de los beneficios del Seguro Social y el pago de Ingreso Suplementario a partir de 2026, según la SSA.

El promedio de este incremento será de US$56 y se aplicará desde enero del próximo año. Esto corresponde al Ajuste por Costo de Vida (COLA, por sus siglas en inglés) que promedió durante los últimos diez años en 3.1 %.

La administración aclaró que el aumento del Seguro Social será de 2,8% en 2026 para los afiliados. Por otro lado, quienes reciben el SSI, podrán ver sus beneficios con el nuevo monto tras el aumento a partir del 31 de diciembre de 2025, debido al pago adelantado ante el feriado del 1° de enero.

Los beneficiarios del seguro social en California recibirán sus pagos, según su fecha de nacimiento (Facebook/Social Security Administration)

Será a principios de diciembre de 2025 cuando los beneficiarios a los programas de la SSA reciban la notificación del aumento de sus beneficios a través de correo electrónico, o en la cuenta personal de My Social Security pa consultas en línea, con el monto que deberán ver reflejado en sus tarjetas.

La dependencia recuerda que si los afiliados no reciben su pago o su aumento en la fecha estipulada, deberán esperar tres días hábiles antes de comunicarse con la Administración.