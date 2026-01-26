La nueva advertencia de Newsom contra la CBP y el ICE en California: “Los Ángeles fue la prueba”

Mediante redes sociales, el gobernador de California, Gavin Newsom, cargó contra las políticas migratorias de Donald Trump. Según su visión, lo ocurrido en Los Ángeles a mediados del 2025 fue el primer paso para instaurar las medidas que se extendieron en distintos lugares de Estados Unidos y que ahora causan resistencia en Minnesota. Además, el mandatario compartió un enlace para denunciar malas prácticas del ICE y la CBP.

Newsom denunció que Los Ángeles fue el primer paso para las prácticas del ICE

El demócrata se expresó a través de una publicación de X, en la que cargó contra la administración Trump. En su mensaje, recordó los disturbios en Los Ángeles a mediados de 2025 y consideró que se conecta con lo que ocurrió luego en distintas partes del país norteamericano.

El mensaje de Gavin Newsom contra el ICE y la administración Trump Captura

“Los Ángeles fue la prueba. Ahora Trump está extendiendo su estrategia violenta a todo el país, buscando cualquier excusa para desplegar la fuerza federal”, escribió Newsom contra el líder republicano.

Además, recordó que el Estado Dorado cuenta con un recurso oficial para denunciar malas prácticas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

“California, manténganse seguros. Apóyate a ti mismo y a tus vecinos y denuncia cualquier abuso por parte de ICE/CBP”, fueron las palabras del gobernador demócrata.

Gavin Newsom recordó que California tiene un recurso para reportar excesos del ICE y la CBP Markus Schreiber� - AP�

El sitio web de California para denunciar abusos del ICE y la CBP

El sitio que compartió el gobernador del Estado Dorado permite a los residentes informar sobre malas prácticas y excesos de las agencias federales. Según explica, la intención es recopilar denuncias.

La iniciativa corresponde al Departamento de Justicia estatal, representado por el procurador Rob Bonta. Allí, se solicita cierta información obligatoria a los residentes que quieran reportar un incidente:

Aclarar si se presenta la denuncia en nombre de uno mismo o en representación de otra persona.

Definir la naturaleza del hecho.

Detallar si quien denuncia estuvo físicamente presente en ese momento.

Informar si hubo algún lesionado.

Determinar la ubicación, que puede ser en escuelas, cortes, centros de salud, manifestaciones, refugios y otros sitios.

Brindar fecha y un horario estimado.

Explicar si la persona realizó alguna queja formal con otra entidad o con algún oficial en la escena.

Sumar fotos o videos en caso de haber registrado imágenes.

Además, se incluyen otros datos opcionales como nombre, teléfono y otras vías de contacto. Sin embargo, quienes quieran realizar el reporte de manera anónima pueden hacerlo.

Newsom recordó los disturbios en Los Ángeles y aseguró que fue el primer paso de la estrategia que aplica la administración Trump Eric Thayer - FR171986 AP

Más allá de esta vía para registrar malas prácticas del ICE, California aclara que la Oficina del Procurador General no tomará ninguna medida por un hecho en particular, sino que la iniciativa se lleva a cabo para recolectar datos.

Para comenzar una acción judicial por un hecho, la persona deberá buscar asistencia legal por su cuenta.

Cuáles son los incidentes con el ICE y la CBP que se pueden denunciar en California

Dentro del apartado que pide establecer la naturaleza del hecho reportado, el Estado Dorado brinda opciones de categorías temáticas: