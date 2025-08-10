Golpe de Gavin Newsom a Trump: así fue como California logró recuperar US$168.000 millones

El gobernador Gavin Newsom y el fiscal general Rob Bonta anunciaron que California bloqueó judicialmente intentos de la administración de Donald Trump de retener fondos federales, con un impacto económico clave para el estado. En solo seis meses, el estado obtuvo 168.000 millones de dólares que la Casa Blanca quería congelar.

California evitó recortes millonarios con demandas contra Trump

El lunes, en una conferencia de prensa, Bonta reveló que California destinó poco más de US$5 millones a litigar contra la administración Trump y logró impedir el congelamiento de fondos por US$168.000 millones que el republicano buscaba bloquear en su primera semana de regreso en la Casa Blanca.

LIVE NOW: Governor Newsom, @AGRobBonta provide update on California’s litigation against the Trump Administration. https://t.co/jh6MNKLo7Z — Governor Gavin Newsom (@CAgovernor) August 4, 2025

De acuerdo con Los Angeles Times, Bonta explicó que por cada dólar invertido en el equipo legal, el estado recuperó US$33.600. Lo destacó junto a Newsom en la conferencia de prensa. “Si alguien le prometiera a Wall Street US$33.000 por cada uno que invierta, pelearían por entrar”, ironizó.

Además, Bonta detalló otras victorias judiciales clave:

US$7000 millones para transporte e infraestructura vial

para US$939 millones para educación

para US$972 millones para salud pública

para US$300 millones para energía limpia

La estrategia legal de California: más de 80 movimientos judiciales

En febrero, la Legislatura de California asignó US$25 millones para reforzar el equipo legal de Bonta. De ese total, solo se utilizaron US$5 millones hasta ahora, destinados al personal interno. No se contrataron estudios externos, según explicó el fiscal. También insistió en que, de continuar la escalada judicial, su oficina requerirá más recursos.

La decisión de otorgar fondos adicionales incluyó la obligación de presentar reportes. La conferencia de prensa ocurrió luego de entregar el primero a la Legislatura. En esta, Bonta detalló que, desde el 20 de enero, el Estado Dorado presentó 37 demandas y respaldó otras 47 a través de informes amicus curiae.

Bonta advirtió que habrá más litigios y que su oficina se prepara para responder a nuevas amenazas legales X (@AGRobBonta)

Entre otras, la ofensiva legal incluyó causas por:

La eliminación del derecho a la ciudadanía por nacimiento para hijos de inmigrantes indocumentados

Recortes de programas sociales

Restricciones al voto en California

Amenazas a derechos migratorios

Uno de los últimos movimientos fue la demanda para frenar el intento de la Casa Blanca de limitar el acceso a tratamientos de afirmación de género para jóvenes trans.

El respaldo de Newsom y la promesa de más recursos

El gobernador de California destacó que el trabajo realizado por Bonta hasta el momento demuestra exactamente por qué fue necesario convocar la sesión especial y asignar fondos adicionales. “Este informe demuestra por qué confiamos tanto en su trabajo. No le van a faltar herramientas para seguir ejecutando”, comentó Newsom.

California demandó más de 120 veces a la primera administración Trump, y sabía que también tendría que hacerlo con la segunda. “Éramos conscientes de que el pasado es prólogo”, dijo Newsom, y los recursos adicionales otorgados a la oficina de Bonta “ya dan grandes frutos”.

Gavin Newsom sobre lo ahorrado por California en demandas federales

Por su parte, el funcionario advirtió que el ritmo del conflicto legal con la administración Trump no disminuirá. Su equipo ya prepara nuevas demandas. “Sabemos que esto recién empieza. No vamos a retroceder”, cerró Bonta ante la prensa, mientras su oficina evalúa próximos pasos frente a más medidas federales.

El mes pasado, la portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson, declaró a Los Angeles Times que Newsom estaba “destruyendo” el estado y que Trump intentaba “intervenir para salvar a los californianos de la incompetencia de Gavin”.