Cuánta nieve caerá en Nueva York y Nueva Jersey durante las próximas horas: avanza el frío invernal

El avance de una masa de aire ártico sobre el noreste de Estados Unidos marca el inicio de un período invernal intenso que estará dominado desde el jueves por temperaturas extremadamente bajas y por la creciente probabilidad de una tormenta de nieve. En Nueva York y Nueva Jersey podría haber acumulaciones significativas entre el fin de semana y el inicio de la próxima semana.

Frío extremo en Nueva York: cambio brusco en el clima desde el viernes

Desde la perspectiva de la oficina del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) en la Ciudad de Nueva York, el jueves aparece como un punto de transición clave antes de que el frío extremo se instale de manera prolongada.

A partir del viernes, las máximas apenas rondarán el punto de congelación en la costa y caerán hasta los 20°F (-6°C) en el interior de la Ciudad de Nueva York

Tras un flujo del sudoeste que permitirá temperaturas relativamente más moderadas, el ingreso de un frente frío durante la noche del jueves marcará el inicio de una etapa mucho más cruda. Los especialistas destacan que esta será, hasta ahora, la masa de aire más fría de la temporada para la región, con valores que se mantendrán por debajo del punto de congelación durante varios días consecutivos.

Durante el jueves , las temperaturas máximas alcanzarán valores en torno a los 40°F (4°C) , un respiro breve antes del desplome térmico posterior.

El viernes, las máximas rondarán el punto de congelación en áreas costeras y descenderán a valores de los 20°F (-6°C) en zonas del interior.

Desde el viernes por la noche y a lo largo del fin de semana, el aire ártico permitirá que las temperaturas mínimas caigan a valores de un solo dígito Fahrenheit, con noches que se moverán entre los 0°F y los 15°F (-18°C a -9°C) en gran parte del área de cobertura.

Las sensaciones térmicas serán aún más extremas: el NWS anticipa valores mínimos de sensación de frío entre 0°F y -15°F (-18°C a -26°C) durante la noche del viernes, condiciones que podrían justificar alertas por frío extremo.

Los modelos del NWS indican una probabilidad del 70% de que el área metropolitana y sectores costeros de Nueva York superen las seis pulgadas (15 centímetros) de nieve entre el domingo y el lunes

En este contexto de temperaturas hostiles, la atención se concentra además en la evolución de una tormenta invernal que, según los modelos, ganará protagonismo desde el domingo y podría extenderse hasta el lunes.

Las probabilidades de nevadas significativas son uno de los datos más importantes. De acuerdo con el análisis del NWS, la posibilidad de que se superen las seis pulgadas (15 centímetros) de nieve oscila entre el 50% en zonas del interior y cerca del 70% en el área metropolitana de Nueva York y sectores costeros.

Aire polar en Nueva Jersey: también se esperan acumulaciones de nieve

En Nueva Jersey, la oficina del NWS con sede en Mount Holly comparte el diagnóstico general de un período invernal severo, aunque con matices regionales que podrían influir tanto en las temperaturas como en la distribución de la nieve.

Desde el jueves en adelante, el estado experimentará primero un breve intervalo más templado y luego un regreso contundente del aire ártico, acompañado por sensaciones térmicas peligrosamente bajas.

En Nueva Jersey, la probabilidad de acumular más de seis pulgadas (15 cm) de nieve asciende a un rango de entre el 80% y 90% en las áreas cercanas y al sur del corredor urbano principal

El jueves se perfila como la última jornada relativamente agradable antes del endurecimiento del clima. Según el NWS de Mount Holly, el desplazamiento de la alta presión permitirá un flujo más cálido durante el día, pero este alivio será efímero. Hacia la noche del jueves y especialmente desde el viernes, el ingreso de aire frío marcará un cambio brusco que se prolongará durante el fin de semana y más allá.

Tras el breve repunte térmico, las temperaturas mínimas del viernes por la noche volverán a ubicarse en valores de un solo dígito en Fahrenheit en el norte, mientras que en el sur irán de 10°F a 20°F (-12°C a -6°C).

El sábado, las temperaturas máximas apenas alcanzarán valores en los 10°F y cerca de 20°F (-12°C a -6°C), lo que consolidará un ambiente plenamente invernal.

Las sensaciones térmicas mínimas podrían descender a valores de un solo dígito en Fahrenheit e incluso hasta los -10°F (-23°C) en zonas como los Poconos, entre la noche del viernes y la mañana del sábado, lo que incrementa la probabilidad de avisos oficiales por frío extremo.

De acuerdo con el NWS, la chance de acumular más de seis pulgadas (15 centímetros) de nieve se sitúa alrededor del 60% en el sur de los Poconos y asciende al rango del 80% al 90% cerca y al sur del corredor urbano.