Elecciones en Texas 2026: ¿soy elegible para votar en el balotaje de este 26 de mayo?

Este 26 de mayo se realizará en Texas el balotaje, con definiciones importantes para cada partido. Una de las contiendas que más atrae la atención popular corresponde a la del escaño en el Senado federal entre el senador John Cornyn y el fiscal general Ken Paxton. Para votar, los ciudadanos deben cumplir con ciertos requisitos, y su participación dependerá de su elección en las primarias.

Quiénes son elegibles para votar en el balotaje del 26 de mayo en Texas

Este martes 26 de mayo será una jornada clave para los electores en Texas, con definiciones que podrían marcar el rumbo de cada partido en las generales del 3 de noviembre. Bajo las leyes establecidas por el gobierno estatal, se deben cumplir las siguientes condiciones para poder votar.

Las personas que no votaron en las elecciones primarias de Texas pueden elegir en qué partido emitirán el sufragio en el balotaje del 26 de mayo Freepik

Ser ciudadano de Estados Unidos

Ser residente de Texas

Tener 18 años cumplidos el día en que se celebra

cumplidos el día en que se celebra Estar registrado para votar antes de la fecha límite

para votar antes de la fecha límite Contar con una forma válida de identificación con foto

Además de los requisitos, los electores deben votar de la siguiente manera en la segunda vuelta:

Si el votante sufragó en las primarias de marzo: debe votar en la segunda vuelta del mismo partido en el que participó originalmente. Es decir, si lo hizo en la primaria republicana, solo puede hacerlo en la segunda vuelta republicana; lo mismo aplica para los demócratas.

debe votar en la segunda vuelta del en el que participó originalmente. Es decir, si lo hizo en la primaria republicana, solo puede hacerlo en la segunda vuelta republicana; lo mismo aplica para los demócratas. Si el elector no votó en las primarias de marzo: es elegible para participar y puede seleccionar cualquiera de las dos segundas vueltas (republicana o demócrata).

es elegible para participar y puede de las dos segundas vueltas (republicana o demócrata). Restricción general: en todos los casos, los votantes deben elegir participar en solo una de las dos contiendas partidistas.

El apoyo de Trump a Ken Paxton para el balotaje del 26 de mayo en Texas

Qué se vota en Texas en el balotaje del 26 de mayo

Con el período de votación anticipada ya iniciado, los texanos pueden comenzar a emitir su sufragio. En la segunda vuelta del 26 de mayo, los republicanos y demócratas elegirán a sus candidatos principales. Los enfrentamientos varían desde el cargo de fiscal general hasta escaños en el Congreso que podrían determinar el control partidista en Washington.

En el caso del Partido Republicano, según Houston Chronicle, las contiendas más importantes son:

Senado : Cornyn enfrentará al fiscal general saliente Ken Paxton, respaldado por el presidente Donald Trump. Con un estrecho margen, el senador obtuvo en marzo el 42% de los sufragios frente al 41% alcanzado por su rival interno.

: Cornyn enfrentará al fiscal general saliente Ken Paxton, respaldado por el presidente Donald Trump. Con un estrecho margen, el senador obtuvo en marzo el 42% de los sufragios frente al 41% alcanzado por su rival interno. Fiscal General : el senador estatal Mayes Middleton, de Galveston, respaldado por el gobernador, consiguió una ventaja mínima que no le alcanzó para obtener la nominación. El representante Chip Roy, de Austin, cuenta con el respaldo del senador Ted Cruz y otros republicanos.

: el senador estatal Mayes Middleton, de Galveston, respaldado por el gobernador, consiguió una ventaja mínima que no le alcanzó para obtener la nominación. El representante Chip Roy, de Austin, cuenta con el respaldo del senador Ted Cruz y otros republicanos. Comisionado de Ferrocarriles: el presidente de la agencia de petróleo y gas de Texas, Jim Wright, se enfrenta a Bo French, criticado por sus incisivas publicaciones en redes sociales.

John Cornyn, senador federal (a la izquierda), se enfrentará con Ken Paxton, fiscal general de Texas (a la derecha), por el escaño en el Senado Fotomontaje con imágenes de Getty Images/AFP

Por el lado del Partido Demócrata, los cargos con una disputa más encendida son:

Vicegobernador: la representante estatal Vikki Goodwin de Austin y el representante sindical Marcos Vélez compiten por el cargo de vicegobernador de Dan Patrick.

la representante estatal Vikki Goodwin de Austin y el representante sindical Marcos Vélez compiten por el cargo de vicegobernador de Dan Patrick. Fiscal general: el senador estatal Nathan Johnson de Dallas estuvo cerca de ganar las primarias de marzo. No obstante, tendrá que enfrentar en una segunda vuelta al exalcalde de Galveston, Joe Jaworski.

el senador estatal Nathan Johnson de Dallas estuvo cerca de ganar las primarias de marzo. No obstante, tendrá que enfrentar en una segunda vuelta al exalcalde de Galveston, Joe Jaworski. Cámara de Representantes de Estados Unidos: la representante Julie Johnson irá contra el exrepresentante Colin Allred, quien formó parte de la Cámara pero dejó su cargo para aspirar sin éxito a un puesto en el Senado.

Cómo se puede votar en el balotaje del 26 de mayo en Texas

Para la segunda vuelta, de acuerdo con la información compartida por la secretaria de Estado, Jane Nelson, los electores elegibles tienen tres maneras de votar: