Oficial: la lista de palabras que Texas prohibió en las placas vehiculares para 2026

El Departamento de Vehículos Motorizados de Texas (TxDMV, por sus siglas en inglés) efectuó un análisis de los rechazos registrados durante 2025 y ratificó, con base en la normativa vigente, que no aprobará combinaciones de letras, números o símbolos que vulneren las normas de decencia establecidas en la legislación vigente. El uso de placas personalizadas continuará sujeto a controles estrictos durante 2026.

Las 20 combinaciones rechazadas en placas de autos en Texas

Entre las categorías más frecuentes de rechazo se encuentran los mensajes de confrontación dirigidos a otros conductores. Frases que sugieren insultos, burlas o provocaciones fueron bloqueadas de manera sistemática durante 2025 y seguirán prohibidas en 2026.

También se impidió el uso de términos vinculados con actividades delictivas o consumo de sustancias controladas. Palabras asociadas a violencia, asesinatos, organizaciones criminales o estados de intoxicación forman parte del grupo de combinaciones vetadas.

Otro conjunto relevante corresponde a referencias sexuales explícitas o implícitas, incluidas menciones a plataformas de contenido para adultos.

Estas solicitudes fueron descartadas incluso cuando los solicitantes intentaron disfrazar las palabras mediante abreviaturas o sustituciones gráficas.

Utilizar ciertos símbolos puede llevar a la denegación de la placa My Places (Facebook)

Entre las mencionadas en el informe de la agencia se encuentran:

DV (Disabled Veteran)

El símbolo (*) para separar palabras profanas

ICE@DICK

Referencias a partes del cuerpo

El número “69”

“FAFO” (Acrónimo de advertencia profana)

El símbolo (@) utilizado frecuentemente como sustituto de letras o para disfrazar insultos

El símbolo (&) para intentar evadir los filtros de profanidad

CART3L

ICE GANG

F- ICE

1UR-SL0W

MOVEE MF

U MAD HA

Y U UGLY

UR BROKE

ON1YFNS / NLYFAN5

U SMOKED

SCOOOCH

H4WKTUA / MACH TUA

Cuántas placas fueron rechazadas en Texas durante 2025

La agencia estatal negó un total de 1951 solicitudes de matrículas personalizadas. En todos los casos, las combinaciones propuestas fueron consideradas incompatibles con los criterios que regulan el contenido permitido en las placas que circulan por las carreteras del estado.

La normativa en Texas establece que los conductores pueden solicitar números de placa personalizados que contengan hasta seis caracteres alfanuméricos o una combinación de estos Pixabay

Este volumen de solicitudes denegadas mostró variaciones a lo largo de 2025. Según los registros oficiales del TxDMV, octubre fue el mes con más rechazos, mientras que febrero registró el número más bajo:

Enero: 182

Febrero: 137

Marzo: 155

Abril: 172

Mayo: 171

Junio: 185

Julio: 150

Agosto: 155

Septiembre: 172

Octubre: 193

Noviembre: 130

Diciembre: 149

El organismo estatal no atribuyó estos picos o descensos mensuales a eventos específicos ni a tendencias puntuales. El comportamiento responde al flujo normal de solicitudes y a la reiteración de patrones ya identificados como no permitidos.

Qué analiza Texas al evaluar una placa personalizada

El proceso de revisión no se limita a detectar palabras explícitas. El TxDMV evalúa cada solicitud tras considerar cómo podría interpretarla una persona promedio o un agente de tránsito.

La intención declarada por el solicitante no modifica el resultado si el mensaje puede entenderse de forma inapropiada.

Las normas estatales prohíben expresiones que incluyan lenguaje vulgar, referencias sexuales, alusiones a violencia, drogas, delitos o ataques hacia otros individuos o grupos.

También se rechazan combinaciones que puedan generar confusión con autoridades gubernamentales o fuerzas del orden.

Además, se bloquean placas que simulan mensajes oficiales o que podrían inducir a error durante un control vehicular.

La evaluación se realiza caso por caso, pero bajo criterios uniformes establecidos en el Título 43 del Código Administrativo estatal.

Aunque los conductores aleguen intenciones creativas, el estado mantiene criterios estrictos que prohíben cualquier combinación considerada ofensiva o confusa para la ley Imagen de Ralph en Pixabay

Qué permite la ley de Texas

La normativa estatal permite el uso de hasta seis caracteres alfanuméricos en placas personalizadas, así como ciertos símbolos aprobados. Las placas deben ser únicas en todo el estado y no pueden duplicar combinaciones ya asignadas.

Sin embargo, la ley otorga al TxDMV amplia discrecionalidad para rechazar mensajes que considere indebidos para el público.

La agencia no está obligada a aceptar explicaciones personales ni significados alternativos propuestos por los solicitantes.