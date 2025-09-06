El paraíso secreto de los dulces en California: la tienda con más de 700 golosinas raras y de todo el mundo

Candy’s, en el icónico barrio Haight-Ashbury de San Francisco, California, reabrió sus puertas a fines de julio después de un incendio que la mantuvo cerrada por más de tres meses. En sus estantes se pueden encontrar más de 700 dulces y golosinas raras de todo el mundo: desde clásicos hasta las últimas novedades que se viralizan en TikTok.

La historia de Candy’s: del pequeño emprendimiento a la tienda icónica de Haight-Ashbury

Candy’s se inauguró por primera vez en 2018, con una propuesta sencilla, pero atractiva: crear en Haight-Ashbury un espacio donde vecinos y visitantes pudieran reencontrarse con los dulces de su infancia y, al mismo tiempo, descubrir sabores llegados de distintas partes del mundo. Lo que comenzó como un pequeño emprendimiento barrial, pronto se convirtió en un punto de referencia en San Francisco, según destacan en su sitio web.

El local prepara una remodelación ligera con un diseño moderno y un nuevo mostrador Foto de yelp

Con golosinas provenientes de seis continentes, Candy’s se transformó en un destino turístico imperdible. Allí hay una gran variedad de chocolates, gomitas y snacks exóticos.

A fines de julio de 2025, Candy’s reabrió en el 1352 de Haight Street luego de permanecer cerrada durante tres meses y medio a causa de un incendio en la pared frontal que dañó su local.

El propietario, Max Kolegue, explicó a SFGate que aún no hay una causa confirmada del fuego, pero destacó el apoyo de la comunidad durante la emergencia, que requirió la intervención de 35 bomberos. El local ya se encuentra abierto al público en su horario habitual, de 11.30 a 19.30 horas.

Se prevé un evento especial de reapertura a fines del próximo mes Foto de yelp

Qué golosinas se venden en Candy’s

El local reúne más de 700 dulces importados de todo el mundo, desde productos tradicionales de Estados Unidos como Necco Wafers (fundado en 1847) y chicles Big League Chew, hasta novedades de Asia, Europa y Medio Oriente.

Entre ellos figuran Kit Kat de wasabi de Japón, barras Lion de Inglaterra, chocolates Milka de Alemania, gomitas españolas en forma de flores y tabletas de Dubái rellenas de crema de pistacho. También se destacan las galletas Dalgona, popularizadas por la serie Squid Game.

El gran atractivo son los caramelos suecos Bubs, difíciles de conseguir y populares en TikTok Foto de yelp

Según Kolegue, los productos suecos Bubs se convirtieron en el mayor atractivo de la tienda. Sus gomitas efervescentes y de textura blanda crecieron en popularidad gracias a TikTok y hoy son los más demandados.

“La gente se emociona cuando los ve, dicen: ‘¡Oh Dios mío, lo tienen!’”, contó el dueño a SFGate. Sin embargo, explicó que mantener el precio es un desafío: “Hace un año costaban siete dólares cada 450 gramos y ahora casi US$20, más los aranceles y el envío aéreo”.

La estrategia digital para impulsar la popularidad de Candy’s en San Francisco

Durante el cierre, la creadora de contenidos Charlotte DeGroot se solidarizó con la tienda tras haber vivido varios años en el departamento ubicado arriba del local y haber tenido que evacuar durante el incendio. Esa experiencia la motivó, junto con un vecino de la Generación Z, a ofrecer apoyo en redes sociales al dueño, Max Kolegue.

Con más de una década de trayectoria en producción digital, DeGroot aportó su experiencia en TikTok para sostener la visibilidad del negocio. Produjo videos virales e identificó tendencias como los Skittles liofilizados y los caramelos de cristal. Su trabajo permitió que Candy’s mantuviera clientes en línea y sumara nuevos consumidores, según explicó el medio.

La tienda se volvió un punto de referencia por sus importados: Kit Kat japoneses, Haribo alemanes, Milka, Lay’s asiáticas y dulces tradicionales norteamericanos Foto de yelp

La remodelación del local y un esperado evento para celebrar la reapertura

Kolegue adelantó que Candy’s tendrá próximamente una remodelación con diseño minimalista. El local conservará los lunares característicos, pero sumará un mostrador renovado y exhibidores con estética de “correo aéreo” para resaltar su perfil internacional.

Además, aunque todavía no está confirmado el día, se prevé que se realice a fines de septiembre un evento especial en el que celebrarán el nuevo comienzo del local.