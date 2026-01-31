El lugar “favorito” de Walt Disney para desayunar en Los Ángeles: parece una casa medieval

El restaurante, conocido por ser el más antiguo de Los Ángeles, se precia de haber sido el sitio favorito de Walt Disney para desayunar e imaginar junto a su equipo de creativos algunas de las ideas que lo llevarían a la cima del éxito.

El lugar favorito de Walt Disney para desayunar en Los Ángeles

Tam o’ Shanter era el lugar donde el empresario Walt Disney solía desayunar mientras trabajaba en los estudios de la calle Hyperion, entre las décadas de 1930 y 1940, de acuerdo con SFGate.

The Tam O’Shanter es el restaurante más antiguo de Los Ángeles (Discover Los Angeles)

El sitio, ubicado cerca de los antiguos estudios Disney, solía ser visitado por el empresario y sus animadores, quienes se sentaban en la Mesa 31 para dibujar los primeros conceptos de sus grandes ideas.

Walt Disney y su equipo eran clientes tan destacados que, actualmente, una placa identifica la Mesa 31 donde solían sentarse. Dicho sitio puede ser reservado por los comensales para apreciar de cerca algunos de los bocetos que dejaron grabados en la madera.

Aunque es un espacio regular como el resto del restaurante, este es el sitio donde habrían surgido varias de las ideas del artista y su equipo, ya que el estudio de Walt era muy pequeño en sus inicios y aún no tenía una cafetería propia para almorzar.

Se dice que el equipo de Disney comía ahí con tanta frecuencia que incluso comenzaron a llamarle el “economato de los Estudios Disney”. Actualmente, el lugar es un punto de encuentro frecuente para los seguidores de la compañía y los amantes de la animación.

La mesa en la que comía Walt Disney y su equipo tiene una placa que indica que ahí estuvo el empresario (Julie Tremaine)

Cómo es Tam o’ Shanter, uno de los sitios favoritos de Walt Disney

La estructura torcida y el techo arqueado son dos de las principales características del Tam O’Shanter que resaltan al conducir por Los Feliz Boulevard, en Atwater Village, de acuerdo con Secret Los Angeles.

A pesar del cambio constante a su alrededor, con la llegada de grandes tiendas y restaurantes lujosos, The Tam aún mantiene su esencia intacta desde que abrió sus puertas en 1922 —apenas un año antes de la fundación de Disney como compañía—.

Walt Disney solía comer junto a su equipo de trabajo en The Tam O’Shanter porque su empresa no tenía cafetería (Tam O'Shanter)

Considerado como el restaurante más antiguo de Los Ángeles, conserva su ubicación y administración originales. Desde sus inicios, su arquitectura medieval ha llamado la atención de todos los que visitan el lugar.

Al entrar al restaurante, el visitante se sumerge en un viaje a otro siglo. En su interior destacan decoraciones de armas medievales, crestas, faldas escocesas y candelabros de hierro forjado. Escudos de armas, tartanes y otros ornamentos completan la atmósfera de este rincón escocés.

Qué sirven y cuánto cuesta comer en Tam o’ Shanter

En la actualidad, aún se puede comer en el Tam o’ Shanter. Para ello, se debe hacer reservación e incluso se pueden hacer pedidos online con entrega a domicilio, de acuerdo con el sitio web del restaurante.

La especialidad de la casa es la cocina clásica escocesa. En el menú del día destacan las sopas y ensaladas como entradas, mientras que el plato estrella es el costillar de alta calidad (Prime Rib). El precio de este platillo varía según el tamaño del corte y los acompañamientos que el comensal elija.

El llamado Prime Rib más famoso del mundo es el platillo especial de The Tam O’Shanter (Tam o' Shanter)

Asimismo, la carta incluye otros platillos como salmón, ostras y trucha, además de pato, cangrejo, camarón y pavo.

El restaurante cuenta también con un menú especial de postres donde resaltan el pudín, el clásico crème brûlée y diversas variantes de café, entre las que destacan el irlandés, el keoke, el nutty y una mezcla especial con licor.

Por otro lado, el menú para llevar mantiene las mismas opciones de la carta presencial, con una selección de sándwiches.