El “milagro” de las trigemelas idénticas que nacieron en California: “Puro shock”

Tras diez años en pareja, Jocelyn Gálvez y Nick Jahn decidieron que estaban listos para tener su primer hijo. Sin embargo, jamás pensaron que tres niñas gemelas llegarían a su vida. Se trata de un caso extraño, ya que la probabilidad de tener trigemelas idénticas es de una en un millón de embarazos.

De cero a tres hijas: así fue la sorpresa de Jocelyn y Nick

Después de conocer que Jocelyn, de 32 años, estaba embarazada, la pareja tuvo su primer control ginecológico en enero de este año y se llevó una gran sorpresa.

Las trigemelas Sienna, Rose y Lily nacieron el pasado junio en California Facebook: Jocelyn Gálve

“La doctora nos dijo ‘van a ser gemelas’, estábamos agarrados de la mano y se quedó callada hasta que dijo ‘Chicos, hay un tercer latido’ y nosotros nos miramos”, recordó Jocelyn Gálvez en declaraciones a Univision.

Y apuntó: “Fuimos de cero a tres hijas, fue puro shock”. Un mes después, se confirmó que estaban esperando trigemelas idénticas, algo muy raro que ocurre en uno de casa 100 mil embarazos.

La diferencia con las trillizas, que suelen ser más habituales, es que en este caso las tres bebés se encontraban dentro de la misma placenta. Esto hizo que el embarazo se considerara de algo riesgo.

Un embarazo bajo control médico

La doctora Ilina D. Pluym, médica especialista en medicina materno-fetal de UCLA Health, explicó en declaraciones a People lo riesgoso que fue el embarazo: “Realmente nos preocupaba la distribución desigual de nutrientes, que las tres compitan por el mismo suministro de sangre”, apuntó.

De acuerdo a Pluym, los estudios indican que la probabilidad de un embarazo de este tipo es de entre 1 en 100 mil y 1 en un millón.

A pesar de que el embarazo era riesgoso, las tres niñas nacieron sanas el 25 de junio de 2025 Facebook: Jocelyn Gálve

Nick Jahn reveló que decidieron no decirle a nadie durante los primeros meses. “Los médicos nos decían que fuéramos muy cautelosos”, contó.

Sin embargo, Jocelyn se mantuvo saludable durante todo el embarazo. A las 33 semanas, el 25 de junio, tuvo a sus hijas Sienna, Rose y Lily por cesárea.

La llegada de las trigemelas de California

Las niñas nacieron con unos 45 segundos de diferencia y cada una pesó alrededor de tres libras. “Fueron todas una tras otra, y salieron pateando y gritando”, recordó Nick.

De parto participaron 21 empleados del hospital. “Cada bebé contaba con tres personas dedicadas a él, con su propio equipo. Aunque para mí fue un caos, para ellos no lo fue. Sabían exactamente lo que hacían. Todos estaban listos y preparados”, explicó la madre.

Las trigemelas estuvieron semanas en neonatología hasta que pudieron ir a casa Facebook: Jocelyn Gálve

Sin embargo, al nacer prematuras, las trigemelas fueron llevadas a la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) y sus padres solo pudieron mirarlas. “No fue como un parto normal en el que pudieras ver, besar o tocar a tu bebé. Por suerte, las bebés estaban sanas. Solo eran prematuras”.

Después de algunas horas, la madre pudo conocer a sus niñas en la UCIN. Sin embargo, el alta se los dieron por separado:

Sienna a los 21 días.

Lily a los 24 días.

Rose a los 30 días.

Ahora, las trigemelas se encuentra en su hogar. “La familia lo es todo en estos momentos, han compensado con creces los 10 años que no tuvimos hijos”, consideró Nick.

A pesar de ser trigemelas idénticas, los padres logran diferenciarlas: “Sienna es pequeñita. Y luego está Rose, nuestra bebé más grande. Lily es de tamaño mediano. Se nota cómo lloran y cómo gritan”, explicó el papá.

Si bien ha sido un gran cambio, Jocelyn lo describe con entusiasmo: “El 100% de mi vida ha cambiado, pero para lo mejor”, expresó.