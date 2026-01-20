Oficial: la lista de palabras que Texas prohibió en las placas vehiculares para 2026
Los criterios se aplicarán para bloquear aquellas matrículas personalizadas con mensajes considerados inapropiados, confusos o contrarios a los estándares estatales
El Departamento de Vehículos Motorizados de Texas (TxDMV, por sus siglas en inglés) efectuó un análisis de los rechazos registrados durante 2025 y ratificó, con base en la normativa vigente, que no aprobará combinaciones de letras, números o símbolos que vulneren las normas de decencia establecidas en la legislación vigente. El uso de placas personalizadas continuará sujeto a controles estrictos durante 2026.
Las 20 combinaciones rechazadas en placas de autos en Texas
Entre las categorías más frecuentes de rechazo se encuentran los mensajes de confrontación dirigidos a otros conductores. Frases que sugieren insultos, burlas o provocaciones fueron bloqueadas de manera sistemática durante 2025 y seguirán prohibidas en 2026.
También se impidió el uso de términos vinculados con actividades delictivas o consumo de sustancias controladas. Palabras asociadas a violencia, asesinatos, organizaciones criminales o estados de intoxicación forman parte del grupo de combinaciones vetadas.
Otro conjunto relevante corresponde a referencias sexuales explícitas o implícitas, incluidas menciones a plataformas de contenido para adultos.
Estas solicitudes fueron descartadas incluso cuando los solicitantes intentaron disfrazar las palabras mediante abreviaturas o sustituciones gráficas.
Entre las mencionadas en el informe de la agencia se encuentran:
- DV (Disabled Veteran)
- El símbolo (*) para separar palabras profanas
- ICE@DICK
- Referencias a partes del cuerpo
- El número “69”
- “FAFO” (Acrónimo de advertencia profana)
- El símbolo (@) utilizado frecuentemente como sustituto de letras o para disfrazar insultos
- El símbolo (&) para intentar evadir los filtros de profanidad
- CART3L
- ICE GANG
- F- ICE
- 1UR-SL0W
- MOVEE MF
- U MAD HA
- Y U UGLY
- UR BROKE
- ON1YFNS / NLYFAN5
- U SMOKED
- SCOOOCH
- H4WKTUA / MACH TUA
Cuántas placas fueron rechazadas en Texas durante 2025
La agencia estatal negó un total de 1951 solicitudes de matrículas personalizadas. En todos los casos, las combinaciones propuestas fueron consideradas incompatibles con los criterios que regulan el contenido permitido en las placas que circulan por las carreteras del estado.
Este volumen de solicitudes denegadas mostró variaciones a lo largo de 2025. Según los registros oficiales del TxDMV, octubre fue el mes con más rechazos, mientras que febrero registró el número más bajo:
- Enero: 182
- Febrero: 137
- Marzo: 155
- Abril: 172
- Mayo: 171
- Junio: 185
- Julio: 150
- Agosto: 155
- Septiembre: 172
- Octubre: 193
- Noviembre: 130
- Diciembre: 149
El organismo estatal no atribuyó estos picos o descensos mensuales a eventos específicos ni a tendencias puntuales. El comportamiento responde al flujo normal de solicitudes y a la reiteración de patrones ya identificados como no permitidos.
Qué analiza Texas al evaluar una placa personalizada
El proceso de revisión no se limita a detectar palabras explícitas. El TxDMV evalúa cada solicitud tras considerar cómo podría interpretarla una persona promedio o un agente de tránsito.
La intención declarada por el solicitante no modifica el resultado si el mensaje puede entenderse de forma inapropiada.
Las normas estatales prohíben expresiones que incluyan lenguaje vulgar, referencias sexuales, alusiones a violencia, drogas, delitos o ataques hacia otros individuos o grupos.
También se rechazan combinaciones que puedan generar confusión con autoridades gubernamentales o fuerzas del orden.
Además, se bloquean placas que simulan mensajes oficiales o que podrían inducir a error durante un control vehicular.
La evaluación se realiza caso por caso, pero bajo criterios uniformes establecidos en el Título 43 del Código Administrativo estatal.
Qué permite la ley de Texas
La normativa estatal permite el uso de hasta seis caracteres alfanuméricos en placas personalizadas, así como ciertos símbolos aprobados. Las placas deben ser únicas en todo el estado y no pueden duplicar combinaciones ya asignadas.
Sin embargo, la ley otorga al TxDMV amplia discrecionalidad para rechazar mensajes que considere indebidos para el público.
La agencia no está obligada a aceptar explicaciones personales ni significados alternativos propuestos por los solicitantes.
